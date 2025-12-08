Επίθεση με μαχαιριές σε 14χρονο στον Χολαργό - «Μου την είχαν στημένη»

Eνέδρα σε έναν 14χρονο έστησαν στον Χολαργό δύο δράστες, με «δόλωμα» μια κοπέλα ηλικίας 20 ετών. Του επιτέθηκαν και τον μαχαίρωσαν με αποτέλεσμα ο ανήλικος να βρεθεί στο νοσοκομείο.

Όλα συνέβησαν την περασμένη Κυριακή στον Χολαργό, σύμφωνα με ρεπορτάζ του MΕGA και της εκπομπής Live News.

To σημείο όπου στήθηκε το ραντεβού-παγίδα στον Χολαργό / MΕGA

Ο 14χρονος πίστευε ότι είχε κλείσει ραντεβού με μια 20χρονη κοπέλα. Ωστόσο, στο σημείο της συνάντησης, η 20χρονη δεν εμφανίστηκε μόνη της αλλά με ακόμα μία κοπέλα και δύο άνδρες.

Οι δύο δράστες απομόνωσαν τον 14χρονο και άρχισαν να τον χτυπούν και να τον μαχαιρώνουν σε διάφορα σημεία του σώματός του. Μάλιστα οι δύο κοπέλες φέρεται να γελούσαν τη στιγμή της επίθεσης. Και όχι μόνο αυτό. Οι δράστες που μαχαίρωσαν τον 14χρονο στη συνέχεια ανέβασαν και φωτογραφίες περήφανοι για την αιματηρή επίθεση.

Ο 14χρονος, αιμόφυρτος, κατάφερε να πάει σε καφετέρια της περιοχής για να ζητήσει βοήθεια.

«Ήρθε χτυπημένο εδώ το παιδί, κι εγώ το πρώτο πράγμα που έκανα ήταν να πάρω τηλέφωνο για να έρθει ασθενοφόρο. Το παιδί δεν ήταν σε θέση να μιλήσει εκείνη τη στιγμή. Είχε παντού γρατζουνιές, μαχαιρώματα είχε πολλά. Τον παρακαλούσα να μου δώσει το τηλέφωνο. Εκείνη την στιγμή δεν ανταποκρινόταν στο ”δώσε μου το τηλέφωνο των γονιών σου”. Μου απαντούσε ότι ”δεν θέλω, δεν θέλω”. Μέσα στον πανικό πήραμε τηλέφωνο το ασθενοφόρο. Πήρα κατευθείαν και την αστυνομία. Οπότε ήρθε κατευθείαν η αστυνομία, τον παρέλαβε», ανέφερε αυτόπτης μάρτυρας στο MΕGA.

Το θύμα της επίθεσης, μιλώντας στην ίδια εκπομπή, είπε ότι είχε προηγηθεί τσακωμός με τους δύο δράστες και για αυτόν τον λόγο τον μαχαίρωσαν. «Μου την είχαν στημένη», είπε για το ραντεβού που του έκλεισαν με την 20χρονη.