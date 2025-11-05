Φάρμα: Τα δάκρυα της Στέλλας και τα τρυφερά φιλιά με τον Δημήτρη

Ο Βάγγος νίκησε τη Στέλλα σε τρεις δοκιμασίες, βάζοντας φρένο στην πορεία της στη Φάρμα.

Λίγο πριν κλείσει οριστικά πίσω της την πόρτα της Φάρμας, η 30χρονη personal trainer δήλωσε δακρυσμένη: «Το πρώτο πράγμα που θα κάνω είναι να πάρω τηλέφωνο τη μαμά μου και τη φίλη μου τη Νάσια, γιατί με έχει στηρίξει πάρα πολύ έξω. Είναι αυτή που με πίεσε να πάρω την απόφαση να έρθω εδώ. Άφησα τις πελάτισσές μου, το γυμναστήριό μου, το σπίτι μου και μπήκα για να κερδίσω. Εντάξει, κερδισμένη βγήκα, γιατί γνώρισα άτομα που δεν περίμενα να γνωρίσω, οπότε είμαι πάρα πολύ γεμάτη από τη Φάρμα».

Η Στέλλα αποχώρησε με δάκρυα από τη Φάρμα

Η ίδια χαιρέτησε έναν-έναν τους παίκτες, αφήνοντας στο τέλος τον Δημήτρη: «Κρατάω μόνο τα καλά. Δεν υπάρχει λόγος να κρατάμε κακία σε κανέναν. Τους συγχωρώ όλους», είπε μεταξύ άλλων. Όταν έφτασε η σειρά του, θέλησε να του πει ένα μεγάλο «ευχαριστώ» για όσα έζησαν μαζί στο παιχνίδι: «Θέλω να του πω ένα τεράστιο ευχαριστώ. Ήθελα να φύγω πολύ καιρό πριν και με κράταγε. Τον ευχαριστώ γιατί ήταν εκεί στην πείνα μου, στα νεύρα μου. Δημήτρη, σε θέλω τελικό και θα σε περιμένω έξω. Θα μου λείψει η καθημερινότητά μας», εξομολογήθηκε στον Λεωνίδα Κουτσόπουλο.

Φάρμα: Δημήτρης και Στέλλα σε τρυφερά τετ -α- τετ

Ο Δημήτρης κατέβηκε πρώτος από τον εξώστη, έτρεξε προς το μέρος της Στέλλας και τής έδωσε ένα τρυφερό φιλί στο στόμα. Μάλιστα, οι δυο τους αντάλλαξαν νέα παθιασμένα φιλιά, όταν ο ασυγκράτητος Δημήτρης εισέβαλε στο booth, όπου έκανε δηλώσεις η αγαπημένη του.

Η Στέλλα μπορεί να μην κέρδισε το έπαθλο, κέρδισε όμως την καρδιά του Δημήτρη. «Μάλλον τον βρήκα τον αγρότη και κορόιδευα στην αρχή. Ήταν πολύ απρόοπτο, γιατί μπήκα εδώ μόνο για το έπαθλο», αποκάλυψε στο cue της.

