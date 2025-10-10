ΑΑΔΕ: Έρχονται χιλιάδες ραβασάκια για ανασφάλιστα οχήματα, ΚΤΕΟ, τέλη

Φτάνουν τα πρώτα «ραβασάκια» πληρωμών στους αμετανόητους ιδιοκτήτες αυτοκινήτων που δεν έχουν ασφαλίσει τα οχήματά τους, δεν τα έχουν περάσει από ΚΤΕΟ ή δεν έχουν πληρώσει τέλη κυκλοφορίας αλλά τα χρησιμοποιούν.

Η προθεσμία είναι μόλις 15 ημέρες για να τακτοποιήσουν τις εκκρεμότητές τους, διαφορετικά θα κληθούν να πληρώσουν τσουχτερό πρόστιμο.

Η Μαρία Ρεπάνη, ιδιωτική υπάλληλος, δήλωσε στο Star: «Ήρθα να πληρώσω, όπως πρέπει. Δείτε όμως τι γίνεται με όλους τους άλλους, σφυρίζουν αδιάφορα και αποτελούν κίνδυνο για εμάς τους νόμιμους. Είναι κρίμα.»

Η κυρία Ρεπάνη έσπευσε σε ασφαλιστικό γραφείο για να πληρώσει τα ασφάλιστρα του αυτοκινήτου της. Χιλιάδες άλλοι όμως κυκλοφορούν στους δρόμους ανασφάλιστοι, συνιστώντας πραγματική απειλή για όλους.

Ανασφάλιστα: Κινούμενες «βόμβες» στους δρόμους

«Αυτά τα περίπου 200.000 ανασφάλιστα οχήματα είναι κινούμενες βόμβες. Αν εμπλακούν σε τροχαίο, μετά τρέχεις να βρεις ασφάλεια και αποζημίωση, καταστράφηκες... » δήλωσε ο Kωνσταντίνος Κωνσταντόπουλος, Ασφαλιστικός Διαμεσολαβητής στο Star, ενώ ο Βασίλης Σερπιέρης Οδηγός ΙΧ, αποκάλυψε την προσωπική του εμπειρία: «Χτύπησαν το αυτοκίνητό μου πριν από έναν μήνα. Τον βρήκα, αλλά ήταν ανασφάλιστος και τώρα τρέχω στα δικαστήρια να αποδείξω ότι δεν είμαι ελέφαντας.»

Έρχονται τα πρώτα «ραβασάκια» για ανασφάλιστα και τέλη κυκλοφορίας

Οι «καμπάνες» ήχησαν μετά τις πρώτες ηλεκτρονικές διασταυρώσεις.

Περίπου 110.000 ιδιοκτήτες ανασφάλιστων αυτοκινήτων θα πρέπει να περάσουν από το ταμείο μέσα σε 15 ημέρες, ενώ άλλοι τόσοι θα κληθούν να πληρώσουν απλήρωτα τέλη κυκλοφορίας.

Αν δεν φανούν συνεπείς ούτε μετά την προθεσμία, το πρόστιμο κυμαίνεται από 250 έως 1.000 ευρώ για τα ανασφάλιστα, ανάλογα με τον τύπο του οχήματος.

Για τα τέλη κυκλοφορίας, το ύψος της ποινής εξαρτάται από την κατηγορία του αυτοκινήτου.

«Ο αριθμός των ανασφάλιστων είναι πολύ μεγαλύτερος»

Όπως δήλωσε πάντως ο Δημοσθένης Αναγνωστόπουλος, Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, «αυτή είναι η πρώτη διασταύρωση. Θα ακολουθήσουν κι άλλες. Ο αριθμός είναι πολύ μεγάλος και εκτιμώ ότι τον επόμενο μήνα το νούμερο θα αυξηθεί ακόμη περισσότερο».

«Μόνιμη θέση μας είναι οι έλεγχοι να γίνονται καθημερινά, όχι ανά μήνα ή τρίμηνο. Αυτή τη στιγμή στους δρόμους κυκλοφορούν πάνω από 400.000 ανασφάλιστα αυτοκίνητα, που αποτελούν κίνδυνο-θάνατο» σχολίασε ο Γιάννης Χατζηθεοδοσίου , Πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών:

