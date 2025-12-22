Παπαθωμά- Τσαρούχας: Σπάνια δημόσια εμφάνιση μαζί με τον 19χρονο γιο τους

«Oικογενειακή συνάντηση τυχαία αλλά ευτυχής», σχολίασε η ηθοποιός

Παπαθωμά- Τσαρούχας: Σπάνια δημόσια εμφάνιση μαζί με τον 19χρονο γιο τους
Μια σπάνια δημόσια εμφάνιση έκανε το πρώην ζευγάρι ηθοποιών, ο Πασχάλης Τσαρούχας και η Θεοφανία Παπαθωμά, μαζί με τον 19χρονο γιο τους, Αχιλλέα.  

Θεοφανία Παπαθωμά- Πασχάλης Τσαρούχας με τον γιο τους, Αχιλλέα/ NDP ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Θεοφανία Παπαθωμά- Πασχάλης Τσαρούχας με τον γιο τους, Αχιλλέα/ NDP ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Οι τρεις τους βρέθηκαν στο θέατρο Βασιλάκου, όπου παρακολούθησαν την πρεμιέρα της παράστασης «Εκείνος που έκλεψε τη μέρα και πλήρωσε τη νύχτα», με τον Ορφέα Αυγουστίδη και την Ευγενία Σαμαρά. 

«Oικογενειακή συνάντηση τυχαία αλλά ευτυχής», σχολίασε η Θεοφανία Παπαθωμά στην εκπομπή Πρωινό Σαββατοκύριακο του Ant1.

Θεοφανία Παπαθωμά- Θωμάς Μοσχόπουλος- Πασχάλης Τσαρούχας/ NDP ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑ

Θεοφανία Παπαθωμά- Θωμάς Μοσχόπουλος- Πασχάλης Τσαρούχας/ NDP ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Τσαρούχας και Παπαθωμά υπήρξαν για αρκετά χρόνια ζευγάρι. Παντρεύτηκαν το 2006 και ανακοίνωσαν τον χωρισμό το 2013.

Πασχάλης Τσαρούχας- Θεοφανία Παπαθωμά, σε θεατρική πρεμιέρα, το 2020/  NDP 

Πασχάλης Τσαρούχας- Θεοφανία Παπαθωμά, σε θεατρική πρεμιέρα, το 2020/  NDP 

Ο γιος τους, Αχιλλέας, γεννήθηκε την 1η Ιουνίου του 2006. 

«Πριν από 16 χρόνια ο θεός με λυπήθηκε και μου εστειλε αυτήν την ομορφιά! Αυτό το φως στη ζωή μου. Αυτό το θείο πλάσμα! Κι έπαψα να είμαι μόνη. Η ζωή μου απέκτησε νόημα. Ο φάρος μου! Τόση ομορφιά δεν είχα ξαναδεί στη ζωή μου ποτε. Ευγνώμων! Χρόνια πολλά άγγελε μου! Αχιλλέα μου! Σ'αγαπώ!❤️❤️❤️01/06/2006 8.25 μμ», είχε γράψει η ηθοποιός σε ανάρτησή της το 2022, ανήμερα των γενεθλίων του μεγαλύτερου παιδιού της. 

Η Θεοφανία Παπαθωμά με τον γιο της, Αχιλλέα, το 2018/ NDP

Η Θεοφανία Παπαθωμά με τον γιο της, Αχιλλέα, το 2018/ NDP

Ο Πασχάλης Τσαρούχας με το γιό του, Αχιλλέα, το 2014/ NDP

Ο Πασχάλης Τσαρούχας με το γιό του, Αχιλλέα, το 2014/ NDP

Το πρώην ζευγάρι διατηρεί πολύ καλή σχέση μετά το διαζύγιο, η οποία κατακτήθηκε με κόπο για χάρη του παιδιού τους, όπως είχε εξομολογηθεί ο ηθοποιός σε παλιότερη του συνέντευξη, το 2019.

Πασχάλης Τσαρούχας-Θεοφανία Παπαθωμά σε θεατρική παράσταση, το 2007/ NDP

Πασχάλης Τσαρούχας-Θεοφανία Παπαθωμά σε θεατρική παράσταση, το 2007/ NDP

Η Θεοφανία Παπαθωμά έχει αποκτήσει άλλα δύο παιδιά με τον τραγουδιστή Γρηγόρη Πετράκο, με τον οποίο υπήρξε ζευγάρι για περίπου μια δεκαετία.

Η Θεοφανία Παπαθωμά με τις κόρες της, το 2022/ NDP ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΦΑΛΕΞΗΣ

Η Θεοφανία Παπαθωμά με τις κόρες της, το 2022/ NDP ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΦΑΛΕΞΗΣ

Οι κόρες της, Αγάπη και Αθηνά, είναι σήμερα περίπου 10 και 8 χρόνων αντίστοιχα.
 

