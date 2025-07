Πατέρας πήδηξε από κρουαζιερόπλοιο της Disney για να σώσει την κόρη του

Μια απίστευτη ιστορία εκτυλίχθηκε το απόγευμα της Κυριακής ανοιχτά της Φλόριντα των ΗΠΑ σε κρουαζιερόπλοιο της Disney όταν ένας πατέρας πήδηξε στα παγωμένα νερά του Ατλαντικού για να σώσει την κόρη του που έπεσε από το 4ο κατάστρωμα του κρουαζιερόπλοιου.

Viral έχουν γίνει στα social media βίντεο από την προσπάθεια του πατέρα να σώσει την κόρη του, με τους επιβάτες να ζητωκραυγάζουν. Πατέρας και κόρη έμειναν για δέκα λεπτά περίπου πριν περισυλλεγούν από τα σωστικά συνεργεία.

Το κορίτσι φέρεται να έπεσε στο νερό ενώ πόζαρε στον φακό του πατέρα του για μια φωτογραφία και αμέσως σήμανε συναγερμός.

«Το πλοίο κινούνταν με μεγάλη ταχύτητα, είναι τρελό πόσο γρήγορα έγιναν μικρές κουκκίδες στη θάλασσα και μετά χάθηκαν από το οπτικό πεδίο», δήλωσε μία επιβάτης. «Ο καπετάνιος μείωσε ταχύτητα, γύρισε το πλοίο και έριξαν σωστική λέμβο με πλήρωμα για να τους περισυλλέξουν. Τους είδαμε να σώζουν τον πατέρα και την κόρη», πρόσθεσε στο CBS News.

VIDEO: Father dives into the water to save his daughter after she fell overboard on a Disney cruise. Read more here: https://t.co/gTV1U9mbJ2



(Video courtesy: Janice Martin-Asuque) pic.twitter.com/bMNArojZrN