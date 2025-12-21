Σταματίνα Τσιμτσιλή: «Ο μπαμπάς μου “έφυγε” σε τροχαίο»

«Αυτός ο θάνατος, ο αιφνίδιος, είναι πολύ σκληρός»

Σταματίνα Τσιμτσιλή: «Ο μπαμπάς μου "έφυγε" σε τροχαίο»
Συγκινημένη η Στ. Τσιμτσιλή: «Ο πατέρας μου "έφυγε" σε τροχαίο - Ήταν ξαφνικό, πήγα στο τμήμα να πάρω τα πράγματά του»/ Super Κατερίνα
Μία νέα συνέντευξη παραχώρησε η Σταματίνα Τσιμτσιλή και αναφέρθηκε και στο τροχαίο δυστύχημα του πατέρα της που του στοίχισε τη ζωή, αποκαλύπτοντας δυσάρεστες λεπτομέρειες για το τι συνέβη ακριβώς.

Σταματίνα Τσιμτσιλή: «Έχω χάσει τον πατέρα μου σε τροχαίο»

«Ο μπαμπάς μου όπως έχω πει έφυγε σε τροχαίο δυστύχημα και αυτό ήταν κάτι που μας συγκλόνισε. Ο μπαμπάς μου ήταν ένας αυστηρός μπαμπάς. Έτσι, πολύ δυναμικός και αυστηρός. Η μαμά μου ένας πολύ τρυφερός και πιο γλυκός άνθρωπος, δοτικός. Ήμουν 22 χρονών όταν συνέβη το τροχαίο του πατέρα μου. Δούλευα ήδη. Τότε έκανα ραδιόφωνο και ήμουν και στο MAD» ανέφερε η παρουσιάστρια του Happy Day στη διαδικτυακή εκπομπή του Χρήστου Κούτρα.

Η Σταματίνα Τσιμτσιλή εξιστόρησε με πόνο πώς συνέβησαν όλα: «Επειδή ο μπαμπάς μου ήταν αυτό το πολύ δυναμικό πλάσμα που όριζε το τι θέλει να γίνει και πώς θέλει να γίνει, το ότι ξαφνικά χάθηκε τόσο άδικα ήταν ένα σοκ από μόνο του. Γιατί θεωρείς αδύνατον ένας άνθρωπος τόσο δυνατός, που ήταν πολύ καλός οδηγός, να φύγει σε τροχαίο. Βέβαια δεν έφταιγε ο άνθρωπος, έπεσε κάποιος πάνω του και υπέκυψε στα τραύματά του. Αλλά το ότι χάνεται ένας άνθρωπος από τη μία στιγμή στην άλλη είναι σοκαριστικό.

Δηλαδή αυτός ο θάνατος, ο αιφνίδιος, και είμαι σίγουρη ότι και πολλοί από τους viewers μπορεί να το έχουν ζήσει, είναι πολύ σκληρός. Δηλαδή ξαφνικά βρίσκεσαι αντιμέτωπος με μια τέτοια εξέλιξη και νιώθεις λίγο απροετοίμαστος. Δεν έχεις πει αυτά που ήθελες να πεις, δεν έχεις κλείσει κάποια κεφάλαια που ήθελες. Φεύγει ένας άνθρωπος και λες τι έγινε τώρα, δεν μπορείς να το συνειδητοποιήσεις».

Στη συνέχεια πρόσθεσε:

«Οπότε κατά κύριο λόγο αυτό που θυμάμαι ήταν αυτό το αιφνίδιο γεγονός να μας έχει σοκάρει σαν γεγονός. Δηλαδή θυμάμαι αυτές τις πρώτες μέρες της κηδείας που πήγαμε στο αστυνομικό τμήμα για κατάθεση, γιατί είχε φύγει σε τροχαίο και υπήρξε δικογραφία. Ήταν πολύ σκληρά τα γεγονότα.

Από εκεί και πέρα όμως, μπορώ να σου πω ότι κρατάς τον άνθρωπό σου στο μυαλό σου και στην καρδιά σου και είναι πάντα μαζί σου. Την ημέρα που παντρευόμασταν με το Θέμη, θα ερχόταν να μας πάρει ένας οδηγός με το αυτοκίνητο να μας πάει από εκεί που ετοιμαζόμουν ως νύφη μέχρι την εκκλησία. Και θα με συνόδευε η μαμά μου και η αδελφή μου.

Έρχεται ένας πολύ γλυκός κύριος και ευγενικός και μου λέει «είσαι πολύ όμορφη κούκλα μου, με το καλό», έτσι πολύ γλυκός και ευγενικός. Και λέω «σας ευχαριστώ πάρα πολύ, να είστε καλά». Και λέω «πώς σας λένε;» και μου λέει «Κωνσταντίνος», το όνομα του μπαμπά μου. Τώρα ακόμα στο λέω και συγκινούμαι. Εκείνη την ώρα θεώρησα ότι με έναν τρόπο ήθελε να μου δείξει ότι «κοίτα, είμαι και εγώ μαζί σου σ’ αυτή τη μέρα» συμπληρώνει η παρουσιάστρια του Happy Day.

ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ ΤΣΙΜΤΣΙΛΗ
