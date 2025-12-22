Χριστουγεννιάτικη απόδραση στα στολισμένα ορεινά χωριά της Ελλάδας

Ελάτη Τρικάλων: Ένα χωριό μέσα στα έλατα που δεν πέφτει καρφίτσα για τις γιορτές! / Βίντεο: Alpha

Είμαστε μία «ανάσα» πριν από την πιο όμορφη γιορτή του χρόνου και σας προτείνουμε πέντε παραδοσιακούς χειμερινούς προορισμούς, στα πιο γραφικά μέρη της Ελλάδας, για να τους ανακαλύψετε φέτος τα Χριστούγεννα!

Τόποι οι οποίοι φημίζονται για τη φυσική ομορφιά και την ιδιαιτερότητά τους. Κάποιοι απέχουν λίγα χλμ από την Αθήνα, ενώ κάποιοι άλλοι είναι λίγο πιο απομακρυσμένοι. Το σίγουρο πάντως είναι, ότι είναι ιδανικοί για να να περάσετε τις πιο αξέχαστες χριστουγεννιάτικες διακοπές.

Χριστούγεννα στο Μέτσοβο

Αγαπάτε τη φύση, τα παραδοσιακά χωριά, τα χειμερινά σπορ, θέλετε να μείνετε σε γραφικούς ξενώνες με υπέροχη θέα και ψάχνετε τον ιδανικό προορισμό για να περάσετε τα Χριστούγεννα; Αναζήτηση τέλος! Το Μέτσοβο είναι η top επιλογή σας εάν σας αρέσουν όλα τα παραπάνω, αφού συνδυάζει την ασύγκριτη ομορφιά της φύσης της Βόρειας Ελλάδας με το υπέροχο κόκκινο κρασί και το τοπικό καπνιστό τυρί!

Η παραδοσιακή, ορεινή κωμόπολη του νομού Ιωαννίνων δε θα μπορούσε να λείπει από τη λίστα των καλύτερων προορισμών για χειμερινά ταξίδια. Το Χιονοδρομικό Κέντρο Μετσόβου, σας υπόσχεται μοναδικές στιγμές, αφού διαθέτει πίστες για όλα τα επίπεδα των σκιέρ και snowboarders.

Μείνετε στα αρχοντικά που θα σας προσφέρουν ζεστή φιλοξενία, μοναδική θέα, ξεκουραστείτε και απολαύστε τις γιορτές των Χριστουγέννων.

Πώς θα πάτε στο Μέτσοβο

Το Μέτσοβο βρίσκεται σχεδόν πάνω στην Εγνατία Οδό, είναι είκοσι λεπτά περίπου απόσταση από τα Ιωάννινα και 5 ώρες περίπου από την Αθήνα.

Εκτός από το ΙΧ, μπορείτε να πάτε αεροπορικώς στα Ιωάννινα και από εκεί Μέτσοβο με αυτοκίνητο ή ΚΤΕΛ, από Αθήνα με ΚΤΕΛ για Τρίκαλα ή Ιωάννινα (και από εκεί Μέτσοβο με αυτοκίνητο ή ΚΤΕΛ) και με τρένο Αθήνα-Καλαμπάκα και έπειτα ΚΤΕΛ για Μέτσοβο.

Γιορτινή απόδραση στον Επτάλοφο (ή Αγόριανη)

Ο Επτάλοφος, γνωστός και ως Αγόριανη, είναι το όνειρο κάθε ζευγαριού και όχι μόνο τώρα τα Χριστούγεννα, καθώς συνδυάζει μοναδικά τη φύση και την προσιτή πολυτέλεια Το πανέμορφο χωριό βρίσκεται μόλις 185 χλμ από την Αθήνα, χτισμένο σε μια ελατοσκέπαστη πλαγιά του Παρνασσού, με τον καθαρό, βουνίσιο αέρα να δίνει την αίσθηση πως η περιοχή αυτή είναι βγαλμένη από άλλη εποχή!

