Κέλλυ Κελεκίδου: Backstage του music video του νέου τραγουδιού «Σπίτι Σου»

«Σπίτι Σου», θα είναι το νέο μουσικό σύνθημα της Κέλλυς Κελεκίδου, που αναμένεται να το ακούμε και να το αφιερώνουμε ξανά και ξανά, από την Παρασκευή 14 Νοεμβρίου.

Η δημοφιλής ερμηνεύτρια, μετά και την τεράστια επιτυχία που έκανε το καλοκαίρι, το τραγούδι της, «Μ’ Αγαπάς, Σ’ Αγαπώ», αλλά και το summer medley της, μεταφέροντας στο σήμερα, μεγάλες διαχρονικές επιτυχίες της, σαρώνοντας με εκατομμύρια προβολές σε Youtube, και social media, και με χιλιάδες βίντεο-αναπαραγωγές, επιστρέφει δισκογραφικά, με μια δυναμική, ρυθμική, μπαλάντα!

Το «Σπίτι Σου», σε στίχους και μουσική του Teo Tzimas, και την μοναδική ενορχήστρωση του Paris Kalpos, `απογειώνεται από την μοναδική ερμηνεία της Κέλλυς, και το αποτέλεσμα είναι εκρηκτικό!

Όπως εκρηκτικό, θα είναι και το βιντεοκλίπ που σκηνοθέτησε ο Danny Darlas, με την Κέλλυ Κελεκίδου, εκτός από όλο το ερμηνευτικό της είναι, να πρωταγωνιστεί σε αυτό, με ένα μοναδικό τρόπο.

Πάρτε μια πρώτη γεύση από τα backstages του music video του «Σπίτι Σου», που θα κυκλοφορήσει την Παρασκευή 14 Νοεμβρίου από την Panik Platinum, το οποίο και θα παρουσιάσει και επίσημα η Κέλλυ Κελεκίδου, και on stage του «Scorpios Studio» στη Θεσσαλονίκη, όπου μήνες τώρα, προκαλούν sold out κάθε Παρασκευή και Σάββατο, μαζί με τον Αντύπα!