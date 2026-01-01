Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 1 Ιανουαρίου

Σε ποιους θα ευχηθούμε σήμερα - Ποιους Αγίους τιμά η εκκλησία

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
01.01.26 , 03:00 Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 1 Ιανουαρίου
31.12.25 , 22:18 2026 ευχές από το star.gr για καλή χρονιά!
31.12.25 , 21:58 Ένας νεκρός σε τροχαίο δυστύχημα στην Αθηνών – Κορίνθου
31.12.25 , 21:22 13χρονη μεταφέρθηκε ημιλιπόθυμη στο Παίδων από χρήση ναρκωτικών!
31.12.25 , 21:08 Παγωμένη πρωτοχρονιά: Πού έρχεται με χιόνια το 2026
31.12.25 , 20:21 Μαριαλένα Ρουμελιώτη - Σάκης Κατσούλης: Περιμένουν το πρώτο τους παιδί!
31.12.25 , 20:20 Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Αθήνα για τις εορταστικές εκδηλώσεις
31.12.25 , 19:48 Αναβρασμός στο Ιράν: Διαδηλωτές κατακλύζουν την Τεχεράνη
31.12.25 , 19:42 Βούλγαρη - Κωνσταντινίδης: Αγκαλιά με τον γιο τους λίγο πριν μπει το 2026!
31.12.25 , 19:28 Με επτά αγώνες το πανελλήνιο πρωτάθλημα Regularity του 2026
31.12.25 , 19:05 Μάτσου Πίτσου: Ένας νεκρός σε σύγκρουση τρένων
31.12.25 , 18:19 Γιώργος Τσούλης: Πατέρας για δεύτερη φορά λίγο πριν το τέλος του 2025
31.12.25 , 18:18 ΟΠΕΚΕΠΕ: Ενσωμάτωση στην ΑΑΔΕ από αύριο
31.12.25 , 17:56 Μητσοτάκης: Ανάπτυξη της γεωργίας χωρίς μπλόκα κατά της κοινωνίας
31.12.25 , 17:24 Βασάλος - Βαρθολομάτου: Μαζί στο Μεξικό για την Πρωτοχρονιά!
Βούλγαρη - Κωνσταντινίδης: Αγκαλιά με τον γιο τους λίγο πριν μπει το 2026!
Ελεονώρα Μελέτη: Η «φουσκωμένη» κοιλίτσα που άναψε φωτιές στα social
Μαρία Κορινθίου: Οι γλυκές ευχές του Γιώργου Καραθανάση για τα γενέθλιά της
Βασάλος - Βαρθολομάτου: Μαζί στο Μεξικό για την Πρωτοχρονιά!
Δέσποινα Καμπούρη: Τι είπε για τον χωρισμό της από τον Ταρασιάδη
Δανάη Παππά: «Δεν καταλάβαινα τον λόγο που συμβαίνουν όλα αυτά»
Βαλαβάνη: Όταν αποκάλυψε σε οικογένεια & φίλους ότι περιμένει παιδί
Το casual winter look της Μελίνας Νικολαΐδη σε χριστουγεννιάτικη έξοδο
Βάσω Λασκαράκη: Χειμερινή απόδραση με την κόρη της, Εύα, στη Βόρεια Ελλάδα
Ξέσπασε ο Γιώργος Λιάγκας: «Βγάλτε την κακία και τη χολή σας ελεύθερα»
Περισσότερα

VIDEOS

Leonard Cohen
Το ερωτικό τρίγωνο που έγινε ένα από τα πιο επιτυχημένα
Τζάκι Κένεντι γάμος
Ο γάμος της Τζάκι με τον Κένεντι και οι κρυφοί
Λάμπρος Κωνσταντάρας
Οι φλογεροί έρωτες του γυναικοκατακτητή Λάμπρου Κωνσταντάρα
πιλότοι Ωνάση
Θάνατος - θρίλερ για τους πιλότους της οικογένειας Ωνάση
Καλλιτέχνες που πέθαναν από δόση ναρκωτικών
Οι σταρ που τα είχαν όλα και πέθαναν βυθισμένοι στον
Άλμπερτ Αϊνστάιν
Άλμπερτ Αϊνστάιν: Από τι πέθανε και ποιος έκλεψε τον εγκέφαλό
Δημήτρης Μητροπάνος ζειμπέκικο
Δημήτρης Μητροπάνος: «Όλοι με είχαν ξεγραμμένο»
Στίβεν Χόκινγ: Οι δυο γάμοι και η κακοποίηση
Στίβεν Χόκινγκ: Οι δύο γάμοι, οι απιστίες και οι φήμες
Ελένη Τοπαλούδη
Ελένη Τοπαλούδη: Πριν από 5 χρόνια η δολοφονία της σόκαρε
Εξπρές Σάμινα
Εξπρές Σάμινα: Τα 25 δραματικά λεπτά του ναυαγίου
πριγκίπισσα Νταϊάνα
Όταν η βασίλισσα Ελισάβετ έσκυψε το κεφάλι στην πριγκίπισσα Νταϊάνα
Ανάσταση του Λαζάρου: Τι γιορτάζουμε σήμερα
Ανάσταση του Λαζάρου: Τι γιορτάζουμε σήμερα
25 Νοεμβρίου: Παγκόσμια Ημέρα Κατά της Βίας των Γυναικών
Στοιχεία σοκ: Μία στις πέντε γυναίκες θα πέσει θύμα βιασμού
Άλμπερτ Άινσταϊν
Αϊνστάιν: «Η λογική θα σε πάει από το Α στο
Γιώργος Σεφέρης: 41 χρόνια χωρίς τον σπουδαίο Έλληνα ποιητή
Γιώργος Σεφέρης: Τα ερωτικά γράμματα του ποιητή προς την αγαπημένη
Προβολή 5 από 15
Επιμέλεια STAR.GR
Σαν Σημερα
Πηγή: Φωτογραφία εξωφύλλου: Unsplash.com
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Σύμφωνα με το Εορτολόγιο, σήμερα, Πέμπτη 1 Ιανουαρίου, η εκκλησία τιμάει τη μνήμη των Μεγάλου Βασιλείου, Αγίας Εμμελείας και Αγίου Τηλεμάχου.

Ο Βασίλειος γεννήθηκε το 330 στην Καισάρεια της Καππαδοκίας (νυν Καϊσερί Τουρκίας) και ήταν γιος του ποντίου ρήτορα (δικηγόρου της εποχής) Βασιλείου και της Εμμέλειας, η μνήμη της οποίας τιμάται από την Ορθόδοξη Εκκλησία μαζί με του υιού της.

Μετά τις σπουδές του στην Αθήνα επέστρεψε το 351 στην Καισάρεια, όπου άσκησε το επάγγελμα του ρήτορα, όπως και ο πατέρας του. Πολύ γρήγορα ξεκίνησε ένα πνευματικό ταξίδι στην Αίγυπτο, την Παλαιστίνη, τη Μεσοποταμία και τη Συρία, για να γνωρίσει τους ασκητές και να σπουδάσει τον μοναχισμό. Τόσο πολύ γοητεύτηκε από την αυστηρή ασκητική ζωή, ώστε πήγε στον Πόντο κι έζησε μοναχός στην έρημο για μία πενταετία (357-362).

Ο Άγιος Βασίλειος ο Μέγας

Ο Άγιος Βασίλειος ο Μέγας

Σκόπευε να μείνει οριστικά εκεί, αν δεν επισυνέβαινε ο θάνατος του επισκόπου Καισαρείας Ευσέβιου. Ο λαός της Καισαρείας ζήτησε να τον διαδεχθεί ο Βασίλειος και μετά την εκλογή του αναγκάστηκε να επιστρέψει στην Καισάρεια. Παρέμεινε για εννέα χρόνια επίσκοπος Καισαρείας και άφησε σπουδαίο έργο, που αποτέλεσε παράδειγμα προς μίμηση για τις επόμενες γενιές. 

Υπήρξε πολυγραφότατος συγγραφέας, με καθοριστική συνεισφορά στη διατύπωση του δόγματος της Αγίας Τριάδας, ενώ συνέταξε και Θεία Λειτουργία («Λειτουργία του Μεγάλου Βασιλείου»). Τα έργα του διακρίνονται σε δογματικά, αντιαιρετικά, ασκητικά, πρακτικά, ομιλίες και επιστολές.

Σε όλη τη σύντομη ζωή του αγωνίστηκε για την ενότητα της Χριστιανικής Εκκλησίας, που μαστιζόταν στην εποχή του από θεολογικές έριδες σχετικά τις δοξασίες του Αρείου. Πέθανε την 1η Ιανουαρίου του 379 σε ηλικία 49 ετών και τάφηκε με μεγάλες τιμές.

 

Δείτε ποιοι γιορτάζουν σήμερα:

  • Βασίλειος, Βασίλης, Βάσος, Βασίλας, Μπίλης, Λάκης
  • Βασιλεία, Βασιλική, Βάσω, Βάσια, Βιβή, Βίκυ, Βίβιαν, Βασιλίνα
  • Εμμέλεια, Εμμελεία *
  • Τηλέμαχος
  • Τηλεμάχη

* Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.

 

Ο ήλιος θα ανατείλει στις 07:41 και θα δύσει στις 18:16. Η σημερινή μέρα θα διαρκέσει 09 ώρες 35 λεπτά.

Σελήνη 12.5 ημερών

 

Παγκόσμια Ημέρα Ειρήνης

Γιορτάζεται κάθε χρόνο την Πρωτοχρονιά με πρωτοβουλία της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας και δεν πρέπει να συγχέεται με την Διεθνή Ημέρα Ειρήνης του ΟΗΕ. Αν και με διαφορετικές αφετηρίες, οι δύο γιορτές επιδιώκουν τον ίδιο σκοπό: την εμπέδωση της ειρήνης σε όλο τον κόσμο.

Η Παγκόσμια Ημέρα Ειρήνης καθιερώθηκε την 1η Ιανουαρίου 1968 με απόφαση του Πάπα Παύλου ΣΤ’ και σχετίζεται με την γιορτή της Παναγίας την ίδια ημέρα. Πηγή έμπνευσης αποτέλεσε η εγκύκλιος «Pacem in Terris» («Ειρήνη στη Γη»), που εξέδωσε, το 1963, ο Πάπας Ιωάννης 23ος.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
 |
ΓΙΟΡΤΗ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top