13χρονη μεταφέρθηκε ημιλιπόθυμη στο Παίδων από χρήση ναρκωτικών!

Συνελήφθησαν δύο ανήλικοι που της τα έδωσαν για να τη βιάσουν

Ελλαδα
Πηγή: Ρεπορτάζ Άννα Σανοζίδου, κεντρικό δελτίο ειδήσεων Star
13χρονη ναρκωτικά απόπειρα βιασμού
Ένα κορίτσι μόλις 13 ετών οδηγήθηκε στο Παίδων ημιλιπόθυμο μετά από χρήση ναρκωτικών! Όπως ανέφερε η  Άννα Σανοζίδου στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star με τον Γιώργο Ευγενίδη, το μόλις 13 ετών κορίτσι έλειπε χθες πολλές ώρες  από το σπίτι της.  

 

Ρόδος: Συνελήφθη γνωστός μπασκετμπολίστας - Παρέλαβε δέμα με χασίς

Οι ώρες περνούσαν και δεν απαντούσε στις κλήσεις της μητέρας της αλλά τελικά εντοπίστηκε το βράδυ μέσω μίας εφαρμογής που είχε η μητέρα της στο κινητό της. Ειδοποιήθηκε η Αστυνομία και εντοπίστηκε σε κακή κατάσταση από χρήση μαριχουάνας. Κρίθηκε αναγκαία η διακομιδή της στο νοσοκομείο  καθώς ήταν σε κακή κατάσταση. 

Η κοπέλα εξακολουθεί να νοσηλεύεται στο  Παίδων «Αγία Σοφία» καθώς ο Εισαγγελέας ζήτησε να παραμείνει  στο νοσοκομείο . 

Σύμφωνα με την καταγγελία της 13χρονης, η ίδια και μία  φίλη της 15 ετών,  μετέβησαν στο σπίτι  ενός ανήλικου αγοριού. Εκεί ήταν και ένας φίλος του. Και οι δύο φέρεται, σύμφωνα με την καταγγελία,  να χορήγησαν στην 13χρονη κάποια ναρκωτική ουσία με σκοπό να προβούν σε ερωτικές πράξεις.

Οι δύο νεαροί, ηλικίας 16 και 17 ετών, συνελήφθησαν από την  Αστυνομία για απόπειρα βιασμού κατά συναυτουργία.

 

 

 

 

