Μάτσου Πίτσου: Ένας νεκρός σε σύγκρουση τρένων

Τουλάχιστον ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και περίπου 30 επιβάτες τραυματίστηκαν όταν δύο τρένα που μετέφεραν τουρίστες προς τον παγκοσμίου φήμης αρχαιολογικό χώρο του Μάτσου Πίτσου στο Περού συγκρούστηκαν την Τρίτη.

Σύμφωνα με τον Τζόναθαν Καστίγιο Γκονσάλες, αξιωματικό της αστυνομίας στο Κούσκο, το θύμα ήταν εργαζόμενος του σιδηροδρόμου. Όπως δήλωσε στο πρακτορείο Associated Press, τα δρομολόγια στη σιδηροδρομική γραμμή που συνδέει το Μάτσου Πίτσου με την κοντινή πόλη Κούσκο ανεστάλησαν μετά το δυστύχημα.

Η εταιρεία που διαχειρίζεται τον σιδηρόδρομο ανέφερε ότι νωρίς το απόγευμα τρένο που αναχωρούσε από το Μάτσου Πίτσου συγκρούστηκε με άλλο τρένο που κατευθυνόταν προς τον αρχαιολογικό χώρο, κοντά στην περιοχή Κοριγουαϊρατσίνα, η οποία επίσης έχει αρχαιολογικό ενδιαφέρον.

Τα αίτια της σύγκρουσης παραμένουν μέχρι στιγμής άγνωστα.

Βίντεο που προβλήθηκαν από τοπικά μέσα ενημέρωσης δείχνουν βαγόνια με σπασμένα παράθυρα και βαθουλώματα στα πλευρά τους, ακινητοποιημένα πάνω στις ράγες, σε μια δύσβατη περιοχή ανάμεσα σε πυκνή βλάστηση και έναν τεράστιο βραχώδη όγκο.

Το Μάτσου Πίτσου υποδέχεται περίπου 1,5 εκατομμύριο επισκέπτες ετησίως, οι περισσότεροι εκ των οποίων φτάνουν με τρένο στην κοντινή πόλη Αγουάς Καλιέντες. Ο εμβληματικός αρχαιολογικός χώρος, γνωστός για την εντυπωσιακή ακρίβεια των λίθινων κατασκευών του, χτίστηκε τον 15ο αιώνα από τους Ίνκας και λειτουργούσε ως ιερό των αυτοκρατόρων τους.

Την τελευταία δεκαετία, ο αριθμός των επισκεπτών έχει αυξηθεί κατά περίπου 25%, ωστόσο ο τουρισμός στην περιοχή έχει επηρεαστεί κατά καιρούς από πολιτικές αναταραχές και διαφωνίες σχετικά με τη διαχείριση του μνημείου. Σε αρκετές περιπτώσεις, διαδηλωτές έχουν αποκλείσει τη σιδηροδρομική γραμμή που οδηγεί στον αρχαίο χώρο.

Εναλλακτικά, το Μάτσου Πίτσου μπορεί να προσεγγιστεί και πεζή, μέσω πεζοπορικής διαδρομής που ξεκινά από την κωμόπολη Ογιανταϊτάμπο και διαρκεί περίπου τέσσερις ημέρες.

