Τέλη Κυκλοφορίας 2026: Πότε αναρτώνται και πώς υπολογίζονται

Πηγή: φωτογραφία αρχείου Ευρωκίνηση, βίντεο ΕΡΤ
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Αρχές Νοεμβρίου 2025 αναμένεται να αναρτηθούν στο Taxisnet τα ειδοποιητήρια για τα τέλη κυκλοφορίας 2026.

Η προθεσμία πληρωμής λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2025, χωρίς να προβλέπεται παράταση.

Από πέρυσι εφαρμόζεται το σύστημα κλιμακωτών προστίμων για όσους καθυστερήσουν την εξόφληση.

ΑΑΔΕ: Έρχονται χιλιάδες ραβασάκια για ανασφάλιστα οχήματα, ΚΤΕΟ, τέληΑΑΔΕ: Έρχονται χιλιάδες ραβασάκια για ανασφάλιστα οχήματα, ΚΤΕΟ, τέλη

Πώς υπολογίζονται τα τέλη κυκλοφορίας

Ο υπολογισμός των τελών γίνεται ανάλογα με την ημερομηνία πρώτης κυκλοφορίας του οχήματος και τα τεχνικά του χαρακτηριστικά.

•    Έως 31 Οκτωβρίου 2010: τα τέλη καθορίζονται βάσει κυβισμού κινητήρα.
•    Από 1 Νοεμβρίου 2010 και μετά: τα τέλη υπολογίζονται με βάση τις εκπομπές CO₂ που αναγράφονται στην άδεια κυκλοφορίας.
•    Οχήματα μηδενικών ρύπων (καθαρά): απαλλάσσονται πλήρως.

Ενδεικτικά παραδείγματα:

•    1.200 κ.εκ. (πριν το 2010): 135 ευρώ
•    1.600 κ.εκ.: 280 ευρώ
•    2.000 κ.εκ.: 690 ευρώ
•    Νεότερο όχημα με 130 γρ./χλμ. CO₂: 156 ευρώ
•    Με 180 γρ./χλμ. CO₂: 441 ευρώ

Ποιοι θα πάρουν χρήματα για τέλη κυκλοφορίας προηγούμενων ετών

Τα πρόστιμα για εκπρόθεσμη πληρωμή

Το σύστημα κλιμακωτών προστίμων προβλέπει:
•    +25% αν πληρωθούν τα τέλη μέσα στον Ιανουάριο,
•    +50% αν εξοφληθούν τον Φεβρουάριο,
•    +100% αν πληρωθούν από 1η Μαρτίου και μετά.
Το ελάχιστο πρόστιμο δεν μπορεί να είναι κάτω από 30 ευρώ.

Παράδειγμα:

•    Τέλη 200 € → Ιανουάριο 250 €, Φεβρουάριο 300 €, Μάρτιο 400 €.
•    Τέλη 280 € → Ιανουάριο 350 €, Φεβρουάριο 420 €, Μάρτιο 560 €.
Τα έσοδα του κράτους από τα τέλη κυκλοφορίας του 2026 αναμένεται να ξεπεράσουν τα 1,2 δισ. ευρώ.


Αναλυτικοί πίνακες τελών κυκλοφορίας

Οχήματα ταξινομημένα από 1/1/2021 έως σήμερα

Εκπομπές CO₂ (γρ./χλμ.)    Τέλη (€ ανά γραμ.)

0–122        0 ευρώ 
123–139    0,64
140–166    0,70
167–208    0,85
209–224    1,87
225–240    2,20
241–260    2,50
261–280    2,70
281+          2,85

    

Δήλωση ακινησίας: Τι πρέπει να γνωρίζουν οι ιδιοκτήτες

Η προθεσμία δήλωσης ακινησίας λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2025.
Οι ιδιοκτήτες που δεν θέλουν να πληρώσουν τέλη για το 2026 μπορούν να θέσουν το όχημά τους σε ηλεκτρονική ακινησία μέσω της πλατφόρμας MyCar.

Η διαδικασία

1.    Είσοδος στο MyCar με κωδικούς Taxisnet.
2.    Καταχώριση αριθμού κυκλοφορίας, διεύθυνσης και χώρου στάθμευσης.
3.    Έγκριση αιτήματος από τυχόν συνιδιοκτήτες.

 

Προσοχή: Αν διαπιστωθεί ότι όχημα σε ακινησία κυκλοφορεί, επιβάλλεται πρόστιμο διπλάσιο των τελών και χρηματική ποινή 10.000 ευρώ. Σε υποτροπή, το πρόστιμο τριπλασιάζεται (30.000 ευρώ) και αφαιρείται το δίπλωμα για τρία χρόνια.

 

Τέλη κυκλοφορίας «με τον μήνα»

Από 1η Απριλίου κάθε έτους, οι οδηγοί μπορούν να πληρώνουν αναλογικά τέλη κυκλοφορίας μέσω της πλατφόρμας MyCar, επιλέγοντας για πόσους μήνες θέλουν να κυκλοφορούν το όχημά τους.

Τέλη κυκλοφορίας για ΙΧ με το μήνα


•    Η πληρωμή γίνεται πριν την άρση ακινησίας.
•    Διάστημα μικρότερο του μήνα υπολογίζεται ως ολόκληρος μήνας.
•    Αν ζητηθεί νέα άρση μέσα στο ίδιο έτος, απαιτείται πλήρης εξόφληση των ετήσιων τελών, αφαιρουμένου του ποσού που έχει ήδη πληρωθεί.



 

