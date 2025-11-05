Έρχονται τα τρένα – εξπρές στην Ευρώπη: Από Αθήνα στη Σόφια σε 6 ώρες!

Το «Σχέδιο Δράσης για τους Σιδηροδρόμους Υψηλής Ταχύτητας» της ΕΕ

05.11.25 , 14:28 Έρχονται τα τρένα – εξπρές στην Ευρώπη: Από Αθήνα στη Σόφια σε 6 ώρες!
Πηγή: Φωτογραφία αρχείου pexels (Ingo Joseph)
Τρένα Εξπρές Στην Ευρώπη: Από Αθήνα Στη Σόφια Σε 6 Ώρες
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Ένα νέο ευρωπαϊκό δίκτυο σιδηροδρόμων, πιο γρήγορο και πιο σύγχρονο σχεδιάζει η Ευρωπαϊκή Ένωση, με στόχο να γίνει πραγματικότητα μέχρι το 2040.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε το «Σχέδιο Δράσης για τους Σιδηροδρόμους Υψηλής Ταχύτητας», που φιλοδοξεί να ενώσει τις μεγάλες ευρωπαϊκές πόλεις με ταχύτητες που θα ξεπερνούν τα 200 χλμ. την ώρα.

Με το νέο δίκτυο, τα ταξίδια στην Ευρώπη θα γίνουν πολύ πιο γρήγορα και άνετα. Για παράδειγμα:

  • Από το Βερολίνο στην Κοπεγχάγη θα χρειάζονται μόνο 4 ώρες, αντί για 7 που χρειάζονται σήμερα
  • Από τη Σόφια στην Αθήνα το ταξίδι θα διαρκεί 6 ώρες, αντί για σχεδόν 14

Θα υπάρχουν επίσης νέες γραμμές, όπως Παρίσι – Λισαβόνα μέσω Μαδρίτης, που θα κάνουν την Ευρώπη πιο «δεμένη» από ποτέ.

Στόχος της Ε.Ε. είναι να κάνει το τρένο πιο ελκυστικό από τα αεροπλάνα για μικρές και μεσαίες αποστάσεις, προσφέροντας ταξίδια με άνεση, ταχύτητα και χαμηλότερο περιβαλλοντικό αποτύπωμα.

Νέο ευρωπαϊκό σιδηροδρομικό δίκτυο

Τι σημαίνει αυτό για την Ελλάδα

Η Ελλάδα αναμένεται να ωφεληθεί σημαντικά, αφού το νέο σχέδιο προβλέπει χρηματοδότηση και τεχνική βοήθεια για την αναβάθμιση των σιδηροδρομικών γραμμών και των υποδομών που έχουν υποστεί ζημιές ή είναι παλαιές.

Στόχος είναι ο ελληνικός σιδηρόδρομος να γίνει πιο ασφαλής, πιο σύγχρονος και πιο γρήγορος, ώστε να συνδέεται καλύτερα με την υπόλοιπη Ευρώπη.

Σημειώνεται ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχεδιάζει:

  • Να καταργήσει τα «σύνορα» στις σιδηροδρομικές μετακινήσεις μέχρι το 2027
  • Να στηρίξει νέες επενδύσεις με ευρωπαϊκά και ιδιωτικά κεφάλαια
  • Να ενισχύσει την καινοτομία στα τρένα, με ψηφιακά εισιτήρια, ευκολότερες κρατήσεις και πιο φιλικές υπηρεσίες για τους επιβάτες.

Το έργο εκτιμάται ότι θα κοστίσει περίπου 345 δισεκατομμύρια ευρώ μέχρι το 2040, αλλά τα οφέλη για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις θα είναι τεράστια.

Τα νέα τρένα υψηλής ταχύτητας θα μειώσουν τις ώρες ταξιδιού, θα αποσυμφορήσουν τους δρόμους και θα δώσουν ώθηση στον τουρισμό και στις εμπορευματικές μεταφορές.