Στην Αγόριανη θα ζήσετε χαλαρές στιγμές σε μία από τις πιο γραφικές πλατείες της Ελλάδας και θα απολαύσετε τοπικά εδέσματα σε παραδοσιακά ταβερνάκια μέσα στη φύση και τα τρεχούμενα νερά, μένοντας παράλληλα σε πανέμορφους ξενώνες.

Μην παραλείψετε να επισκεφτείτε το Χιονοδρομικό Κέντρο του Παρνασσού, αφού αποτελεί το νούμερο ένα «στέκι» όσων αγαπούν τα χειμερινά σπορ.

Πώς θα πάτε στην Αγόριανη

Από Αθήνα: Ο Επτάλοφος απέχει 198 χλμ από την Αθήνα, και το ταξίδι με αυτοκίνητο διαρκεί 2 ώρες, ακολουθώντας την Εθνική οδό Αθηνών – Λαμίας μέχρι την έξοδο για Κάστρο. Στη συνέχεια οδηγείτε με κατεύθυνση τη Λιβαδειά και περνώντας μέσα από την Αράχωβα και το Λιβάδι φθάνετε στην Επτάλοφο. Εναλλακτικά ακολουθώντας την διαδρομή προς κάτω Τιθορέα, Πολύδροσο, φθάνετε στην Επτάλοφο.

Από Θεσσαλονίκη: Η Αγόριανη απέχει 347 χλμ. από τη Θεσσαλονίκη και το ταξίδι με αυτοκίνητο διαρκεί περίπου 4 ώρες. Η προτεινόμενη διαδρομή είναι να επιλέξετε την έξοδο για Μπράλο μετά τη Λαμία και κατόπιν να ακολουθήσετε τη διαδρομή προς Γραβιά, Επτάλοφο.

Από Πάτρα: Απέχει 161 χλμ. από την Πάτρα και το ταξίδι διαρκεί περίπου 3 ώρες. Αφού περάσετε τη γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου η διαδρομή που πρέπει να ακολουθήσετε είναι προς Γαλαξείδι, Ιτέα, Δελφούς, Αράχωβα, Λιβάδι και στη συνέχεια Ετπάλοφος.

Ταξίδι για τα Χριστούγεννα στο Νυμφαίο

Εάν σας συναρπάζουν τα μακεδονίτικα εντυπωσιακά αρχοντικά, η περιήγηση σε λιθόστρωτα δρομάκια, οι βόλτες σε πλούσια δάση οξιάς, η διαμονή σε παραδοσιακούς πέτρινους ξενώνες και η τοπική γευσιγνωσία, τότε, ιδανικός προορισμός για εσάς αυτά τα Χριστούγεννα είναι το γραφικό Νυμφαίο Φλώρινας.

Πρόκειται για έναν διατηρητέο παραδοσιακό οικισμό, ο οποίος θεωρείται ένας από τους πιο όμορφους στην Ευρώπη! Δεν ανήκει στους πολυδιαφημισμένους προορισμούς, οπότε το σίγουρο είναι ότι εκεί θα περάσετε πιο χαλαρές και ήσυχες διακοπές.

Βρίσκεται 57 χιλιόμετρα μακριά από την πόλη της Φλώρινας, με τις Αρκούδες του Αρκτούρου να αποτελούν πόλο έλξης για κάθε επισκέπτη. Το Νυμφαίο είναι παραδοσιακό, ακατέργαστο και σίγουρα θα κάνει τα Χριστούγεννά σας αξέχαστα!

Πώς θα πάτε στο Νυμφαίο

Το Νυμφαίο απέχει 610 χλμ από την Αθήνα και 160 χλμ από τη Θεσσαλονίκη.

Εάν αποφασίσετε να πάτε οδικώς: Ακολουθήστε την Εθνική Οδό από Αθήνα για Βέροια και συνεχίστε για Κοζάνη, Φλώρινα και Καστοριά. Όταν φτάσετε στο χωριό Αετός, θα στρίψετε δεξιά για Νυμφαίο.

Με το ΚΤΕΛ: Με το ΚΤΕΛ Φλώρινας θα ταξιδέψετε έως το Αμύνταιο κι από εκεί θα χρειατεί να πάρετε ταξί.

