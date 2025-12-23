Αυτά τα ζώδια θα έχουν σήμερα μία πιο απαιτητική μέρα

Πώς επηρεάζει η Σελήνη τις σχέσεις του ζωδιακού κύκλου;

Επιμέλεια STAR.GR
Σχεσεις
Πηγή: Φωτογραφία εξωφύλλου: Unsplash.com
Άση Μπήλιου: Την Τρίτη, η Σελήνη εξακολουθεί το σύντομο ταξίδι της στο ζώδιο του Υδροχόου χωρίς να σχηματίζει κύριες όψεις σε όλη τη διάρκεια της μέρας. Έτσι μπορούμε να αυτοσχεδιάσουμε και να ορίσουμε το πρόγραμμα μας χωρίς σημαντικά εμπόδια. Βέβαια, όταν η Σελήνη δεν σχηματίζει όψεις πολλές φορές φέρνει και απρόοπτα μέσα στη μέρα.

Ταύροι, Λέοντες, Σκορπιοί και Υδροχόοι θα έχουν μια πιο απαιτητική μέρα.

Διαβαστε περισσότερα στο asibiliou.gr

 

ΣΧΕΣΕΙΣ ΖΩΔΙΑ
 |
ΣΧΕΣΕΙΣ
 |
ΖΩΔΙΑ
 |
ΑΣΗ ΜΠΗΛΙΟΥ
