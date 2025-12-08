Κέλλυ Κελεκίδου: Συμμάχησε με τις πρωταγωνίστριες της παράστασης Vaginahood

Σε ένα φιλανθρωπικό live για οργανώσεις προστασίας γυναικών

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
08.12.25 , 21:00 LEADERS Ρ. Καλυβιώτης «Η Ελλάδα είναι μια μελλοντική αυτοκρατορία»
08.12.25 , 20:48 Το Star στο μεγαλύτερο λιμάνι της Ευρώπης
08.12.25 , 20:35 Κατερίνα Παπουτσάκη: Η φωτογραφία από τη σχολική γιορτή του γιου της
08.12.25 , 20:10 Ο «χάρτης» των αγροτικών μπλόκων σε όλη τη χώρα
08.12.25 , 20:07 Κρήτη: Για απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συρροή παραπέμπονται αγρότες
08.12.25 , 20:05 Κέλλυ Κελεκίδου: Συμμάχησε με τις πρωταγωνίστριες της παράστασης Vaginahood
08.12.25 , 19:44 Τροχός της Τύχης: Πολλά τα γράμματα, δύσκολος ο γρίφος - Και για εσένα;
08.12.25 , 19:22 Μαίρη Μηνά για Μιχάλη Σαράντη: «Υπάρχει πολύ μεγάλη αγάπη και θαυμασμός»
08.12.25 , 19:07 Επίθεση με μαχαιριές σε 14χρονο στον Χολαργό - «Μου την είχαν στημένη»
08.12.25 , 18:59 Οι ADVENGERS κατακτούν ξανά τον τίτλο «Agency of the year»
08.12.25 , 18:53 Cash or Trash: Η αντλία αέρα που έφερε ο υδραυλικός και τραγουδιστής
08.12.25 , 18:46 Ίλιον: Συνελήφθη αστυνομικός μετά από καταγγελία 12χρονου για ξυλοδαρμό
08.12.25 , 18:27 «Σφήνα» της Paramount στο deal του Νetflix με την Warner Bros
08.12.25 , 18:17 Μπέττυ Μαγγίρα: Ξεκαθαρίζει για την Τζο Κουτσοκώστα - «Στοχοποιήθηκε άδικα»
08.12.25 , 18:05 MINI Aceman SE: Το πνεύμα των Χριστουγέννων
Εκτάκτως στο νοσοκομείο η Έλενα Παπαρίζου - Η ανακοίνωση της εταιρείας της
Φάρμα: Στα άκρα η κόντρα του Ανδρέα με τον Δημήτρη: «Είναι κακόψυχος»
Καταιγιστικές εξελίξεις στη Φοινικούντα: «Θα συναντηθώ με τον κ. Φλωρίδη»
Τζο Κουτσοκώστα: Το δημόσιο ξέσπασμα μετά τις δηλώσεις της Μπέττυς Μαγγίρα
Κρήτη: Για απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συρροή παραπέμπονται αγρότες
Χάλστατ τον χειμώνα: Μια χιονισμένη καρτ ποστάλ στις άκρες των Άλπεων
Πέτρος Φιλιππίδης: Αυτή είναι η αιτία που πήρε φωτιά το διαμέρισμά του
Ο «χάρτης» των αγροτικών μπλόκων σε όλη τη χώρα
Μαίρη Μηνά για Μιχάλη Σαράντη: «Υπάρχει πολύ μεγάλη αγάπη και θαυμασμός»
Μπέττυ Μαγγίρα: Ξεκαθαρίζει για την Τζο Κουτσοκώστα - «Στοχοποιήθηκε άδικα»
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

To δικό της λιθαράκι στην τεράστια προσπάθεια, υπέρ οργανώσεων προστασίας γυναικών, που κάνει η ομάδα της παράστασης Vaginahood, θέλησε να βάλει η Κέλλυ Κελεκίδου

Κέλλυ Κελεκίδου: Ακούστε το νέο της τραγούδι «Σπίτι Σου»

