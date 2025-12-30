Tέλη κυκλοφορίας Καμία παράταση –  Στις 31/12  εκπνέει η προθεσμία

Σχεδόν 2 εκατομμύρια ιδιοκτήτες οχημάτων δεν τα έχουν πληρώσει!

Οικονομια
Στο παρά ένα φαίνεται ότι θα πληρώσουν τα Τέλη Κυκλοφορίας 2026 οι οδηγοί, καθώς, αν και απομένει μόλις ένα 24ωρο μέχρι να εκπνεύσει η προθεσμία, πάνω από ένα εκατομμύριο οχήματα δεν έχουν ακόμη προμηθευτεί το «μαγικό χαρτάκι». 

Τέλη Κυκλοφορίας 2026: Λήγει η προθεσμία- Κλιμακωτά τα πρόστιμα

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του κεντρικού δελτίου  ειδήσεων του Star, το Yπουργείο διαμηνύει ότι δεν πρόκειται να δοθεί παράταση και, ως εκ τούτου, όσοι δεν έχουν πληρώσει ακόμη τα Τέλη Κυκλοφορίας, θα πρέπει να το κάνουν μέχρι αύριο το βράδυ.

Υπενθυμίζεται ότι όσοι προμηθευτούν τα Τέλη Κυκλοφορίας έστω και την 1η Ιανουαρίου, θα τα πληρώσουν με «καπέλο» 25%. Αν τα πληρώσουν τον Φεβρουάριο, το πρόστιμο ανέρχεται στο 50% της αξίας τους, ενώ από τον Μάρτιο και μετά τα Τέλη πληρώνονται διπλά! 

Τέλη κυκλοφορίας: Πώς πληρώνονται και πώς εκτυπώνονται

Τα πρόστιμα για την εκπρόθεσμη πληρωμή τελών κυκλοφορίας

Τα πρόστιμα για την εκπρόθεσμη πληρωμή τελών κυκλοφορίας 

Τέλη κυκλοφορίας: Σχεδόν 2 εκατομμύρια ιδιοκτήτες οχημάτων δεν τα έχουν πληρώσει

Μέχρι σήμερα έχουν πληρωθεί τα Τέλη για περίπου 5,5 εκατομμύρια οχήματα. Αυτό σημαίνει πρακτικά ότι απομένει 1,5 εκατομμύριο αυτοκίνητα και μοτοσικλέτες. Ενδεικτικό είναι ότι λείπουν περίπου 300 εκατομμύρια ευρώ, προκειμένου να επιτευχθούν τα προβλεπόμενα έσοδα από τα Τέλη Κυκλοφορίας του 2026.

Τέλη Κυκλοφορίας 2026: Πώς υπολογίζονται

152.000 οχήματα μπήκαν σε ακινησία

Αύριο λήγει η προθεσμία και για όσους σκέφτονται να θέσουν το όχημά τους σε ακινησία, προκειμένου να γλιτώσουν την πληρωμή των Τελών. Ήδη, μέχρι σήμερα, έχουν μπει στον «πάγο» περίπου 152.000 αυτοκίνητα και δίκυκλα.
 

