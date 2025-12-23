Αυτά τα ζώδια θα έχουν σήμερα μία πιο απαιτητική μέρα

Άση Μπήλιου: Την Τρίτη, η Σελήνη εξακολουθεί το σύντομο ταξίδι της στο ζώδιο του Υδροχόου χωρίς να σχηματίζει κύριες όψεις σε όλη τη διάρκεια της μέρας. Έτσι μπορούμε να αυτοσχεδιάσουμε και να ορίσουμε το πρόγραμμα μας χωρίς σημαντικά εμπόδια. Βέβαια, όταν η Σελήνη δεν σχηματίζει όψεις πολλές φορές φέρνει και απρόοπτα μέσα στη μέρα.

Ταύροι, Λέοντες, Σκορπιοί και Υδροχόοι θα έχουν μια πιο απαιτητική μέρα.