Διακοπές στο Ελατοχώρι

Εάν σας αρέσουν τα κατάλευκα τοπία και τα χειμερινά σπορ, τότε το Ελατοχώρι Πιερίας είναι ο προορισμός σας για φέτος τα Χριστούγεννα! Με μαγευτική θέα τον Όλυμπο, αυτό το γραφικό χωριό περιτριγυρίζεται από δάση οξιάς και βελανιδιάς, ενώ απέχει 28 χλμ από την Κατερίνη. Είναι ένας από τους δημοφιλείς προορισμούς για τον χειμώνα και φυσικά για τις γιορτές.

Το Χιονοδρομικό Κέντρο Ελατοχωρίου βρίσκεται σε απόσταση μόλις 8 χλμ και θα προσφέρει αξέχαστες στιγμές τόσο στους ενήλικες όσο και στα παιδιά. Μην παραλείψετε να επισκεφθείτε εκτός από τις πίστες για σκι και την πίστα για… έλκηθρα!

Τέλος, όσον αφορά στη διαμονή σας, στο Ελατοχώρι θα βρείτε φιλόξενους ξενώνες και παραδοσιακά καταλύματα που καλύπτουν όλα τα γούστα και όλα τα βαλάντια!

Πώς θα πάτε στο Ελατοχώρι

Το ορεινό αυτό χωριό απέχει 30 χιλιόμετρα από την πόλη της Κατερίνης.

Από Αθήνα: Ακολουθείτε την Εθνική Οδό Αθηνών-Θεσσαλονίκης (Α1/Π.Ε.Ο. ΑΘΕ) και μετά την Εγνατία Οδό (Α2) προς Κατερίνη/Θεσσαλονίκη.

Πλησιάζοντας την Κατερίνη, βγαίνετε στην έξοδο προς το Ελατοχώρι (υπάρχουν πινακίδες).

Από Θεσσαλονίκη: Παίρνετε την Εγνατία Οδό (Α2) με κατεύθυνση προς Αθήνα/Κατερίνη. Βγαίνετε στην έξοδο για Κατερίνη/Ελατοχώρι.

Χριστούγεννα στην Ελάτη Τρικάλων

Κάποιοι τη χαρακτηρίζουν ως τη «δεύτερη Αράχωβα» της Ελλάδας, άλλοι ως την «Ελβετία» της χώρας μας... Ένα είναι το σίγουρο: Οι χριστουγεννιάτικες διακοπές στη μοναδική Ελάτη, η οποία βρίσκεται μία ανάσα από τα Τρίκαλα (32 χλμ), θα σας αφήσει με τις καλύτερες εντυπώσεις, αφού αποτελεί έναν από τους πιο δημοφιλείς ορεινούς προορισμούς για τους φυσιολάτρεις και μία ιδανική πρόταση για εσάς που επιθυμείτε να μείνετε σε παραδοσιακούς ξενώνες και να απολαύσετε την ξεχωριστή τοπική κουζίνα.

Η Ελάτη έχει έχει καταφέρει να κερδίσει το ενδιαφέρον όσων επιθυμούν εξορμήσεις στη φύση αλλά και εκείνων που θεωρούν το χιόνι μια τρομερή ευκαιρία να αθληθούν. Μάλιστα, σύμφωνα με τους τουριστικούς οδηγούς, το γραφικό αυτό ορεινό χωριό συναγωνίζεται επάξια σε ομορφιά τις ελβετικές Άλπεις!

Πώς θα πάτε στην Ελάτη

Η απόσταση Ελάτη - Αθήνα είναι 360 χιλιόμετρα και το ταξίδι με αυτοκίνητο διαρκεί περίπου 4,5 ώρες. Αντίστοιχα, η απόσταση Ελάτη - Θεσσαλονίκη είναι 247 χιλιόμετρα και το ταξίδι διαρκεί περίπου 3 ώρες.

Από τα Τρίκαλα, θα χρειαστείτε περίπου 40 λεπτά για να ανεβείτε στο χωριό της Ελάτης.