Πέθανε η Άννα Μπενάκη Ψαρούδα - Η πρώτη γυναίκα Πρόεδρος της Βουλής

«Έφυγε» σε ηλικία 92 ετών

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
15.02.26 , 15:25 Η αφρικανική σκόνη «πνίγει» την Αθήνα – Πώς να προστατευτείτε
15.02.26 , 14:11 Πέθανε η Άννα Μπενάκη Ψαρούδα - Η πρώτη γυναίκα Πρόεδρος της Βουλής
15.02.26 , 13:45 ΕΛΑΣ-Αλεξανδρούπολη: Την Τετάρτη δολοφόνησαν με 15 μαχαιριές τον ηλικιωμένο
15.02.26 , 12:46 Κακοκαιρία: Νέο έκτακτο δελτίο ΕΜΥ – Ποιες περιοχές θα «χτυπήσει»
15.02.26 , 12:07 Μητσοτάκης: Η «λειτουργική σχέση με Τουρκία» και οι συλλογικές συμβάσεις
15.02.26 , 11:32 Πατρινό Καρναβάλι 2026: Η παρέλαση των μικρών καρναβαλιστών
15.02.26 , 10:35 TractioN: Ο Αναστάσης Ροϊλός στο τιμόνι παρέα με τον Κώστα Στεφανή!
15.02.26 , 10:26 Τέλος στο δωρεάν πάρκινγκ των σούπερ μάρκετ: Μπάρες και χρονοχρέωση
15.02.26 , 10:02 Εντουάρντο Τεντέσκι: «Μ’ αρέσει η υποκριτική. Θα ήθελα να παίξω σε σειρά»
15.02.26 , 09:41 Την Τρίτη η απολογία του ιδιοκτήτη της Βιολάντα - Κινδυνεύει με ισόβεια
15.02.26 , 09:05 Δοκιμάζουμε το νέο Audi Q3 1.5 TFSI Hybrid 150 PS
15.02.26 , 09:03 Απαγορευτικό απόπλου: Σε ποια λιμάνια είναι δεμένα τα πλοία
15.02.26 , 09:03 Η ιστορία του μικρού Γρηγόρη που πάλεψε με τον καρκίνο από 18 μηνών
15.02.26 , 03:00 Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 15 Φεβρουαρίου
14.02.26 , 23:48 Με δηλητήριο βατράχου έγινε η δολοφονία του αντιπάλου του Πούτιν Ναβάλνι!
O Φλεβάρης φέρνει αλλαγές σε τρία ζώδια
Τζένη Μπαλατσινού: Πιο στιλάτη από ποτέ σε νέα της δημόσια εμφάνιση!
«Καμπάνα» στον Σορτς με απόφαση Αταμάν - Έρχονται αλλαγές με Χέιζ-Ντέιβις
Σωτήρης Κοντιζάς: Το ταξίδι στην Ιαπωνία με τη σύζυγo και τα παιδιά του
Κατερίνα Καραβάτου: «Σκέφτομαι κι αν κάνω κακό στα παιδιά μου;»
Γιάννης Βούρος: Το βίντεο στο σπίτι με τα παιδιά του που έγινε viral
Κηδεία Αναστάση Παπαληγούρα: Συντετριμμένη η κόρη του, Λένα
Αλέξανδρος Λογοθέτης: «Δεν είμαστε πια μαζί με την Ευσταθία Τσαπαρέλη»
Κυριάκος Κυανός: «Έσκασε η σκωληκοειδίτιδα της κόρης μου. Ήταν επικίνδυνο»
Τέλος στο δωρεάν πάρκινγκ των σούπερ μάρκετ: Μπάρες και χρονοχρέωση
Περισσότερα

