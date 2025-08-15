Πάτρα: Αποσωληνώθηκε η 14χρονη και ζήτησε να αγκαλιάσει τους γιατρούς της!

Συγκίνηση προκαλεί η είδηση για τη θετική εξέλιξη με την υγεία της 14χρονης από την Κεφαλονιά που νοσηλευόταν στη ΜΕΘ Παίδων του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Πατρών. Το νεαρό κορίτσι αποσωληνώθηκε.

Το κορίτσι είχε διασωληνωθεί καθώς είχαν παραλύσει τα άκρα της και οι αναπνευστικοί μύες. Σύμφωνα με πληροφορίες του ΣΚΑΪ, οι γιατροί εντόπισαν την αιτία που προκάλεσε το σοβαρό πρόβλημα στην υγεία της και ο οργανισμός της αντέδρασε θετικά στη θεραπεία, επιτρέποντας χθες, την αποσωλήνωσή της.

Μάλιστα, σύμφωνα με το pelop.gr, η στιγμή που η 14χρονη συνήλθε μετά το σημαντικό βήμα της αποσωλήνωσής της ήταν ιδιαίτερα συγκινητική, καθώς το πρώτο πράγμα που ζήτησε ήταν να αγκαλιάσει τους γιατρούς και τους νοσηλευτές της ΜΕΘ Παίδων, εκφράζοντας με αυτόν τον τρόπο την ευγνωμοσύνη της.

Η γιγαντιαία επιχείρηση διάσωσης για το 14χρονο κορίτσι

Το σοβαρό περιστατικό είχε ξεκινήσει το απόγευμα της Δευτέρας 4 Αυγούστου, όταν η υγεία της 14χρονης επιδεινώθηκε ξαφνικά και ραγδαία, με αποτέλεσμα να σημάνει συναγερμός.

Η μεταφορά της έγινε με ελικόπτερο από την Κεφαλονιά στον Άραξο και από εκεί με κινητή μονάδα του ΕΚΑΒ μεταφέρθηκε στο Καραμανδάνειο όπου διασωληνώθηκε. Στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πάτρας, όπου και νοσηλευόταν διασωληνωμένη.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν συνολικά 14 υγειονομικοί, ανάμεσά τους τέσσερις παιδίατροι, δύο αναισθησιολόγοι, δύο νοσηλεύτριες χειρουργείου, ακτινολόγος, χειριστής μαγνητικού τομογράφου που προσήλθε εκτός βάρδιας.

Η κατάσταση της 14χρονης, αν και βελτιωμένη, εξακολουθεί να παρακολουθείται στενά από την ιατρική ομάδα.