Η γνωστή ερμηνεύτρια, που φημίζεται για την ευαισθησία της, την προσφορά της, αλλά και την έντονη φιλανθρωπική της δράση, που κρατάει μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, χωρίς δεύτερη σκέψη, ανταποκρίθηκε στο κάλεσμα της Ζέτας Δούκα, της Πηνελόπης Αναστασοπούλου, της Σόφης Ζανίνου, της Άννας Κουρουπού και της Δώρας Χρυσικού, προσφέροντας τη φωνή της, σε ένα live, για ένα τόσο σημαντικό σκοπό, που δεν ήταν άλλος, από το να συγκεντρωθούν χρήματα, για οργανώσεις που προστατεύουν, κακοποιημένες γυναίκες. 

Κέλλυ Κελεκίδου: Συμμάχησε με τις πρωταγωνίστριες της παράστασης Vaginahood

Κάθε Τρίτη, οι πέντε αυτές υπέροχες γυναίκες και η ομάδα τους, μετά το τέλος της μοναδικής αυτής θεατρικής παράστασης, που διαπραγματεύεται τους διαφορετικούς τόπους της γυναικείας εμπειρίας, για τη ευαλωτότητα και τη δύναμη, τον φόβο και την ντροπή, την ανυπακοή και την επιθυμία, σπάζοντας τα δεσμά της πατριαρχίας, διοργανώνουν live με τραγουδιστές φίλους τους, με σκοπό, μέρος των εσόδων, να διατεθούν, σε ευπαθείς ομάδες κακοποιημένων γυναικών. 

Κέλλυ Κελεκίδου: Συμμάχησε με τις πρωταγωνίστριες της παράστασης Vaginahood

Έτσι το βράδυ της Τρίτης 2 Δεκεμβρίου, η Κέλλυ Κελεκίδου, βρέθηκε στην παρέα της «Vaginahood», στο stage του Doors στο Κολωνάκι, όπου παρουσίασε ένα διαφορετικό live, από αυτά που την έχουμε συνηθίσει, με τραγούδια που μιλάνε απευθείας στην ψυχή και προκαλούν «κύμα» συγκίνησης. Η Κέλλυ Κελεκίδου, ξεκινώντας το πρόγραμμά της, με το «Βασανίζομαι» που της έχει γράψει ο Σταμάτης Κραουνάκης, απογείωσε με τις μελωδικές ερμηνείες της, το κατάμεστο κόσμου μαγαζί, που δεν σταμάτησε να τη χειροκροτεί. 

Κέλλυ Κελεκίδου: Backstage του music video του νέου τραγουδιού «Σπίτι Σου»

Όλοι έγιναν μια μεγάλη παρέα, μια μεγάλη φωνή, όπου μαζί με την Κέλλυ Κελεκίδου, τη Ζέτα Δούκα, τη Σόφη Ζαννίνου, τη Δώρα Χρυσικού, την Άννα Κουρουπού και όλες τις υπέροχες γυναίκες που συμμετείχαν σε αυτό, διασκέδασαν με την ψυχή τους, πάνω και κάτω από τη σκηνή. 

«Κάτι τέτοιες βραδιές μένουν. Μια σκηνή, μια παρέα, μια φωνή. Το ζήσαμε όλοι από την αρχή ως το τέλος. Η χθεσινή βραδιά είχε τόσο αγάπη. Τραγούδια που μιλούσαν στη ψυχή και εσείς όλοι μια αγκαλιά. Μια βραδιά που είχε φιλανθρωπικό χαρακτήρα και δώσατε όλοι το παρών σας», εξομολογήθηκε χαρακτηριστικά η Κέλλυ Κελεκίδου στα social media της, μην κρύβοντας τη συγκίνησή της, για τα όσα έζησε. 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΚΕΛΛΥ ΚΕΛΕΚΙΔΟΥ
 |
VAGINAHOOD
 |
ΖΕΤΑ ΔΟΥΚΑ
 |
ΔΩΡΑ ΧΡΥΣΙΚΟΥ
 |
ΣΟΦΗ ΖΑΝΙΝΟΥ
 |
ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top