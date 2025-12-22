Κρουαζιερόπλοια συγκρούστηκαν στον Νείλο - Νεκρή 47χρονη Ιταλίδα

Απίστευτες εικόνες μετά τη σύγκρουση

Πηγή: Εξωτερική φωτογραφία: X
Νείλος: Σύγκρουση Κρουαζιερόπλοιων Με Νεκρή 47χρονη Ιταλίδα
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Τραγωδία στον Νείλο. Ιταλίδα τουρίστρια έχασε τη ζωή της μετά από σύγκρουση δύο κρουαζιερόπλοιων κοντά στο Λούξορ, σε ένα από τα πιο πολυσύχναστα τμήματα ποταμού στον κόσμο για τουριστικά ταξίδια

Κρουαζιερόπλοιο προσέκρουσε στο λιμάνι του Πειραιά - Σώοι οι 450 επιβάτες

Το περιστατικό συνέβη το βράδυ της Κυριακής 21/12, περίπου στις 19:00 τοπική ώρα, σε απόσταση περίπου 30 χιλιομέτρων από το Λούξορ. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το κρουαζιερόπλοιο Royal Beau Rivage, με δεκάδες Ιταλούς επιβάτες, συγκρούστηκε με άλλο τουριστικό σκάφος κατά τη διάρκεια πλεύσης στον Νείλο, προκαλώντας σοβαρές ζημιές και την καταστροφή τουλάχιστον τεσσάρων καμπινών στο πλοίο. 

Η 47χρονη Ιταλίδα τουρίστρια, Denise Ruggeri, από την επαρχία Λ’Άκουιλα και εκπαιδευτικός στο επάγγελμα, βρισκόταν στο πλοίο με τον σύζυγό της όταν σημειώθηκε η σύγκρουση. Κατά τη διάρκεια του ατυχήματος, φέρεται να έπεσε μέσα στην καμπίνα και να υπέστη σοβαρό τραυματισμό στη θωρακική περιοχή και ειδικότερα στους πνεύμονες. Παρά τις προσπάθειες των διασωστών και τη μεταφορά της σε νοσοκομείο στην περιοχή της Εσνά, η γυναίκα δεν τα κατάφερε.  

Πατέρας πήδηξε από κρουαζιερόπλοιο της Disney για να σώσει την κόρη του

Στο πλοίο, σύμφωνα με τις αναφορές, βρίσκονταν 70 έως 80 Ιταλοί τουρίστες, οι οποίοι είναι σε γενικές γραμμές καλά στην υγεία τους, με κάποιους να τραυματίζονται ελαφρά. Οι αιτίες της σύγκρουσης παραμένουν υπό διερεύνηση από τις αιγυπτιακές αρχές. 

Το ιταλικό Υπουργείο Εξωτερικών επιβεβαίωσε το συμβάν και ανέφερε πως εκπρόσωποι του ιταλικού προξενείου βρίσκονται σε επικοινωνία με τον σύζυγο της άτυχης γυναίκας και τους οργανωτές του ταξιδιού, προκειμένου να στηρίξουν τους υπόλοιπους Ιταλούς επιβάτες. 

 

ΝΕΙΛΟΣ
 |
ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΟΠΛΟΙΟ
 |
ΛΟΥΞΟΡ
 |
ΙΤΑΛΙΔΑ
