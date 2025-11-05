Βάγγος vs Στέλλα: Ποιος από τους δύο παραμένει στη Φάρμα;

Ο Βάγγος δέχτηκε έντονες κριτική από τον Δημήτρη, επειδή επέλεξε να μονομαχήσει με τη Στέλλα στον Αχυρώνα.

Η ιστορία έδειξε πως η επιλογή αυτή τον δικαίωσε, αφού έκανε το 3/3 στις δοκιμασίες απέναντι στην αξιόμαχη Στέλλα, η οποία αποχωρεί από τη Φάρμα με το κεφάλι ψηλά.

Φάρμα: Ο Βάγγος μένει και η Στέλλα φεύγει

Ο Βάγγος έκοψε το σχοινί που συγκρατούσε τη στάμνα της αντιπάλου του και στη συνέχεια ανέβηκε στον εξώστη έχοντας κερδίσει μάλιστα και 500 ευρώ ως ανταμοιβή για τη νίκη του.

Η Στέλλα, όσο κι αν ήθελε να το αποφύγει, θα πρέπει τώρα να αποχαιρετήσει όσους συνεχίζουν και πρώτο τον Δημήτρη, με τον οποίο αποτελούσαν το τέλειο δίδυμο.

Φάρμα: Η σπασμένη στάμνα της Στέλλας

«Δε μου αρέσουν οι αποχωρισμοί. Εγώ, γενικά, όταν φεύγω, φεύγω έτσι, χωρίς να χαιρετάω. Μετά κλαίω, όταν χαιρετάω τον κόσμο. Είμαι πολύ ευσυγκίνητη, οπότε όλα αυτά εμένα δε μ’ αρέσουν», δήλωσε η personal trainer στο cue της.