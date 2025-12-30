Πέθανε σε ηλικία 35 ετών η εγγονή του Τζoν Φ. Κένεντι, Τατιάνα Σλόσμπεργκ

Αφήνει πίσω της δύο παιδιά

Πηγή: Newpost.gr / Φωτογραφία AP
Τατιάνα Σλόσμπεργκ
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η Τατιάνα Σλόσμπεργκ, κόρη της Καρολάιν Κένεντι και εγγονή του προέδρου Τζον Φ. Κένεντι, απεβίωσε μετά από μάχη με καρκίνο σε τελικό στάδιο.

«Η όμορφη Τατιάνα μας έφυγε από τη ζωή σήμερα το πρωί», ανακοίνωσε το JFK Library Foundation σε δήλωση την Τρίτη. «Θα είναι πάντα στις καρδιές μας».

Η 35χρονη δημοσιογράφος περιβαλλοντικών θεμάτων είχε αποκαλύψει σε ένα συγκινητικό άρθρο στο περιοδικό The New Yorker τον περασμένο μήνα, ότι διαγνώστηκε με μια «σπάνια μετάλλαξη» οξείας μυελογενούς λευχαιμίας τον Μάιο του 2024, μετά τη γέννηση του δεύτερου παιδιού της. Τελείωσε το άρθρο της μιλώντας για την προσπάθειά της να ζήσει και να είναι μαζί με τα παιδιά της.

 

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο στο Newpost.gr

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΤΑΤΙΑΝΑ ΣΛΟΣΜΠΕΡΓΚ
ΤΖΟΝ ΚΕΝΕΝΤΙ
NEWPOST
