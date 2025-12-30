Περιστέρι: Έκοψε και φέτος βασιλόπιτα - ρεκόρ

Το Περιστέρι έκοψε για ακόμη μία χρονιά τη μεγαλύτερη βασιλόπιτα της Ελλάδας.

Με το σύνθημα «Ένας πεζόδρομος... πίτα», το Περιστέρι έκοψε τη μεγαλύτερη βασιλόπιτα της χώρας λίγες ώρες πριν υποδεχθούμε το 2026, ανέφερε η Βαλεντίνα Καραγεωργίου στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star.

Από τις 17:30 το απόγευμα της Τρίτης (30/12), μικροί και μεγάλοι ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα για να συμμετάσχουν σε αυτή τη γιορτή, μέσα σε ένα άκρως χριστουγεννιάτικο και εορταστικό κλίμα.

Η φετινή βασιλόπιτα που φτιάχτηκε από την Συντεχνία Αρτοποιών Αθηνών, Προαστίων & Περιχώρων (ΣΑΑΠΠ) μαζί με τον δήμο Περιστερίου, ξεπερνά τα 100 μέτρα σε μήκος και ζυγίζει 10 τόνους, ενώ έχουν κοπεί 80.000 κομμάτια για να διανεμηθούν στους πολίτες.

Φυσικά βασιλόπιτα χωρίς φλουρί δεν... θα ήταν βασιλόπιτα και για αυτόν τον λόγο έχουν τοποθετηθεί πολλά φλουριά, τα οποία συνοδεύονται από δώρα για όσους τυχερούς βρουν κομμάτι που κερδίζει.

Για την παρασκευή της βασιλόπιτας χρησιμοποιήθηκαν πάνω από 6 τόνοι αλεύρι, 6.500 αυγά, 750 κιλά ζάχαρη και πολλά ακόμη υλικά.

Θεσσαλονίκη: Το αδιαχώρητο στο Χριστουγεννιάτικο Χωριό της Αριστοτέλους

Κλίμα από τη γιορτινή Θεσσαλονίκη μετέφερε στο ρεπορτάζ της, η Ραλλιώ Λεπίδου. Λίγες ώρες πριν την Πρωτοχρονιά, παρατηρείται το αδιαχώρητο στο Χριστουγεννιάτικο Χωριό.

39 ξύλινα σπιτάκια με χριστουγεννιάτικες λιχουδιές, δώρα, χειροτεχνήματα αλλά και οικίσκους για κοινωνικούς συλλόγους έχουν στηθεί πάνω από την Εγνατία, στην πλατεία Αριστοτέλους, δημιουργώντας ένα εντυπωσιακό χριστουγεννιάτικο χωριό.

Μικροί και μεγάλοι έχουν ξεχυθεί στο άκρως εντυπωσιακό σκηνικό, άλλοι για να παίξουν στα λούνα παρκ, στο καρουζέλ και στο τρενάκι και άλλοι έχουν... συναντήσεις με τον Άη βασίλη, τα ξωτικά και τους καλικάντζαρους.

Όσοι κατέβηκαν σήμερα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, χάρηκαν πολλές εκπλήξεις και ένιωσαν πρωταγωνιστές ενός παραμυθένιου σκηνικού.