Επίδομα θέρμανσης: Πάνω από 550.000 αιτήσεις - Μέχρι πότε είναι η προθεσμία

Όλα όσα πρέπει να ξέρετε για την υποβολή αίτησης για το επίδομα θέρμανσης - Βίντεο ΕΡΤ

Με γοργούς ρυθμούς προχωρούν οι αιτήσεις για το επίδομα θέρμανσης στην πλατφόρμα MyΘέρμανση της ΑΑΔΕ. Μέσα σε μια εβδομάδα πάνω από 550.000 δικαιούχοι έχουν υποβάλει αιτήσεις για την καταβολή του επιδόματος.

Η προθεσμία των αιτήσεων λήγει στις 5 Δεκεμβρίου. Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΑΑΔΕ επτά στις δέκα αιτήσεις αφορούν στο πετρέλαιο θέρμανσης και το υπόλοιπο τα λοιπά καύσιμα και την ηλεκτρική ενέργεια.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία έχουν γίνει 557.344 αιτήσεις (οι 401.830 αφορούν πετρέλαιο και λοιπά καύσιμα, ενώ 155.514 ηλεκτρική ενέργεια).

Το επίδομα θέρμανσης κυμαίνεται από 100 έως 800 ευρώ και μπορεί να φτάσει τα 1.200 ευρώ αν κάποιος κατοικεί σε περιοχές με ιδιαίτερα χαμηλές θερμοκρασίες.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ η προκαταβολή, το 60% δηλαδή της περσινής ενίσχυσης θα πιστωθεί στους δικαιούχους πριν από τα Χριστούγεννα.

Επίδομα θέρμανσης: Πώς να κάνετε αίτηση

Οι ενδιαφερόμενοι μπαίνουν στην πλατφόρμα χρησιμοποιώντας τους κωδικούς Taxisnet. Στη συνέχεια:

Επιλέγουν είδος καυσίμου.

Συμπληρώνουν τον Αριθμό Παροχής Ρεύματος.

Επιλέγουν οικισμό*.

Επιλέγουν αν είναι ιδιοκτήτης ή ένοικος, συμπληρώνοντας και τον ΑΦΜ του ιδιοκτήτη / παραχωρητή.

Συμπληρώνουν τα τ.μ. της κατοικίας.

Δηλώνουν αν διαμένουν σε πολυκατοικία (αφορά μόνο την περίπτωση πετρελαίου εσωτερικής καύσης θέρμανσης).

Επίδομα Θέρμανσης: Τα ποιο συχνά λάθη που κάνουν ιδιοκτήτες κι ενοικαστές

Η διαδικασία υποβολής της αίτησης είναι απλή, ωστόσο υπάρχουν «παγίδες» που απαιτούν προσοχή, καθώς λάθη ή παραλείψεις μπορεί να στερήσουν από τους δικαιούχους το επίδομα.

Τα πιο συχνά λάθη που κάνουν ιδιοκτήτες ή ενοικιαστές είναι τα εξής:

Έγγαμοι δηλώνουν ΙΒΑΝ στο όνομα του άλλου συζύγου από εκείνον που υπέβαλε την αίτηση. Θα πρέπει να δηλωθεί ο αριθμός ΙΒΑΝ που ανήκει στο πρόσωπο το οποίο έχει υποβάλει την αίτηση στην πλατφόρμα myΘέρμανση. Η δήλωση του ΙΒΑΝ πρέπει να έχει γίνει πριν την οριστικοποίηση της αίτησης, στην πλατφόρμα «Δήλωση Λογαριασμού IBAN» της ψηφιακής πύλης myAADE της ΑΑΔΕ.

