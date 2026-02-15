Κακοκαιρία: Νέο έκτακτο δελτίο ΕΜΥ – Ποιες περιοχές θα «χτυπήσει»

Η πρόβλεψη του καιρού για την Κυριακή 15/2

Σε επικαιροποίηση του Έκτακτου Δελτίου Επιδείνωσης Καιρού προχώρησε η ΕΜΥ δίνοντας τα τελευταία στοιχεία για τις βροχές και τις καταιγίδες που πρόκειται να πλήξουν από σήμερα το απόγευμα τη χώρα.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΕΜΥ:

Το Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού με α. α. 6/2026 που εκδόθηκε το Σάββατο 14-02-2026 στις 11:30 π.μ. επικαιροποιείται σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία.

Επισημαίνεται πως υπάρχουν δεν υπάρχουν διαφοροποιήσεις από την προηγούμενη επικαιροποίηση.

Πιο συγκεκριμένα:

1. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται έως και το απόγευμα σήμερα Κυριακή 15-02-2026 σε περιοχές της δυτικής και της βόρειας χώρας.

Πιο συγκεκριμένα:

α. στην περιοχή Κέρκυρας - Παξών τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες

β. στην Ήπειρο έως και το απόγευμα

γ. στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη έως αργά το απόγευμα.

2. Πολύ ισχυροί έως θυελλώδεις νότιοι άνεμοι θα πνέουν σήμερα Κυριακή στην ανατολική χώρα και κυρίως στο Αιγαίο (8 και στα ανατολικά του τμήματα 9 μποφόρ).

3. Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν σημαντική μεταφορά αφρικανικής σκόνης στη ανατολική Ελλάδα και κυρίως στις νότιες και κεντρικές περιοχές της (Πελοπόννησο, Κρήτη, ανατολική Στερεά - συμπεριλαμβανομένης της Αττικής - Κυκλάδες και Εύβοια).