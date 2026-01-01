Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 1 Ιανουαρίου

Σύμφωνα με το Εορτολόγιο, σήμερα, Πέμπτη 1 Ιανουαρίου, η εκκλησία τιμάει τη μνήμη των Μεγάλου Βασιλείου, Αγίας Εμμελείας και Αγίου Τηλεμάχου.

Ο Βασίλειος γεννήθηκε το 330 στην Καισάρεια της Καππαδοκίας (νυν Καϊσερί Τουρκίας) και ήταν γιος του ποντίου ρήτορα (δικηγόρου της εποχής) Βασιλείου και της Εμμέλειας, η μνήμη της οποίας τιμάται από την Ορθόδοξη Εκκλησία μαζί με του υιού της.

Μετά τις σπουδές του στην Αθήνα επέστρεψε το 351 στην Καισάρεια, όπου άσκησε το επάγγελμα του ρήτορα, όπως και ο πατέρας του. Πολύ γρήγορα ξεκίνησε ένα πνευματικό ταξίδι στην Αίγυπτο, την Παλαιστίνη, τη Μεσοποταμία και τη Συρία, για να γνωρίσει τους ασκητές και να σπουδάσει τον μοναχισμό. Τόσο πολύ γοητεύτηκε από την αυστηρή ασκητική ζωή, ώστε πήγε στον Πόντο κι έζησε μοναχός στην έρημο για μία πενταετία (357-362).

Ο Άγιος Βασίλειος ο Μέγας

Σκόπευε να μείνει οριστικά εκεί, αν δεν επισυνέβαινε ο θάνατος του επισκόπου Καισαρείας Ευσέβιου. Ο λαός της Καισαρείας ζήτησε να τον διαδεχθεί ο Βασίλειος και μετά την εκλογή του αναγκάστηκε να επιστρέψει στην Καισάρεια. Παρέμεινε για εννέα χρόνια επίσκοπος Καισαρείας και άφησε σπουδαίο έργο, που αποτέλεσε παράδειγμα προς μίμηση για τις επόμενες γενιές.

Υπήρξε πολυγραφότατος συγγραφέας, με καθοριστική συνεισφορά στη διατύπωση του δόγματος της Αγίας Τριάδας, ενώ συνέταξε και Θεία Λειτουργία («Λειτουργία του Μεγάλου Βασιλείου»). Τα έργα του διακρίνονται σε δογματικά, αντιαιρετικά, ασκητικά, πρακτικά, ομιλίες και επιστολές.

Σε όλη τη σύντομη ζωή του αγωνίστηκε για την ενότητα της Χριστιανικής Εκκλησίας, που μαστιζόταν στην εποχή του από θεολογικές έριδες σχετικά τις δοξασίες του Αρείου. Πέθανε την 1η Ιανουαρίου του 379 σε ηλικία 49 ετών και τάφηκε με μεγάλες τιμές.

Δείτε ποιοι γιορτάζουν σήμερα:

Βασίλειος, Βασίλης, Βάσος, Βασίλας, Μπίλης, Λάκης

Βασιλεία, Βασιλική, Βάσω, Βάσια, Βιβή, Βίκυ, Βίβιαν, Βασιλίνα

Εμμέλεια, Εμμελεία *

Τηλέμαχος

Τηλεμάχη

* Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.

Ο ήλιος θα ανατείλει στις 07:41 και θα δύσει στις 18:16. Η σημερινή μέρα θα διαρκέσει 09 ώρες 35 λεπτά.

Σελήνη 12.5 ημερών

Παγκόσμια Ημέρα Ειρήνης

Γιορτάζεται κάθε χρόνο την Πρωτοχρονιά με πρωτοβουλία της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας και δεν πρέπει να συγχέεται με την Διεθνή Ημέρα Ειρήνης του ΟΗΕ. Αν και με διαφορετικές αφετηρίες, οι δύο γιορτές επιδιώκουν τον ίδιο σκοπό: την εμπέδωση της ειρήνης σε όλο τον κόσμο.

Η Παγκόσμια Ημέρα Ειρήνης καθιερώθηκε την 1η Ιανουαρίου 1968 με απόφαση του Πάπα Παύλου ΣΤ’ και σχετίζεται με την γιορτή της Παναγίας την ίδια ημέρα. Πηγή έμπνευσης αποτέλεσε η εγκύκλιος «Pacem in Terris» («Ειρήνη στη Γη»), που εξέδωσε, το 1963, ο Πάπας Ιωάννης 23ος.