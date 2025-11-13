Δημήτρης Ζήκος: Η καταγωγή, το επάγγελμα και ο έρωτας με τη Στέλλα

Το βιογραφικό του παίκτη της Φάρμας

Επιμέλεια STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Ο Δημήτρης Ζήκος είναι ένας από τους παίκτες που έχουν ξεχωρίσει στον τρίτο κύκλο της Φάρμας

Φάρμα: Ο Δημήτρης Ζήκος αγωνίζεται στην πράσινη ομάδα

Φάρμα: Ο Δημήτρης Ζήκος αγωνίζεται στην πράσινη ομάδα

Οι επιδόσεις του στις δοκιμασίες τον έχουν χρίσει φαβορί για το μεγάλο έπαθλο, με τον ίδιο να θεωρεί πως οι άλλοι παίκτες τον βάζουν στο στόχαστρο, επειδή τον φοβούνται.

Στέλλα και Λάμπρος αποχαιρετούν τη Φάρμα για δεύτερη φορά

Αν και λακωνικός, έχει μάθει να λέει τα πράγματά με το όνομά τους. Κι αν κάτι δεν του αρέσει, θα το πει ανοιχτά και ειλικρινά - ακόμα κι αν το τίμημα ειναι συγκρουστεί με τους άλλους. 

Δημήτρης Ζήκος: Το βιογραφικό του παίκτη της Φάρμας

  • Με καταγωγή από τα Ιωάννινα και εναερίτης στο επάγγελμα, ο Δημήτρης Ζήκος έχει μάθει να βλέπει τη θέα από ψηλά. Aυτή τη φορά, όμως, έχει λαχτάρα να δει τη θέα από την κορυφή της Φάρμας.
  • Είναι 30 ετών.

Φάρμα: Ο Δημήτρης είναι εναερίτης στο επάγγελμα

Φάρμα: Ο Δημήτρης είναι εναερίτης στο επάγγελμα
  • Στη Φάρμα δεν ήρθε ως θεατής, αλλά ως ηγέτης, κάτι που έδειξε από την πρώτη στιγμή. Η αρχηγία, ωστόσο, δεν είναι για εκείνον θέμα εγωισμού, αλλά ευθύνης.
  • Είναι επίμονος, αποφασιστικός και ανταγωνιστικός.
  • Επίμονος, αποφασιστικός και ανταγωνιστικός, είχε δηλώσει πριν ακόμα συστηθεί στο ευρύ κοινό πως είναι έτοιμος να αντιμετωπίσει κάθε πρόκληση στη Φάρμα και να κερδίσει με την αξία του και μόνο, γιατί για εκείνον είναι «θέμα τιμής» η νίκη να είναι άξια!

Φάρμα: Ο Δημήτρης οδηγεί μηχανή

Φάρμα: Ο Δημήτρης οδηγεί μηχανή

Είτε κέρδισει τις 50.000 ευρώ είτε όχι, ο Δημήτρης θα βγει κερδισμένος από τη Φάρμα. Κι αυτό γιατί γνώρισε τη Στέλλα, η οποία έγινε το άλλο του μισό - κυριολεκτικά και μεταφορικά.

Φάρμα: Το παθιασμένο φιλί της Στέλλας στον Δημήτρη, πριν αποχωρήσει

Οι δυο τους ήταν αχώριστοι και αποτελούσαν ένα αχτύπητο δίδυμο μέσα στο παιχνίδι. Όταν δυσκόλευαν τα πράγματα, είτε στο αγωνιστικό είτε στο κομμάτι της συμβίωσης, ο ένας έπαρνε δύναμη από τον άλλον και τον ενθάρρυνε να συνεχίσει. 

Φάρμα: Η Στέλλα έκανε την προβλέψιμη επιλογή για αρχηγό

Ο Δημήτρης γνώρισε τον έρωτα στη Φάρμα

Ο Δημήτρης γνώρισε τον έρωτα στη Φάρμα

Ιδιαίτερα συγκινητικός ήταν και ο αποχωρισμός του ζευγαριού, με τον Δημήτρη να είναι για πρώτη φορά ιδιαίτερα διαχυτικός απέναντι στη Στέλλα. Ο ίδιος είχε αποχαιρετήσει την αγαπημένη του με τρυφερά φιλιά στο στόμα, ενώ η personal trainer εξέφρασε την επιθυμία να τον δει νικητή. Μάλιστα, στο γράμμα της τον όρισε ως νέο αρχηγό της πράσινης ομάδας, δίνοντάς του την ευκαιρία να πραγματοποιήσει τα πιστεύω του.

Δείτε όλα τα επεισόδια της Φάρμας 

 

ΦΑΡΜΑ
 |
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΖΗΚΟΣ
 |
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
