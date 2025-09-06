Κρουαζιερόπλοιο προσέκρουσε στο λιμάνι του Πειραιά - Σώοι οι 450 επιβάτες

Προκλήθηκε ρήγμα μήκους δέκα μέτρων και πλάτους ενός μέτρου στο πλοίο

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
06.09.25 , 20:26 Συγκεντρώσεις για τα Τέμπη σήμερα σε όλη την Ελλάδα
06.09.25 , 20:24 Μητσοτάκης: Μείωση κατά 2 τοις εκατό στους φορολογικούς συντελεστές
06.09.25 , 19:58 Σε κλοιό διαδηλωτών η ΔΕΘ
06.09.25 , 19:48 ΔΕΘ: Δείτε live την ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη
06.09.25 , 18:44 Δένδιας: «Τέλος στο... αγοράζουμε ό,τι βρούμε, όσο κι αν κοστίζει»
06.09.25 , 18:05 Ford Ranger Plug-In Hybrid: Πλοηγεί το Ιστορικό Ράλυ Ακρόπολις
06.09.25 , 17:44 Aυτή είναι η ιδανική άσκηση που θα αναζωογονήσει
06.09.25 , 17:30 Κρουαζιερόπλοιο προσέκρουσε στο λιμάνι του Πειραιά - Σώοι οι 450 επιβάτες
06.09.25 , 17:12 Τραμπ: Aπειλεί την ΕΕ με αντίποινα μετά την επιβολή προστίμου στη Google
06.09.25 , 17:05 Μάρα Ζαχαρέα: Η σύσκεψη λίγο πριν την επιστροφή της στο Δελτίο
06.09.25 , 17:02 Route 360: Ο Γιάννης και η Βάσω κυνηγάνε μία φάλαινα
06.09.25 , 16:50 Σάλος στην Τουρκία: Ρώσοι φιλήθηκαν μέσα σε τζαμί και συνελήφθησαν
06.09.25 , 16:24 Το πλήρωμα του Route 360 ξεκινά ένα απαιτητικό ταξίδι!
06.09.25 , 16:05 Route 360: Ο Γιάννης καταφέρνει να πιάσει έναν μεγάλο τόνο!
06.09.25 , 15:51 Οι γονείς του Γιάννη αποχαιρετούν το Route 360!
Δένδιας: «Τέλος στο... αγοράζουμε ό,τι βρούμε, όσο κι αν κοστίζει»
Γέννησε η Ιωάννα Τριανταφυλλίδου- Η φωτογραφία που ανέβασε
Χριστόπουλος - Μπραντ: Αυτό είναι το όνομα που θα δώσουν στο 3ο τους παιδί
BMW Group: Το νέο πρόσωπο στην διοίκηση της MINI σε δώδεκα χώρες
Λιάγκας: Στο εξωτερικό με τους γιους του, λίγο πριν την πρεμιέρα του
O λόγος που ο Βασίλης Σπανούλης έγινε έξω φρενών λόγω...Αντετοκούνμπο
Απάντηση ΥΠΕΘΑ στους Τούρκους: Γιατί στείλαμε F-16 σε αεροσκάφος σας
Opel: Τα μοντέλα που πρωταγωνιστούν στην Auto Thessaloniki
Νέα συνομιλία Π. Καμμένου με ηγετικό στέλεχος της Κρητικής Μαφίας
Mπέζος: «Έτσι όπως συμπεριφέρονται, γίνονται γελοίοι»
Περισσότερα

VIDEOS

Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος
LEADERS | Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος – «Η Αμερική παρακμάζει»
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός - Τι κρύβει το 12ετές εξοπλιστικό πρόγραμμα
Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης
Leaders: Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης – Μάχη και στο
Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου
LEADERS: Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου: «Ο Τραμπ ξύπνησε την Ευρώπη»
Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου της Γενεύης Μελέτης Μελετόπουλος
Leaders: Μελέτης Μελετόπουλος «Βρισκόμαστε σε εθνική κατάθλιψη»
ΡΑΦΗΝΑ - ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ραφήνα: Αντάλλαξαν ύβρεις η νυν με τον πρώην δήμαρχο στο
ΠΟΡΤΟΦΟΛΑΔΕΣ - ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ - ΚΛΕΦΤΕΣ
Αετονύχηδες συνεχίζουν να ξαφρίζουν πορτοφόλια στα μέσα μαζικής μεταφοράς
Αντιστράτηγος Κ.Λουκόπουλος
LEADERS: Αντιστράτηγος Κ.Λουκόπουλος – «Η Τουρκία ροκανίζει την Ελλάδα»
Καθηγητής Γ. Βαληνάκης
LEADERS: Καθηγητής Γ. Βαληνάκης – «Πώς θα πολεμήσουμε τη “Γαλάζια
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS: Καθηγητής Κ. Γρίβας - «Oι Τούρκοι θα χάσουν πόλεμο
Δημοσιογράφος Κ. Μπογδάνος
Δημοσιογράφος Κ. Μπογδάνος - O Bανς «έδειρε» τις ευρωπαϊκές ελίτ
Κων/νος Ιατρίδης - αμυντικός αναλυτής
leaders: Ιατρίδης «Οι Τούρκοι τρέμουν τους ελληνικούς Μeteor»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Κρουαζιερόπλοιο προσέκρουσε στο λιμάνι του Πειραιά
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Κρουαζιερόπλοιο με σημαία Μπαχάμες προσέκρουσε στον Πειραιά, κατά τη διάρκεια της διαδικασίας πρόσδεσης στο λιμάνι του και συγκεκριμένα στον επιβατικό σταθμό «ΑΛΚΙΜΟΣ», το πρωί της Παρασκευής (5/9).

Από την πρόσκρουση προκλήθηκε ρήγμα μήκους δέκα μέτρων και πλάτους ενός μέτρου στο πλοίο, χωρίς όμως να υπάρξουν τραυματισμοί ή θαλάσσια ρύπανση. Οι 450 επιβάτες αποβιβάστηκαν με ασφάλεια στον τερματικό σταθμό κρουαζιέρας.

Η Λιμενική Αρχή Τζελέπη απαγόρευσε τον απόπλου του κρουαζιερόπλοιου μέχρι να αποκατασταθεί η ζημιά και να δοθεί σχετικό πιστοποιητικό καταλληλότητας από τον αρμόδιο αναγνωρισμένο οργανισμό.

Η ανακοίνωση του Λιμενικού

«Τις πρωινές ώρες σήμερα, ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή του Τζελέπη ότι ένα κρουαζιερόπλοιο (Κ/Ζ) σημαίας Μπαχάμες, προσέκρουσε κατά τη διαδικασία πρόσδεσης του στον επιβατικό σταθμό «ΑΛΚΙΜΟΣ», στο λιμάνι του Πειραιά. Αποτέλεσμα της πρόσκρουσης ήταν η πρόκληση ρήγματος μήκους δέκα (10) μέτρων και πλάτους ενός μέτρου, ενώ από το περιστατικό δεν αναφέρθηκε τραυματισμός και δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρύπανση.

Οι 450 επιβάτες του Κ/Ζ αποβιβάστηκαν με ασφάλεια στον τερματικό σταθμό κρουαζιέρας. Από το Α΄ Λιμενικό Τμήμα Τζελέπη του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά απαγορεύτηκε ο απόπλους του πλοίου, μέχρι την αποκατάσταση της ζημιάς και την προσκόμιση σχετικού πιστοποιητικού από τον αναγνωρισμένο οργανισμό που το παρακολουθεί».

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
 |
ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΟΠΛΟΙΟ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top