Στα παραστατικά αγοράς πετρελαίου αναγράφεται ο ΑΦΜ της συζύγου (ή το αντίστροφο) και όχι του δικαιούχου που υποβάλλει την αίτηση για το επίδομα θέρμανσης. Στην περίπτωση αυτή, δε θα ολοκληρωθεί η διασταύρωση των στοιχείων και η αίτηση θα «κολλήσει». Για να λυθεί το και να ολοκληρωθεί η διασταύρωση των αγορών πετρελαίου θέρμανσης θα πρέπει οι δικαιούχοι να προχωρήσουν εγκαίρως σε μία μόνο από τις δύο παρακάτω ενέργειες:

πριν την λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων (5 Δεκεμβρίου 2025), να κάνουν ανάκληση της αίτησης σας και να υποβάλει εκ νέου αίτηση η/ο σύζυγος σας με τους δικούς της/του TAXISnet κωδικούς. αν δεν έχουν περάσει 14 ημέρες από την ημερομηνία αγοράς του πετρελαίου θέρμανσης, μπορούν να ζητήσουν από τον προμηθευτή (πρατηριούχο) να αλλάξει τον ΑΦΜ αγοραστή και να δηλώσει της/του συζύγου.

Πρόβλημα παρατηρείται και σε διπλοκατοικίες με κοινό «ρολόι» παροχής ρεύματος, ή όταν στα παραστατικά αγοράς πετρελαίου θέρμανσης αναγράφεται διαφορετικό ΑΦΜ από το ΑΦΜ του προσώπου που υπέβαλε την αίτηση στην πλατφόρμα myΘέρμανση. Η επιδότηση χάνεται, αν δεν γίνουν εγκαίρως διορθώσεις.

Νοικοκυριά που είναι δικαιούχοι του Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου (ΚΟΤ) και υποβάλουν αίτηση για να λάβουν επίδομα θέρμανσης στον ηλεκτρισμό απορρίπτονται, καθώς δε δικαιούνται επίδομα για το ηλεκτρικό ρεύμα που χρησιμοποιούν για να ζεστάνουν το σπίτι τους. Εάν θέλουν να λάβουν το επίδομα θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση για άλλο καύσιμο π.χ. πετρέλαιο θέρμανσης.

Επίδομα θέρμανσης: Τα κριτήρια για την καταβολή του επιδόματος

Για τον καθορισμό ενός φυσικού προσώπου ως δικαιούχου πρέπει να πληρούνται τα ακόλουθα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια:

Το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα πρέπει να ανέρχεται έως τα 16.000 ευρώ για μονομελές νοικοκυριό και 24.000 ευρώ για το ζευγάρι. Το όριο αυτό προσαυξάνεται κατά 5.000 ευρώ για κάθε παιδί. Για τη μονογονεϊκή οικογένεια το ως άνω εισόδημα ανέρχεται έως 29.000 ευρώ, το οποίο προσαυξάνεται κατά 5.000 ευρώ για κάθε παιδί, μετά το πρώτο.

Το όριο αυτό προσαυξάνεται κατά 5.000 ευρώ για κάθε παιδί. Για τη μονογονεϊκή οικογένεια το ως άνω εισόδημα ανέρχεται έως 29.000 ευρώ, το οποίο προσαυξάνεται κατά 5.000 ευρώ για κάθε παιδί, μετά το πρώτο. Τα συνολικά ακαθάριστα έσοδα του νοικοκυριού από επιχειρηματική δραστηριότητα δεν πρέπει να υπερβαίνουν το ποσό των 80.000 ευρώ, με σκοπό την καλύτερη στόχευση των δικαιούχων.

με σκοπό την καλύτερη στόχευση των δικαιούχων. Τα περιουσιακά στοιχεία των δικαιούχων, όπως αυτά προκύπτουν από την πράξη διοικητικού προσδιορισμού ΕΝΦΙΑ του έτους 2025, δεν πρέπει να υπερβαίνουν τα 200.000 ευρώ για τους άγαμους, τους υπόχρεους σε κατάσταση χηρείας ή εν διαστάσει, και τα 260.000 ευρώ για τους έγγαμους ή μέρη συμφώνου συμβίωσης και τις μονογονεϊκές οικογένειες. Σε κάθε περίπτωση, το ποσό προσαυξάνεται κατά 40.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο.