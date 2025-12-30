Περιστέρι: Έκοψε και φέτος βασιλόπιτα - ρεκόρ

Έχει 100 μέτρα μήκος και ζυγίζει 10 τόνους

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
30.12.25 , 23:28 Ελένη Φουρέιρα: Οι σπάνιες φωτογραφίες με τον Αλμπέρτο Μποτία
30.12.25 , 23:03 Πέθανε σε ηλικία 35 ετών η εγγονή του Τζoν Φ. Κένεντι, Τατιάνα Σλόσμπεργκ
30.12.25 , 23:02 Ρόδος: Συνελήφθη γνωστός μπασκετμπολίστας - Παρέλαβε δέμα με χασίς
30.12.25 , 22:15 Στο Star η μητέρα του 8χρονου Ανδριάνο: «To παιδί είναι μαζί μου»
30.12.25 , 22:08 Τραμπ: «Σκέφτομαι να πουλήσουμε F-35 στην Τουρκία»
30.12.25 , 21:45 Tέλη κυκλοφορίας Καμία παράταση –  Στις 31/12  εκπνέει η προθεσμία
30.12.25 , 21:25 Μαλέσκου: Το ταξίδι με την 2,5 ετών κόρη της και οι ευχές για το νέο ετός
30.12.25 , 20:44 Βάσω Λασκαράκη: Χειμερινή απόδραση με την κόρη της, Εύα, στη Βόρεια Ελλάδα
30.12.25 , 20:35 Πρωτοχρονιά: Χωρίς προβλήματα η έξοδος - Με εναλλακτικές η επιστροφή!
30.12.25 , 20:31 Περιστέρι: Έκοψε και φέτος βασιλόπιτα - ρεκόρ
30.12.25 , 20:10 Mενίδι: Συγκλονίζει ο υπάλληλος καθαριότητας που δέχθηκε άγρια επίθεση
30.12.25 , 19:56 Αυξήσεις στα πάγια της ΕΥΔΑΠ από την 1/1/26
30.12.25 , 19:38 Νέο τοπίο στις χειμερινές εκπτώσεις 2026: Τι να προσέξετε
30.12.25 , 19:14 Μπλόκα: Plan Β εξετάζει η Κυβέρνηση με σκλήρυνση της στάσης της
30.12.25 , 18:18 Ελένη Παπαδοπούλου: Στη φυλακή ο γιος της για τη δολοφονία της στο Κολωνάκι
Η σπάνια εμφάνιση της Έλενας Ακρίτα  με τον γιο της Παύλο Αρζόγλου
Βάσω Λασκαράκη: Χειμερινή απόδραση με την κόρη της, Εύα, στη Βόρεια Ελλάδα
Μαρία Κορινθίου: Οι γλυκές ευχές του Γιώργου Καραθανάση για τα γενέθλιά της
Βαλαβάνη: Όταν αποκάλυψε σε οικογένεια & φίλους ότι περιμένει παιδί
Μαλέσκου: Το ταξίδι με την 2,5 ετών κόρη της και οι ευχές για το νέο ετός
Σέρρες: Βρέθηκε σημείωμα του 45χρονου στη σύζυγο και τα παιδιά του
Mάρα Ζαχαρέα: Η εκδρομή λίγο πριν την εκπνοή του 2025
«Λένε στη Στεφανία “Τι δουλειά έχεις με τον παππού;”»
Τσιμτσιλή: «Η Κατερίνα Καινούργιου δεν χρειαζόταν να το πει αυτό»
Στο Star η μητέρα του 8χρονου Ανδριάνο: «To παιδί είναι μαζί μου»
Περισσότερα

VIDEOS

Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
LEADERS 29.12.2025 – Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
Γεωστρατηγικός Αναλυτής Ρ. Καλυβιώτης
LEADERS Ρ. Καλυβιώτης «Η Ελλάδα είναι μια μελλοντική αυτοκρατορία»
Ιωάννης Μπαλτζώης
Αντιστράτηγος Ι. Μπαλτζώης – «Τα νερά δεν είναι τόσο ήρεμα»
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος – «Να φτιάξουμε αντί casus belli»
Καθηγητής Γιώργος Φίλης
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος
LEADERS | Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος – «Η Αμερική παρακμάζει»
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός - Τι κρύβει το 12ετές εξοπλιστικό πρόγραμμα
Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης
Leaders: Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης – Μάχη και στο
Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου
LEADERS: Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου: «Ο Τραμπ ξύπνησε την Ευρώπη»
Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου της Γενεύης Μελέτης Μελετόπουλος
Leaders: Μελέτης Μελετόπουλος «Βρισκόμαστε σε εθνική κατάθλιψη»
ΡΑΦΗΝΑ - ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ραφήνα: Αντάλλαξαν ύβρεις η νυν με τον πρώην δήμαρχο στο
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: Κεντρικό δελτίο ειδήσεων Star
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Το Περιστέρι έκοψε για ακόμη μία χρονιά τη μεγαλύτερη βασιλόπιτα της Ελλάδας.

Συνταγή για την πιο αφράτη και γευστική Βασιλόπιτα

Με το σύνθημα «Ένας πεζόδρομος... πίτα», το Περιστέρι έκοψε τη μεγαλύτερη βασιλόπιτα της χώρας λίγες ώρες πριν υποδεχθούμε το 2026, ανέφερε η Βαλεντίνα Καραγεωργίου στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star.

Από τις 17:30 το απόγευμα της Τρίτης (30/12), μικροί και μεγάλοι ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα για να συμμετάσχουν σε αυτή τη γιορτή, μέσα σε ένα άκρως χριστουγεννιάτικο και εορταστικό κλίμα.

Το Περιστέρι έκοψε και φέτος βασιλόπιτα - ρεκόρ

Η φετινή βασιλόπιτα που φτιάχτηκε από την Συντεχνία Αρτοποιών Αθηνών, Προαστίων & Περιχώρων (ΣΑΑΠΠ) μαζί με τον δήμο Περιστερίου, ξεπερνά τα 100 μέτρα σε μήκος και ζυγίζει 10 τόνους, ενώ έχουν κοπεί 80.000 κομμάτια για να διανεμηθούν στους πολίτες.

Φυσικά βασιλόπιτα χωρίς φλουρί δεν... θα ήταν βασιλόπιτα και για αυτόν τον λόγο έχουν τοποθετηθεί πολλά φλουριά, τα οποία συνοδεύονται από δώρα για όσους τυχερούς βρουν κομμάτι που κερδίζει.

Για την παρασκευή της βασιλόπιτας χρησιμοποιήθηκαν πάνω από 6 τόνοι αλεύρι, 6.500 αυγά, 750 κιλά ζάχαρη και πολλά ακόμη υλικά.

Θεσσαλονίκη: Το αδιαχώρητο στο Χριστουγεννιάτικο Χωριό της Αριστοτέλους

Κλίμα από τη γιορτινή Θεσσαλονίκη μετέφερε στο ρεπορτάζ της, η Ραλλιώ Λεπίδου. Λίγες ώρες πριν την Πρωτοχρονιά, παρατηρείται το αδιαχώρητο στο Χριστουγεννιάτικο Χωριό.

Θεσσαλονίκη: Το αδιαχώρητο στο χριστουγεννιάτικο χωριό της Αριστοτέλους

39 ξύλινα σπιτάκια με χριστουγεννιάτικες λιχουδιές, δώρα, χειροτεχνήματα αλλά και οικίσκους για κοινωνικούς συλλόγους έχουν στηθεί πάνω από την Εγνατία, στην πλατεία Αριστοτέλους, δημιουργώντας ένα εντυπωσιακό χριστουγεννιάτικο χωριό.

Μικροί και μεγάλοι έχουν ξεχυθεί στο άκρως εντυπωσιακό σκηνικό, άλλοι για να παίξουν στα λούνα παρκ, στο καρουζέλ και στο τρενάκι και άλλοι έχουν... συναντήσεις με τον Άη βασίλη, τα ξωτικά και τους καλικάντζαρους.

Όσοι κατέβηκαν σήμερα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, χάρηκαν πολλές εκπλήξεις και ένιωσαν πρωταγωνιστές ενός παραμυθένιου σκηνικού. 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΑ
 |
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ
 |
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
 |
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
 |
ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ STAR
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top