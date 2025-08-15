Πάτρα: Αποσωληνώθηκε η 14χρονη και ζήτησε να αγκαλιάσει τους γιατρούς της!

Συγκίνηση για το κορίτσι από την Κεφαλονιά που νοσηλευόταν σε ΜΕΘ

Τελευταία Νέα
15.08.25 , 19:04 Πάτρα: Συγκινητικές διασώσεις ζώων από τις πυρόπληκτες περιοχές
15.08.25 , 18:16 BMW: Μετατρέποντας το παλιό σε καινούργιο
15.08.25 , 17:52 Πάτρα: Αποσωληνώθηκε η 14χρονη και ζήτησε να αγκαλιάσει τους γιατρούς της!
15.08.25 , 17:03 Δικηγόρος Γιώργου Μαζωνάκη: «Είναι πικραμένος κι αγανακτισμένος»
15.08.25 , 16:52 Τραμπ: Απόφαση του Κιέβου τυχόν ανταλλαγές εδαφών με τη Ρωσία
15.08.25 , 16:38 Βέροια: Πιστοί από όλο τον κόσμο στην Παναγία Σουμελά
15.08.25 , 16:18 «Τέλος» ο Ουναΐ από τον Παναθηναϊκό λόγω Ταμπόρδα;
15.08.25 , 16:16 Σουηδία: Πυροβολισμοί κοντά σε τέμενος στην πόλη Ορέμπρο - Δύο τραυματίες
15.08.25 , 15:53 Σύγκρουση τριών σκαφών στην Κέρκυρα - Βίντεο ντοκουμέντο
15.08.25 , 14:59 Γενέθλια και γιορτή για την Μπέττυ Μαγγίρα ανήμερα του Δεκαπενταύγουστου
15.08.25 , 14:55 Γιατί να ξεκινήσεις γυμναστική παρέα με μια φίλη σου
15.08.25 , 14:07 Τζένη Μπαλατσινού: Ο Κικιλιάς τη φωτογραφίζει με τον γιο τους στην Πάτμο
15.08.25 , 13:53 Κίμπερλι Γκιλφόιλ: Oι ευχές για τον Δεκαπενταύγουστο με Γαϊτάνο
15.08.25 , 13:27 e-ΕΦΚΑ - ΔΥΠΑ: Πότε πληρώνονται συντάξεις και επιδόματα Σεπτεμβρίου
15.08.25 , 13:20 Παναθηναϊκός: Έρχονται σπουδαίες μεταγραφές μετά τη μεγάλη πρόκριση
Περισσότερα

VIDEOS

Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος
LEADERS | Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος – «Η Αμερική παρακμάζει»
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός - Τι κρύβει το 12ετές εξοπλιστικό πρόγραμμα
Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης
Leaders: Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης – Μάχη και στο
Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου
LEADERS: Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου: «Ο Τραμπ ξύπνησε την Ευρώπη»
Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου της Γενεύης Μελέτης Μελετόπουλος
Leaders: Μελέτης Μελετόπουλος «Βρισκόμαστε σε εθνική κατάθλιψη»
ΡΑΦΗΝΑ - ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ραφήνα: Αντάλλαξαν ύβρεις η νυν με τον πρώην δήμαρχο στο
ΠΟΡΤΟΦΟΛΑΔΕΣ - ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ - ΚΛΕΦΤΕΣ
Αετονύχηδες συνεχίζουν να ξαφρίζουν πορτοφόλια στα μέσα μαζικής μεταφοράς
Αντιστράτηγος Κ.Λουκόπουλος
LEADERS: Αντιστράτηγος Κ.Λουκόπουλος – «Η Τουρκία ροκανίζει την Ελλάδα»
Καθηγητής Γ. Βαληνάκης
LEADERS: Καθηγητής Γ. Βαληνάκης – «Πώς θα πολεμήσουμε τη “Γαλάζια
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS: Καθηγητής Κ. Γρίβας - «Oι Τούρκοι θα χάσουν πόλεμο
Δημοσιογράφος Κ. Μπογδάνος
Δημοσιογράφος Κ. Μπογδάνος - O Bανς «έδειρε» τις ευρωπαϊκές ελίτ
Κων/νος Ιατρίδης - αμυντικός αναλυτής
leaders: Ιατρίδης «Οι Τούρκοι τρέμουν τους ελληνικούς Μeteor»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: Με πληροφορίες από ΣΚΑΪ - Pelop.gr / Φωτογραφία αρχείου Pexels
Πάτρα: Αποσωληνώθηκε η 14χρονη από την Κεφαλονιά / ΣΚΑΪ
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Συγκίνηση προκαλεί η είδηση για τη θετική εξέλιξη με την υγεία της 14χρονης από την Κεφαλονιά που νοσηλευόταν στη ΜΕΘ Παίδων του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Πατρών. Το νεαρό κορίτσι αποσωληνώθηκε.

 Κεφαλονιά: Γιγαντιαία επιχείρηση διάσωσης για 14χρονο κορίτσι

Το κορίτσι είχε διασωληνωθεί καθώς είχαν παραλύσει τα άκρα της και οι αναπνευστικοί μύες. Σύμφωνα με πληροφορίες του ΣΚΑΪ, οι γιατροί εντόπισαν την αιτία που προκάλεσε το σοβαρό πρόβλημα στην υγεία της και ο οργανισμός της αντέδρασε θετικά στη θεραπεία, επιτρέποντας χθες, την αποσωλήνωσή της.

Μάλιστα, σύμφωνα με το pelop.gr, η στιγμή που η 14χρονη συνήλθε μετά το σημαντικό βήμα της αποσωλήνωσής της ήταν ιδιαίτερα συγκινητική, καθώς το πρώτο πράγμα που ζήτησε ήταν να αγκαλιάσει τους γιατρούς και τους νοσηλευτές της ΜΕΘ Παίδων, εκφράζοντας με αυτόν τον τρόπο την ευγνωμοσύνη της.

Η γιγαντιαία επιχείρηση διάσωσης για το 14χρονο κορίτσι

Το σοβαρό περιστατικό είχε ξεκινήσει το απόγευμα της Δευτέρας 4 Αυγούστου, όταν η υγεία της 14χρονης επιδεινώθηκε ξαφνικά και ραγδαία, με αποτέλεσμα να σημάνει συναγερμός.

Η μεταφορά της έγινε με ελικόπτερο από την Κεφαλονιά στον Άραξο και από εκεί με κινητή μονάδα του ΕΚΑΒ μεταφέρθηκε στο Καραμανδάνειο όπου διασωληνώθηκε. Στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πάτρας, όπου και νοσηλευόταν διασωληνωμένη.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν συνολικά 14 υγειονομικοί, ανάμεσά τους τέσσερις παιδίατροι, δύο αναισθησιολόγοι, δύο νοσηλεύτριες χειρουργείου, ακτινολόγος, χειριστής μαγνητικού τομογράφου που προσήλθε εκτός βάρδιας.

Η κατάσταση της 14χρονης, αν και βελτιωμένη, εξακολουθεί να παρακολουθείται στενά από την ιατρική ομάδα.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ
 |
ΠΑΤΡΑ
 |
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
 |
14ΧΡΟΝΗ
 |
ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top