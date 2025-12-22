Γιαννούλης Λαρεντζάκης: Η ρομαντική πρόταση γάμου στη Γιώτα Γεωργοπούλου

Πρόταση γάμου έκανε ο μπασκετμπολίστας του Ολυμπιακού και διεθνής Έλληνας αθλητής, Γιαννούλης Λαρεντζάκης, στη σύντροφό του, Γιώτα Γεωργοπούλου, σε μια ρομαντική - υπερπαραγωγή βραδιά που τα είχε όλα: λάμψη, συναίσθημα, αγαπημένα πρόσωπα και μια έκπληξη που θα μείνει αξέχαστη.

Ο Γιαννούλης Λαρετζάκης, ο οποίος προτιμά να κρατά την προσωπική του ζωή μακρυά από τα φώτα της δημοσιότητας, αποφάσισε αυτή τη φορά να διοργανώσει ένα πάρτι για την αγαπημένη του, η οποία είχε τα γενέθλιά της.

Στη λαμπερή βραδιά καλεσμένοι ήταν οι καλοί φίλοι του ζευγαριού, ενώ ελάχιστοι γνώριζαν για την πρόταση γάμου που θα έκανε ο μπασκετμπολίστας.

Η σύντροφός του, Γιώτα Γεωργοπούλου πίστευε ότι θα πήγαινε στο πάρτι γενεθλίων της! Τίποτα δεν προμήνυε αυτό που θα ακολουθούσε. Το σκηνικό ήταν παραμυθένιο και προσεγμένο μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. Η διακόσμηση περιελάμβανε μαύρα και χρυσά μπαλόνια, δημιουργώντας μια ατμόσφαιρα κομψότητας και ρομαντισμού.

Και τότε ήρθε η στιγμή που κανείς δεν θα ξεχάσει. Ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης γονάτισε μπροστά στην αγαπημένη του, κρατώντας ένα εντυπωσιακό μονόπετρο, και της ζήτησε να γίνει γυναίκα του. Η καλλονή σύντροφός του δεν έκρυψε την έκπληξή της και φανερά συγκινημένη είπε το μεγάλο «Ναι!».

Εκείνος φορούσε ένα κομψό σμόκιν με μπορντό βελούδινο σακάκι και μαύρο παντελόνι, ενώ εκείνη ένα εντυπωσιακό μάξι μαύρο φόρεμα.

Γιαννούλης Λαρεντζάκης - Γιώτα Γεωργοπούλου: To Love Story του ζευγαριού

Το ερωτευμένο ζευγάρι είναι μαζί τέσσερα χρόνια, συγκατοικεί σε ένα σπίτι στα νότια προάστια και προτιμά στον κοινό του χρόνο να κάνει ταξίδια και εκδρομές με φίλους.

Η Γιώτα Γεωργοπούλου είχε μιλήσει στο παρελθόν για τη γνωριμία και τη σχέση της με τον γνωστό μπασκετμπολίστα στο ένθετο «Secret» και τη Σάσα Σταμάτη.

«Παρότι ο σύντροφός µου είναι δημόσιο πρόσωπο, προτιμάμε να κρατάμε τα σημαντικά πράγματα για εμάς. Η σχέση µας δεν είναι κρυφή, απλώς πιστεύουμε ότι ορισμένες πτυχές της ζωής µας αξίζουν να παραμένουν ιδιωτικές. Ζούμε μαζί και βλέπουμε τη σχέση µας µε σοβαρότητα. Γνωρίζουμε και οι δύο ότι βρισκόμαστε στην ίδια σελίδα και κάποια στιγμή θα προχωρήσουμε και στο επόμενο βήμα.

∆εν θέλω να πω κάτι άλλο πάνω σε αυτό, γιατί θα είναι ψέματα. Το σημαντικό είναι πως έχω έναν σύντροφο που σέβεται τους στόχους και τις φιλοδοξίες µου, όπως κι εγώ σέβομαι τις δικές του, και αυτό κάνει τη διαφορά στο να ισορροπούμε τα πάντα. Αυτό που θαυμάζω στον Γιαννούλη είναι ότι είναι άψογος επαγγελματίας και πάντα δίνει τον καλύτερο εαυτό του και δεν τα παρατάει ποτέ».

'Οσο για το πώς γνωρίστηκε µε τον σύντροφό της: «Τον γνώρισα στην παραλία στην Κύθνο πριν από μερικά καλοκαίρια. Παίξαμε beach volley μαζί και γενικά είχαμε χημεία. Βρεθήκαμε ύστερα από δύο χρόνια και από τότε είμαστε μαζί».

Η Γιώτα Γεωργοπούλου είναι μια επιτυχημένη fashion designer, αφού έχει τη δική της σειρά μαγιό, ggioswim, μαζί με την αδελφή της, Κάλη.