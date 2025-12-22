Επίδομα θέρμανσης: Μέχρι αύριο η προκαταβολή

Ο χάρτης των πληρωμών

22.12.25 , 09:32 Επίδομα θέρμανσης: Μέχρι αύριο η προκαταβολή
Οικονομια
Μέχρι αύριο, Τρίτη 23 Δεκεμβρίου αναμένεται να καταβληθεί σε περισσότερα από 1 εκατομμύριο νοικοκυριά η προκαταβολή του επιδόματος θέρμανσης.

Ποιες πληρωμές αναμένεται να γίνουν πριν από τα Χριστούγεννα

Οι δικαιούχοι θα δουν στους λογαριασμούς τους το 60% του ποσού που είχαν λάβει πέρσι, ενώ όσοι εντάσσονται για πρώτη φορά στο μέτρο θα λάβουν το 50%.

Το ελάχιστο ποσό που θα καταβληθεί είναι 80 ευρώ.

Μέχρι αύριο 23/12 θα δοθεί η προκαταβολή του επιδόματος θέρμανσης

Μέχρι αύριο 23/12 θα δοθεί η προκαταβολή του επιδόματος θέρμανσης

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΑΑΔΕ μέσω της πλατφόρμας myΘέρμανση υποβλήθηκαν συνολικά 1.230.748 αιτήσεις για το επίδομα θέρμανσης.

Επίδομα θέρμανσης: Πάνω από 550.000 αιτήσεις - Μέχρι πότε είναι η προθεσμία

Από αυτές, οι 867.524 αιτήσεις για το επίδομα θέρμανσης αφορούν πετρέλαιο θέρμανσης και άλλα καύσιμα, ενώ οι 363.224 σχετίζονται με το επίδομα θέρμανσης για ηλεκτρικό ρεύμα.

Το συνολικό ποσό του επιδόματος θέρμανσης κυμαίνεται από 100 έως 800 ευρώ και μπορεί να φτάσει έως και τα 1.200 ευρώ σε περιοχές με ιδιαίτερα χαμηλές θερμοκρασίες.

Επίδομα θέρμανσης: Πώς θα πραγματοποιηθούν οι πληρωμές

Οι πληρωμές του επιδόματος θέρμανσης θα καταβληθούν ως εξής:

Επίδομα θέρμανσης: Άνοιξε η πλατφόρμα για τις αιτήσεις

  • Έως 23 Δεκεμβρίου 2025: προκαταβολή και πληρωμή για αγορές με τιμολόγια έως 30 Νοεμβρίου 2025, με καταχώριση στοιχείων έως 5 Δεκεμβρίου.
  • Έως 29 Μαΐου 2026: πληρωμή για αγορές καυσίμων (ή πέλετ και ξύλων) έως 15 Απριλίου 2026, εφόσον έχουν δηλωθεί έως 30 Απριλίου 2026.
  • Έως 31 Ιουλίου 2026: Για φυσικό αέριο και τηλεθέρμανση, θα γίνει επιπλέον πληρωμή, για κατανάλωση που πραγματοποιήθηκε μεταξύ 1 Οκτωβρίου 2025 και 31 Μαρτίου 2026.
Διαβάστε περισσότερα:
ΕΠΙΔΟΜΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
 |
ΘΕΡΜΑΝΣΗ
