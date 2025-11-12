Στέλλα Φάρμα: «Δεν τη διάλεξε γιατί φοβήθηκε μην της φάει τον γκόμενο»

Στο χθεσινό επεισόδιο (Τρίτη 12/11), η Στέλλα Παλούκη και ο Λάμπρος Λιαμίρας ήταν οι δύο που απέδωσαν καλύτερα και επέστρεψαν για μία μονομαχία.

Στο αποψινό επεισόδιο της «Φάρμας» του Star, και μετά τις χθεσινές επιστροφές, η Στέλλα επέλεξε να μοιραστεί δημόσια διάφορα πράγματα τα οποία γνωρίζει ή είχε αντιληφθεί όσο ήταν στο παιχνίδι.

Δες τη Φάρμα

Έτσι, on camera, έθεσε στο τραπέζι όλες τις εσωτερικές της σκέψεις — για τη διαδρομή της στο παιχνίδι, για τη σχέση της με τους υπόλοιπους, αλλά και για το τι συμβαίνει μεταξύ Κωνσταντίνας και Βαλεντίνας.

Η επιστροφή της Στέλλας δημιούργησε ένταση: ορισμένοι παίκτες την καλωσόρισαν θερμά, άλλοι εξέφρασαν επιφυλακτικότητα — και η ίδια φρόντισε να διευκρινίσει με ειλικρίνεια τους λόγους που αποφάσισε να μιλήσει τώρα

Την ώρα της σημερινής δοκιμασίας είδαμε τη Βαλεντίνα να υποστηρίζει την Κωνσταντίνα, κάτι που «ποτέ δε συνέβαινε» όπως τόνισε η Στέλλα. Είπε χαρακτηριστικά on camera πως η Βαλεντίνα και η Κωνσταντίνα όλο τσακώνονταν και πως η πρώτη φοβόταν μην της «κλέψει» τον Λευτέρη η δεύτερη. «Γουστάρει τον Λευτέρη η Βαλεντίνα» είπε η Στέλλα.

Στέλλα

«Δε μου τη σπάει η Κωνσταντίνα, προφανώς. Θέλω τόσο πολύ να βρίσω και έχω βγει τόσο κακιά που βρίζω. Πραγματικά. Η Βαλεντίνα δεν ήταν ποτέ κοντά με την Κωνσταντίνα, δεν την ήθελε καθόλου να τη βλέπει. Τσακωνόντουσαν συνέχεια γιατί νόμιζε ότι γούσταρε τον Λευτέρη. Και όντως η Βαλεντίνα γουστάρει τον Λευτέρη» είπε αρχικά η Στέλλα στην κάμερα της «Φάρμας» και πρόσθεσε: «Η Κωνσταντίνα της το έκανε για πλάκα για να την τσιγκλίσει. Στην ομάδα της, όταν έφτιαξε ομάδα η Βαλεντίνα, δεν διάλεξε ποτέ την Κωνσταντίνα και μου το είπε χύμα, ότι δεν τη διάλεξε γιατί φοβάται μήπως της φάει τον γκόμενο!».

Με έντονη ανησυχία για αποκαλύψεις η Στέλλα που ξαναμπήκε χθες στη Φάρμα εξήγησε on air: «Τώρα εδώ θα τα πούμε όλα, θα πούμε όλες τις αλήθειες. Οπότε θεωρώ ότι δεν την ήθελε και ξαφνικά σήμερα στην κερκίδα φώναζε ‘’Κωνσταντίνα’’,

Δημήτρης σε Στέλλα: Ακούει τι λέμε η Βαλεντίνα»

Φάρμα: Βαλεντίνα- Δημήτρης- Στέλλα

«Εννοείται, ακούει η Βαλεντίνα τι λέμε. Εδώ ακούει πίσω από κλειστές πόρτες. Ακούει παντού. Δεν τα ακούει. Τα ακούει ξεκάθαρα. Απλά κάνει τουμπεκί. Γιατί έχει φανεί πόσο ψεύτικη, πόσο υποκρίτρια είναι. Και τι να σου πει εκείνη τη στιγμή. ‘’Όχι λέω ψέματα’’;» λέει ο Δημήτρης στη Στέλλα.

«Για 'σένα επέστρεψα» ακούγεται να λέει η Στέλλα στον Δημήτρη με τον οποίο ήταν μαζί όσο ήταν στη Φάρμα.