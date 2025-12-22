Έρχονται 23 νέα τρένα στον ελληνικό σιδηρόδρομο

Νέα σύγχρονα τρένα έρχονται στις ράγες του ελληνικού σιδηροδρόμου, ώστε οι μετακινήσεις να γίνονται με μεγαλύτερη ασφάλεια και λιγότερες βλάβες. Το μεσημέρι υπογράφηκε σύμβαση ανάμεσα στο Ελληνικό Δημόσιο και την Hellenic Train, που προβλέπει την παραγγελία 23 νέων συρμών.

Μέσα στο 2027 ξεκινούν να έρχονται τα πρώτα τρένα τύπου Coradia Stream, ενώ μέσα στο ίδιο έτος αναμένεται να έχουν ολοκληρώσει τα δοκιμαστικά δρομολόγια, ώστε να αρχίσουν να μεταφέρουν επιβάτες.

Συνολικά 12 από αυτά τα τρένα θα ενισχύσουν τον άξονα Αθήνα – Θεσσαλονίκη, ενώ 11 θα ενταχθούν στις γραμμές του Προαστιακού Αττικής και Θεσσαλονίκης.

Η σύμβαση που υπογράφηκε παρουσία του αναπληρωτή υπουργού Μεταφορών Κωνσταντίνου Κυρανάκη και του αντιπροέδρου της κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη προβλέπει ότι και τα 23 τρένα θα πρέπει να έχουν παραδοθεί έως το 2027. Σε περίπτωση καθυστέρησης, η Hellenic Train υποχρεούται να αποζημιώσει το Ελληνικό Δημόσιο.

