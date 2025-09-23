Κατσούλης: Η νέα θεραπεία στην οποία υποβλήθηκε για την αιφνίδια βαρηκοΐα

Όπως έγινε γνωστό πριν λίγες μέρες, ο επιχειρηματίας και πρώην νικητής του Survivor Σάκης Κατσούλης διαγνώστηκε με αιφνίδια βαρηκοΐα και το κοινοποίησε στους διαδικτυακούς του φίλους με μία ανάρτηση στο Instagram.

Αυτό το διάστημα όπως αποκάλυψε ο Σάκης Κατσούλης υποβάλλεται σε θεραπεία σε θάλαμο υπερβαρικού οξυγόνου.

«Ο συνδρομητής που καλέσατε έχει πιθανόν αναχωρήσει για μέρη χωρίς σήμα. Στην πραγματικότητα όμως! Ένα βιβλίο, η Μαρ στο απέναντι κάθισμα, ένα φιλαράκι λίγο πιο δίπλα & 1,5 ώρα απόλυτης ηρεμίας! Τρέχουσα κατάσταση: 1η επίσκεψη: Θάλαμος υπερβαρικού οξυγόνου. Μια θεραπεία πολλά υποσχόμενη με ιστορικό αποκατάστασης για ποικίλους λόγους ασθένειες, τραυματισμούς ή ακόμη και απλή ευεξία… Ένα απλό Google search θα σας πείσει. Keep going επιθετικά μέχρι την επίλυση του προβλήματος», έγραψε χαρακτηριστικά ο Σάκης Κατσούλης.

