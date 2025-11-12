Στέλλα και Λάμπρος αποχαιρετούν τη Φάρμα για δεύτερη φορά

Το τρυφερό φιλί της Στέλλας στον Δημήτρη

Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Σήμερα στη Φάρμα (Τρίτη 12/11), οι εξελίξεις ήταν έντονες, καθώς οι παλιοί παίκτες, Στέλλα και Λάμπρος, είχαν την ευκαιρία να επιστρέψουν για δεύτερη φορά στο παιχνίδι. Χθες, 11/11, η γαλάζια ομάδα, μετά την ήττα τους στη δεύτερη δοκιμασία, περίμενε να διεκδικήσει την Ατομική Ασυλία, όμως οι εκπλήξεις δεν άργησαν να έρθουν.

Η επιστροφή των παλιών παικτών στη Φάρμα – Επέστρεψαν Λάμπρος και Στέλλα

Οι παλιοί παίκτες μπήκαν ξανά στο παιχνίδι για να διεκδικήσουν τη θέση τους. Η Στέλλα Παλούκη και ο Λάμπρος Λιαμίρας ξεχώρισαν στις δοκιμασίες και κατάφεραν να φτάσουν στη μονομαχία ως ζευγάρι, αντιμετωπίζοντας την Κωνσταντίνα Φυλακτάκη και τον Γιώργο Ανυφαντάκη. Παρότι πάλεψαν με όλες τους τις δυνάμεις, δεν τα κατάφεραν να επιστρέψουν στη Φάρμα και αποχώρησαν για δεύτερη φορά από τον διαγωνισμό του Star. Αυτή τη φορά ωστόσο, δε θα υπάρξει επιστροφή. Η δεύτερη ευκαιρία τούς δόθηκε αλλά δεν κατάφεραν να την αδράξουν και να βρεθούν ξανά στον διαγωνισμό του Star. 

Φάρμα: Ποιο ζευγάρι κέρδισε στη δοκιμασία αποχώρησης;

Οι δηλώσεις των παικτών που αποχώρησαν – Τι είπαν Λάμπρος και Στέλλα

Μετά την αποχώρηση, Στέλλα και Λάμπρος μίλησαν για την εμπειρία τους στον παρουσιαστή Λεωνίδα Κουτσόπουλο αλλά και στους συμπαίκτες τους.

ΑΠΟΧΩΡΗΣΑΝ ΛΑΜΠΡΟΣ ΚΑΙ ΣΤΕΛΛΑ

Στέλλα και Λάμπρος αποχαιρετούν τη Φάρμα για δεύτερη φορά

Ο Λάμπρος τόνισε ότι έδωσαν τον καλύτερό τους εαυτό και συγχάρηκε τους νικητές της μονομαχίας. Ανέφερε πως η συμμετοχή στη Φάρμα ήταν μια ευχάριστη παρένθεση, αλλά η ζωή έξω από το παιχνίδι έχει άλλες προτεραιότητες. Ο ίδιος έχει γίνει πια μπαμπάς και χρειάζεται να σταθεί στην οικογένειά του και να βοηθήσει στην ανατροφή του παιδιού του με ήθος, αγάπη και σεβασμό.

Στέλλα Φάρμα: «Δεν τη διάλεξε γιατί φοβήθηκε μην της φάει τον γκόμενο»

Η Στέλλα η οποία επέστρεψε για να ξαναδεί για λίγο τον σύντροφό της, Δημήτρη -όπως είπε- εξέφρασε την ικανοποίησή της που συμμετείχε ξανά στη Φάρμα.  Η ίδια είπε ότι έβαλε τα δυνατά της στη μονομαχία αλλά δεν έπαιξε στο 100% λόγω της φιλίας της με την αντίπαλο στη δοκιμασία Κωνσταντίνα. Τόνισε ότι η εμπειρία ήταν σημαντική, αλλά η πραγματική ζωή και οι προτεραιότητες βρίσκονται έξω από τη Φάρμα του Star. Mε αγκαλιές και φιλιά στο στόμα, η Στέλλα αποχαιρέτησε τον αγαπημένο της Δημήτρη και είπε στην κάμερα ότι χάρηκε που τον είδε έστω και για λίγο.

ΦΑΡΜΑ

Η Στέλλα αποχαιρετά τον Δημήτρη με ένα τρυφερό φιλί

Αντίδραση των υπόλοιπων παικτών στην αποχώρηση Λάμπρου & Στέλλας

Οι υπόλοιποι παίκτες αποχαιρέτησαν τους δύο αποχωρήσαντες, με εμφανή τα συναισθήματα χαράς και λύπης. 

Το αποψινό επεισόδιο της Φάρμας ήταν γεμάτο ένταση και συγκινήσεις. Ωστόσο, η εμπειρία θεωρήθηκε θετική και σημαντική για όλους, με μηνύματα αγάπης, αλληλεγγύης και αθλητικού πνεύματος. 

Φάρμα: Ποιον επέλεξε για σύμμαχο στον αχυρώνα η Κωνσταντίνα;

Τέλος, ο παρουσιαστής Λεωνίδας Κουτσόπουλος άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων εκπλήξεων στη Φάρμα στη συνέχεια της εβδομάδας, με μια αναφορά σε μια «πολύ μεγάλη έκπληξη» που θα ανατρέψει τα δεδομένα του παιχνιδιού!

Μη χάσεις τα επεισόδια της Φάρμας - Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη στις 21.00 στο Star

Μη χάσετε τα νέα επεισόδια της Φάρμας στο Star! Κάθε Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη στις 21.00. Συνεχείς προκλήσεις, απαιτητικές συνθήκες και σκληρές μάχες δοκιμάζουν καθημερινά τις αντοχές, τις ικανότητες και τα σωματικά και ψυχολογικά όρια των παικτών.

Follow us:

Back to Top