VIDEOS

Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS 9.2.2026 – Καθηγητής Κ. Γρίβας
Συνταγματάρχης Π. Νάστος
LEADERS 2.2.2026 – Συνταγματάρχης Π. Νάστος
Τάσος Χατζαντώνης
LEADERS 26.01.2026 – Βατραχάνθρωπος Τ. Χατζαντώνης
Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
LEADERS 19.01.2026 – Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
LEADERS 05.01.2026 – Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
LEADERS 29.12.2025 – Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
Γεωστρατηγικός Αναλυτής Ρ. Καλυβιώτης
LEADERS Ρ. Καλυβιώτης «Η Ελλάδα είναι μια μελλοντική αυτοκρατορία»
Ιωάννης Μπαλτζώης
Αντιστράτηγος Ι. Μπαλτζώης – «Τα νερά δεν είναι τόσο ήρεμα»
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος – «Να φτιάξουμε αντί casus belli»
Καθηγητής Γιώργος Φίλης
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος
LEADERS | Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος – «Η Αμερική παρακμάζει»
Προβολή 5 από 15
Επιμέλεια STAR.GR
Ελλαδα
Πέθανε η Άννα Μπενάκη Ψαρούδα
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Πέθανε η Άννα Μπενάκη-Ψαρούδα σε ηλικία 92 ετών, η πρώτη γυναίκα Πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων.
  • Υπήρξε εμβληματική μορφή της πολιτικής και νομικής ζωής, με σπουδές στη Νομική και μεταπτυχιακές σπουδές στη Γερμανία.
  • Διετέλεσε βουλευτής Α΄ Αθηνών με τη Νέα Δημοκρατία και Υπουργός Παιδείας, Πολιτισμού και Δικαιοσύνης.
  • Πρόεδρος της Βουλής από το 2004 έως το 2007, προώθησε την κοινοβουλευτική διπλωματία και εκπροσώπησε τη χώρα σε διεθνείς οργανισμούς.
  • Δημιούργησε πλούσιο έργο στη νομική επιστήμη και υπηρέτησε ως διευθύντρια του περιοδικού 'ΠΟΙΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ'.

Έφυγε από τη ζωή, σε ηλικία 92 ετών η Άννα Μπενάκη-Ψαρούδα, πρώην Πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων και πρώτη γυναίκα που εξελέγη Πρόεδρος της Ακαδημίας Αθηνών. Η εκλιπούσα, υπήρξε εμβληματική μορφή της πολιτικής και της νομικής ζωής της χώρας.

Ποια ήταν η  Άννα Μπενάκη-Ψαρούδα

Γεννημένη στην Αθήνα, κόρη του Ναυάρχου Ευαγγέλου Ψαρούδα και σύζυγος του ιστορικού της φιλοσοφίας Λίνου Μπενάκη, αποφοίτησε από το Αμερικανικό Κολλέγιο Θηλέων και έλαβε πτυχίο Νομικής από το Πανεπιστήμιο Αθηνών το 1957. Στη συνέχεια πραγματοποίησε μεταπτυχιακές σπουδές στη Βόννη και την Κολωνία, όπου το 1961 αναγορεύθηκε διδάκτωρ Ποινικού Δικαίου και εργάστηκε ως ερευνήτρια στο Ινστιτούτο Μαξ-Πλάνκ.

Διένυσε πλήρη πανεπιστημιακή καριέρα στη Νομική Σχολή Αθηνών, διδάσκοντας Ποινικό Δίκαιο και Ποινική Δικονομία, ενώ καθοδήγησε δεκάδες διδακτορικές διατριβές στην Ελλάδα και τη Γερμανία. Από το 1981 έως το 2009 υπηρέτησε ως βουλευτής Α΄ Αθηνών με τη Νέα Δημοκρατία, κατείχε θέσεις Υπουργού Παιδείας, Πολιτισμού και Δικαιοσύνης, και διετέλεσε Πρόεδρος της Βουλής από το 2004 έως το 2007.

Πέθανε η Άννα Ψαρούδα Μπενάκη σε ηλικία 92 ετών - Η πρώτη γυναίκα Πρόεδρος της Βουλής

Κατά την Προεδρία της Βουλής, ανέδειξε την κοινοβουλευτική διπλωματία, πραγματοποιώντας επισκέψεις σε κοινοβούλια όλου του κόσμου και δίνοντας ιδιαίτερη μέριμνα στον απόδημο Ελληνισμό. Συνεργάστηκε με διεθνείς οργανισμούς και εκπροσώπησε τη χώρα στη διαμόρφωση του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Παράλληλα, υπήρξε δικηγόρος με ειδίκευση σε ποινικές υποθέσεις και εκδιδόμενα συγγράμματα στον χώρο του Ποινικού Δικαίου και της Ποινικής Δικονομίας. Από το 1976 διηύθυνε το επιστημονικό περιοδικό «ΠΟΙΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ» και το 2010 εξελέγη τακτικό μέλος της Ακαδημίας Αθηνών. Μιλούσε και έγραφε γερμανικά, αγγλικά και γαλλικά, αφήνοντας πλούσια παρακαταθήκη στη νομική επιστήμη και την πολιτική ζωή της Ελλάδας.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΑΝΝΑ ΜΠΕΝΑΚΗ-ΨΑΡΟΥΔΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top