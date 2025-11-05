Φάρμα: Στέλλα για Βάγγο: «Είναι ο μεγαλύτερος καραγκιόζης που έχω γνωρίσει»

Εν αναμονή της απόφασης του Βάγγου, ο Λευτέρης ανακοίνωσε πως θα δώσει την ασυλία του στη Ναταλία. Το συμβούλιο συνεχίστηκε με τον Βάγγο να καλεί σε μονομαχία τη Στέλλα, επιβεβαιώνοντας τα προγνωστικά.

«Σκέφτομαι πάνα με δύο τρόπους: τον έναν της στρατηγικής και τον άλλον του συναισθήματος», ανέφερε αρχικά ο 38χρονος ξυλουργός, ενώ λίγο αργότερα συμπλήρωσε: «Θα επιλέξω στρατηγικά, η μονομάχος που επιλέγω είναι η Στέλλα».

Φάρμα: Ο Βάγγος επέλεξε μονομάχο

Η Στέλλα αποδέχτηκε την επιλογή του Βάγγου, ωστόσο τού ξεκαθάρισε πως δε θα είναι εύκολη αντίπαλος: «Εγώ έχω να απαντήσω στον Βάγγο ότι σε όλους τους αγώνες CrossFit παίζω με άντρες και στον τελευταίο μου αγώνα ήμουν στην 3η θέση και προκρίθηκα στο Παγκόσμιο της Σουηδίας, απλά δεν μπόρεσα να πάω γιατί είμαι εδώ πέρα. Οπότε αυτό που θα σου πω είναι: κράτα και μικρό καλάθι», είπε με νόημα.

Φάρμα: Βαριές κουβέντες από τη Στέλλα

Ο Δημήτρης εξέφρασε την πεποίθηση πως ο Βάγγος τον φοβάται και ότι στόχευσε στη Δήμητρα για να τον αποδυναμώσει ψυχολογικά. Η Στέλλα, από την πλευρά της, έχει πεισμώσει και δηλώνει αποφασισμένη να είναι εκείνη η νικήτρια στον Αχυρώνα.

«Ο Βάγγος είναι ο μεγαλύτερος καραγκιόζης που έχω γνωρίσει στη ζωή μου. Ο μεγαλύτερος κωλοτούμπας. Είναι πάρα πολύ κακός άνθρωπος το λέω με όλη μου την καρδιά. Είναι ένα άτομο που παίζει στρατηγική και πατάει επί πτωμάτων για 50.000 ευρώ», τόνισε on camera η 30χρονη personal trainer.

