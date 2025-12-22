Κρουαζιερόπλοια συγκρούστηκαν στον Νείλο - Νεκρή 47χρονη Ιταλίδα

Τραγωδία στον Νείλο. Ιταλίδα τουρίστρια έχασε τη ζωή της μετά από σύγκρουση δύο κρουαζιερόπλοιων κοντά στο Λούξορ, σε ένα από τα πιο πολυσύχναστα τμήματα ποταμού στον κόσμο για τουριστικά ταξίδια

Το περιστατικό συνέβη το βράδυ της Κυριακής 21/12, περίπου στις 19:00 τοπική ώρα, σε απόσταση περίπου 30 χιλιομέτρων από το Λούξορ. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το κρουαζιερόπλοιο Royal Beau Rivage, με δεκάδες Ιταλούς επιβάτες, συγκρούστηκε με άλλο τουριστικό σκάφος κατά τη διάρκεια πλεύσης στον Νείλο, προκαλώντας σοβαρές ζημιές και την καταστροφή τουλάχιστον τεσσάρων καμπινών στο πλοίο.

Tragedia sul Nilo.Una cittadina italiana ha perso la vita in seguito a un incidente tra 2 navi da crociera avvenuto a Esna,50 km da Luxor.Sulla nave Royal Beau Rivage si trovavano tra i 70 e gli 80 cittadini italiani. La turista italiana viaggiava insieme al marito. pic.twitter.com/5hfX6fNSqm — Franco Scarsella (@FrancoScarsell2) December 21, 2025

Η 47χρονη Ιταλίδα τουρίστρια, Denise Ruggeri, από την επαρχία Λ’Άκουιλα και εκπαιδευτικός στο επάγγελμα, βρισκόταν στο πλοίο με τον σύζυγό της όταν σημειώθηκε η σύγκρουση. Κατά τη διάρκεια του ατυχήματος, φέρεται να έπεσε μέσα στην καμπίνα και να υπέστη σοβαρό τραυματισμό στη θωρακική περιοχή και ειδικότερα στους πνεύμονες. Παρά τις προσπάθειες των διασωστών και τη μεταφορά της σε νοσοκομείο στην περιοχή της Εσνά, η γυναίκα δεν τα κατάφερε.

Στο πλοίο, σύμφωνα με τις αναφορές, βρίσκονταν 70 έως 80 Ιταλοί τουρίστες, οι οποίοι είναι σε γενικές γραμμές καλά στην υγεία τους, με κάποιους να τραυματίζονται ελαφρά. Οι αιτίες της σύγκρουσης παραμένουν υπό διερεύνηση από τις αιγυπτιακές αρχές.

Το ιταλικό Υπουργείο Εξωτερικών επιβεβαίωσε το συμβάν και ανέφερε πως εκπρόσωποι του ιταλικού προξενείου βρίσκονται σε επικοινωνία με τον σύζυγο της άτυχης γυναίκας και τους οργανωτές του ταξιδιού, προκειμένου να στηρίξουν τους υπόλοιπους Ιταλούς επιβάτες.