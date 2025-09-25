Σταματίνα Τσιμτσιλή: «Έχω χάσει τον πατέρα μου σε τροχαίο»

Μία αναφορά στον θάνατο του πατέρα της έκανε η Σταματίνα Τσιμτσιλή με αφορμή το θέμα που έγινε τις προηγούμενες ημέρες με τη φωτογραφία του Νίκου Συρίγου και της Ελεονώρας Ζουγανέλη να οδηγούν μηχανή χωρίς κράνος.

Η παρουσιάστρια ανέφερε ότι είναι ευαισθητοποιημένη ιδιαιτέρως στα θέματα της οδικής ασφάλειας αφού έχει «χάσει» τον πατέρα της σε τροχαίο πριν από αρκετά χρόνια.

«Ο Νίκος Συρίγος έχει στεναχωρηθεί, γιατί κάποιοι όντως χρησιμοποίησαν αυτή τη φωτογραφία για να δείξουν ότι δεν σέβονται τον νόμο, ενώ εμείς με ένα απλό γκουγκλάρισμα βρήκαμε προχθές 5 φωτογραφίες της Ελεονώρας με το κράνος. Μου είπε ότι ήταν 15Αύγουστος και ήταν για 10 μέτρα στο Κολωνάκι, δεν ήθελαν να παρκάρουν τη μηχανή στον ήλιο», είπε αρχικά η Σταματίνα Τσιμτσιλή.

«Φυσικά και το παράνομο είναι λάθος, ειδικά σε μία χώρα που χύνεται άδικα αίμα στους δρόμους. Πρέπει όλοι να βάλουμε τα δυνατά μας», τόνισε η Σταματίνα Τσμτσιλή.

«Εγώ προσωπικά έχω χάσει τον πατέρα μου σε τροχαίο, οπότε ξέρω πώς είναι κάποιος να μην τηρεί τον νόμο. Μην περιμένουμε όμως τον άλλο στη γωνία, για να υπερθεματίσουμε το νόμιμο ή το παράνομο. […] Όλοι μπορεί κάποια στιγμή να έχουν κάνει λάθος», υπογράμμισε κλείνοντας την τοποθέτησή της η Σταματίνα Τσιμιτσέλη.

Σταματίνα Τσιμιτσέλη: Τι είχε πει για το τροχαίο του πατέρα της

Η παρουσιάστρια πριν από μερικούς μήνες είχε πάει καλεσμένη στην εκπομπή «Super Κατερίνα» κι εξήγησε πώς ο μπαμπάς της έφυγε από τη ζωή σε τροχαίο ατύχημα.

«Ενεπλάκη, συγκρούστηκε ένα αμάξι με τρία του άλλου ρεύματος, ένα εκ των οποίων ήταν του πατέρα μου το όχημα, επέζησαν όλοι πλην του μπαμπά μου που πέθανε από εσωτερική αιμορραγία. Ήμουν με τη μαμά μου και δεν θα ξεχάσω που μας είχανε πάρει τότε από το νοσοκομείο, από το ΚΑΤ, γιατί ποτέ δεν σου λένε από το τηλέφωνο ότι έχει φύγει ένας δικός σου άνθρωπος και μας λένε ότι έχει τραυματιστεί σοβαρά ο άνθρωπός σου, ο άντρας σας δηλαδή στη μαμά μου, ότι πρέπει να έρθετε να τον δείτε κλπ. Και μάλιστα, ήταν Σάββατο βράδυ και λέγαμε με την αδερφή μου "πωπώ τι έπαθε Σάββατο βράδυ", αλλά ήμασταν χαλαρές, γιατί δεν είχαμε καταλάβει τι είχε πάθει. Μας είπαν ότι τραυματίστηκε.. Εκεί είναι που πας και σου λένε μια άλλη κατάσταση. Μας είπαν ότι δεν τα κατάφερε και μας ρώτησαν αν θέλουμε να τον δούμε για τελευταία φορά. Ήταν τόσο γρήγορο κι αιφνιδιαστικό όλο που ήταν σοκαριστικό», είχε πει χαρακτηριστικά.