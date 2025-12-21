Βρήκε τον επόμενο... Ιωαννίδη ο Μπενίτεθ - «Τεχνική, οξυδέρκεια και γκολ»

Είναι 16 ετών

21.12.25 , 17:20
Βρήκε τον επόμενο... Ιωαννίδη ο Μπενίτεθ
Ακούστε το άρθρο

Στην επικαιρότητα του Παναθηναϊκού έχει βρεθεί το όνομα του Ιάσονα Νεμπή, με τον Ράφα Μπενίτεθ να δίνει ψήφο εμπιστοσύνης σε ένα από τα πιο ελπιδοφόρα ταλέντα της πράσινης ακαδημίας. Ο 16χρονος επιθετικός (γεννημένος Φεβρουάριο 2006) επιβεβαιώνει κάτι που γνωρίζαμε από πριν: Για τον Ισπανό τεχνικό η ηλικία δεν αποτελεί κριτήριο - Είναι η καθημερινή δουλειά και η εικόνα στις προπονήσεις που τον καθοδηγούν για τις αποφάσεις του.

Διάβασε ολόκληρο το άρθρο στο sportdog.gr

ΡΑΦΑ ΜΠΕΝΙΤΕΘ
 |
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ
