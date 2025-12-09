Χολαργός: «Τρεις μαχαιριές του δώσαμε» - To προκλητικό βίντεο του 17χρονου

Αποκαλυπτικές οι συνομιλίες για την επίθεση σε 14χρονο

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
09.12.25 , 23:05 Φάρμα: Ζωή vs Ανδρέας - Ποιος κέρδισε και πάει στον ημιτελικό;
09.12.25 , 22:49 Ο Γιάννης Τσιμιτσέλης πήρε εξιτήριο: «Ήταν μία δύσκολη μέρα και πέρασε»
09.12.25 , 22:44 Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δηλώνει «έτοιμος» για εκλογές σε 60 με 90 ημέρες
09.12.25 , 22:17 Πάμελα Άντερσον για Λίαμ Νίσον: «Είχαμε μια ερωτική σχέση για λίγο»
09.12.25 , 22:09 Κλήρωση Τζόκερ 9/12/2025: Οι τυχεροί αριθμοί για τα 3.800.000 ευρώ
09.12.25 , 22:05 Φάρμα: Ο Λευτέρης επέλεξε τον δεύτερο μονομάχο!
09.12.25 , 22:00 Κατερίνα Λιόλιου: Τραγουδάει σε μπλόκο αγροτών το «Νοικιάστηκε»
09.12.25 , 21:58 Σοβαρό τροχαίο στην Άρτα: Ανατροπή φορτηγού
09.12.25 , 21:50 Χολαργός: «Τρεις μαχαιριές του δώσαμε» - To προκλητικό βίντεο του 17χρονου
09.12.25 , 21:50 Φάρμα: Ποιος κέρδισε τη δοκιμασία του "Τροχού της Φρίκης";
09.12.25 , 21:40 Φάρμα: Αυτός είναι ο πρώτος μονομάχος που πάει στον αχυρώνα!
09.12.25 , 21:36 Κλήρωση Eurojackpot 9/12/2025: Οι τυχεροί αριθμοί για τα 10.000.000 ευρώ
09.12.25 , 21:32 Τον απόλυτο εφιάλτη βίωσε τουρίστας στην Κίνα από μια selfie
09.12.25 , 21:30 Τροχός της... Φρίκης! - Τι περιέχει η σημερινή δοκιμασία ατομικής ασυλίας;
09.12.25 , 21:25 Χριστίνα Μπόμπα - Αποκάλυψη: «Θέλω να φτιάξω το στήθος μου»
Το συμβολικό στολίδι που έχουν επώνυμες στα χριστουγεννιάτικα δέντρα τους
Συνταξιούχοι: Τα τέσσερα «δώρα» που θα πάρουν την Πρωτοχρονιά
Φαίη Σκορδά: Απαστράπτουσα σε πάρτι γνωστού σχεδιαστή στο Κολωνάκι
Φάρμα: Ο Τροχός της φρίκης σπέρνει τον... τρόμο στους τέσσερις φιναλίστ
Ελένη Φουρέιρα: Ο άγνωστος χωρισμός από τον Αλμπέρτο Μποτία
Χολαργός: «Τρεις μαχαιριές του δώσαμε» - To προκλητικό βίντεο του 17χρονου
Καλύβια: O 37χρονος είχε βιάσει και σκοτώσει γυναίκα σε ηλικία 16 ετών
Δημήτρης Αλεξάνδρου: Επιβεβαίωσε τη σχέση του με τη Ρία Ελληνίδου
Γιώργος Λιάγκας: Πρώτη φορά μιλάει για τη Μαρία Αντωνά και τα παιδιά του
Κλήρωση Τζόκερ 9/12/2025: Οι τυχεροί αριθμοί για τα 3.800.000 ευρώ
Περισσότερα

