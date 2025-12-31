Μαριαλένα Ρουμελιώτη - Σάκης Κατσούλης: Περιμένουν το πρώτο τους παιδί!

Με τον πιο συναρπαστικό τρόπο θα κλείσει η φετινή χρονιά για τη Μαριαλένα Ρουμελιώτη και τον Σάκη Κατσούλη, καθώς το αγαπημένο ζευγάρι ανακοίνωσε στους διαδικτυακούς του φίλους ότι σε λίγους μήνες θα γίνουν γονείς για πρώτη φορά.

Το απόγευμα της Τετάρτης 31 Δεκεμβρίου, οι δύο πρώην παίκτες του Survivor μοιράστηκαν ένα κοινό βίντεο στα social media, μέσα από το οποίο αποκάλυψαν τη χαρμόσυνη είδηση. Στο βίντεο βλέπουμε τη Μαριαλένα Ρουμελιώτη σε τρυφερά τετ α τετ με τον Σάκη Κατσούλη, ο οποίος χαϊδεύει απαλά τη φουσκωμένη κοιλίτσα της, αποτυπώνοντας με έναν γλυκό και τρυφερό τρόπο τη νέα φάση της ζωής τους.

Στη λεζάντα της ανάρτησης, το ζευγάρι έγραψε: «Και λίγο πριν κλείσει η χρονιά, θέλαμε να μοιραστούμε κάτι που γεμίζει την καρδιά μας. Το μεγαλύτερο δώρο της ζωής μας. Ένα μικρό θαύμα που ήδη μεγαλώνει μέσα μας. Το πιο ιερό κεφάλαιο της ζωής μας, μόλις ξεκινάει. 2025–2026». Η χαρμόσυνη είδηση προκάλεσε ενθουσιασμό στα social media, με φίλους και θαυμαστές να στέλνουν θερμές ευχές για τη νέα αρχή στην προσωπική ζωή του ζευγαριού.

Το βίντεο, μέσα από το οποίο το ζευγάρι ανακοίνωσε τον ερχομό του πρώτου τους παιδιού

Ο Σάκης Κατσούλης και η Μαριαλένα Ρουμελιώτη έγιναν γνωστοί στο ευρύ κοινό μέσα από τη συμμετοχή τους στο reality επιβίωσης, όπου η σχέση τους αποτέλεσε αντικείμενο σχολιασμού και παρακολούθησης. Οι δυο τους γνωρίζονταν πριν από το παιχνίδι και είχαν σχέση, αλλά κατά την είσοδό τους στο παιχνίδι ήταν ήδη χωρισμένοι. Η κοινή τους πορεία στο ριάλιτι, όμως, υπό συνθήκες έντασης, πίεσης και καθημερινής συμβίωσης, τους έφερε ξανά κοντά, δίνοντας μια νέα ευκαιρία στον έρωτά τους.

Κατά τη διάρκεια του Survivor, η σχέση τους είχε στιγμές τρυφερότητας αλλά και εντάσεων, με το κοινό να παρακολουθεί κάθε τους κίνηση. Παρ’ όλα αυτά, μετά το τέλος του παιχνιδιού, αποφάσισαν να συνεχίσουν μαζί, χτίζοντας μια σταθερή και δυνατή σχέση.

Σήμερα, το ζευγάρι είναι αχώριστο και με ανυπομονησία περιμένει τον καρπό του έρωτά του, προετοιμάζοντας την οικογενειακή τους ζωή για τη μεγαλύτερη χαρά που θα φέρει το νέο μέλος. Η ανακοίνωση αυτή έρχεται να ολοκληρώσει με τον πιο όμορφο τρόπο την προσωπική τους ευτυχία, λίγες μόνο ώρες πριν την αλλαγή του χρόνου.