VIDEOS

Γεωστρατηγικός Αναλυτής Ρ. Καλυβιώτης
LEADERS Ρ. Καλυβιώτης «Η Ελλάδα είναι μια μελλοντική αυτοκρατορία»
Ιωάννης Μπαλτζώης
Αντιστράτηγος Ι. Μπαλτζώης – «Τα νερά δεν είναι τόσο ήρεμα»
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος – «Να φτιάξουμε αντί casus belli»
Καθηγητής Γιώργος Φίλης
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος
LEADERS | Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος – «Η Αμερική παρακμάζει»
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός - Τι κρύβει το 12ετές εξοπλιστικό πρόγραμμα
Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης
Leaders: Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης – Μάχη και στο
Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου
LEADERS: Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου: «Ο Τραμπ ξύπνησε την Ευρώπη»
Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου της Γενεύης Μελέτης Μελετόπουλος
Leaders: Μελέτης Μελετόπουλος «Βρισκόμαστε σε εθνική κατάθλιψη»
ΡΑΦΗΝΑ - ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ραφήνα: Αντάλλαξαν ύβρεις η νυν με τον πρώην δήμαρχο στο
ΠΟΡΤΟΦΟΛΑΔΕΣ - ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ - ΚΛΕΦΤΕΣ
Αετονύχηδες συνεχίζουν να ξαφρίζουν πορτοφόλια στα μέσα μαζικής μεταφοράς
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Ένα σοκαριστικό περιστατικό σημειώθηκε στον Χολαργό, όπου ένας 14χρονος έπεσε θύμα ενέδρας από δύο νεαρούς, με δόλωμα μια κοπέλα. Το περιστατικό έγινε γνωστό μέσα από τα social media, καθώς ένας από τους δράστες ανέβασε προκλητικά βίντεο και φωτογραφίες, ενώ στο βίντεο παραδέχεται την επίθεση, ισχυριζόμενος ότι ο 14χρονος δέχθηκε μόνο τρεις μαχαιριές.

Επίθεση με μαχαιριές σε 14χρονο στον Χολαργό - «Μου την είχαν στημένη»

Στο βίντεο που δημοσίευσε στο TikTok, ο 17χρονος περιέγραψε κυνικά την επίθεση: «Τρεις μαχαιριές του δώσαμε, τίποτα παραπάνω. Τις δύο τις έβαλα εγώ, την άλλη ο φίλος μου». Παρά την προκλητική συμπεριφορά του, ευτυχώς οι τραυματισμοί δεν προκάλεσαν σοβαρά προβλήματα ή θάνατο στον ανήλικο.

Η επίθεση σημειώθηκε ενώ ο 14χρονος καθόταν με δύο κοπέλες. Περίπου μία ώρα αργότερα, οι δύο δράστες πλησίασαν και άρχισαν να τον χτυπούν με μπουνιές και κλωτσιές. Στη συνέχεια τον μαχαίρωσαν στον γλουτό, στο πόδι και στην κοιλιά. Μια κοπέλα φαίνεται πως χρησιμοποιήθηκε ως «δόλωμα» για να τον φέρει στο σημείο της ενέδρας.

Χολαργός: «Τρεις μαχαιριές του δώσαμε» - To προκλητικό βίντεο του 17χρονου

Φίλη του θύματος αποκάλυψε πως η κοπέλα είχε κανονίσει να βγουν οι δύο μόνοι τους, χωρίς άλλους, για να γίνει η επίθεση: «Τα δύο παιδιά άρχισαν να τον χτυπάνε και να τον μαχαιρώνουν», τόνισε.

Χολαργός: Αποκαλυπτικές οι συνομιλίες στα social media

Οι συνομιλίες στο Instagram φανερώνουν τον προμελετημένο χαρακτήρα της ενέδρας. Η 20χρονη κοπέλα προέτρεπε τον 14χρονο να βγουν μόνοι τους, υπό την προϋπόθεση ότι εκείνη θα προμηθευόταν και φαγητό, ενώ ο ανήλικος δράστης επιβεβαιώνει τον ρόλο του στο σχεδιασμό.

Παράλληλα, ο δράστης συνέχιζε να εμφανίζεται στα social media ανεβάζοντας προκλητικά τραγούδια, με αναφορές σε βία και μαχαιρώματα, δείχνοντας έλλειψη μεταμέλειας.

Το πρώτο άτομο που ενημερώθηκε για την επίθεση ήταν η κολλητή φίλη του 14χρονου, στην οποία είπε μόνο δύο λέξεις: «Με μαχαίρωσαν». Οι εικόνες και τα βίντεο που αναρτήθηκαν στα social media προκάλεσαν έντονη ανησυχία για την επιρροή και τη συμπεριφορά των νεαρών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Το περιστατικό αναδεικνύει τον κίνδυνο που δημιουργούν οι προκλήσεις και η έλλειψη υπευθυνότητας στα social media, ειδικά όταν εμπλέκονται ανήλικοι. Η υπόθεση προκάλεσε αντιδράσεις τόσο στους γονείς όσο και στην τοπική κοινωνία, με αφορμή την ανάγκη προστασίας των παιδιών και την αντιμετώπιση της νεανικής βίας.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΧΟΛΑΡΓΟΣ
 |
ΕΠΙΘΕΣΗ
 |
ΜΑΧΑΙΡΩΜΑ
 |
14ΧΡΟΝΟΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top