«Αυτόματα» πρόστιμα έως 2.000 ευρώ για ανασφάλιστα ΙΧ, χωρίς ΚΤΕΟ ή τέλη

Κάθε 6μηνο η διασταύρωση στοιχείων - Κλήση με email, SMS ή gov.gr wallet!

Οικονομια
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Σε πλήρη λειτουργία τίθεται το νέο σύστημα ηλεκτρονικών διασταυρώσεων που θα εντοπίζει αυτόματα οχήματα χωρίς ασφάλεια, χωρίς ΚΤΕΟ ή με απλήρωτα τέλη κυκλοφορίας. Οι έλεγχοι θα γίνονται δύο φορές τον χρόνο και τα πρόστιμα θα φτάνουν έως και τα 2.000 ευρώ για τους υπότροπους παραβάτες.

Έρχονται μαζικά πρόστιμα για ΙΧ χωρίς ασφάλιση ή έλεγχο ΚΤΕΟ

Πότε ξεκινούν οι έλεγχοι

Η πρώτη διασταύρωση πραγματοποιήθηκε στις 2 Ιουνίου 2025, με βάση επικαιροποιημένα στοιχεία από τους αρμόδιους φορείς. Από το 2026, οι έλεγχοι θα διεξάγονται ανά εξάμηνο – την 1η Μαρτίου και την 1η Αυγούστου κάθε έτους.

Στην αρχική φάση θα ελέγχονται επιβατικά, φορτηγά και δίκυκλα ιδιωτικής χρήσης με έγκυρο αριθμό κυκλοφορίας και έναν μόνο ιδιοκτήτη. Ο έλεγχος ΚΤΕΟ θα ενταχθεί πλήρως στο σύστημα από το 2026.

Πώς λειτουργεί το νέο σύστημα

Δημιουργείται ένα ενιαίο “Πληροφοριακό Σύστημα Διασταυρωτικών Ελέγχων Οχημάτων”, το οποίο θα συλλέγει δεδομένα από:

  • την ΑΑΔΕ,
  • το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών,
  • το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη,
  • το Επικουρικό Κεφάλαιο Ασφάλισης Αυτοκινήτων,
  • και την Εναλλακτική Διαχείριση Οχημάτων Ελλάδος.

Η ταυτοποίηση θα βασίζεται στον αριθμό πλαισίου, τον αριθμό κυκλοφορίας και τα στοιχεία ιδιοκτησίας κάθε οχήματος.

Σαφάρι για τα ανασφάλιστα οχήματα - Αυτά είναι τα προβλεπόμενα πρόστιμα

Τι θα εντοπίζει ο έλεγχος

Το σύστημα θα «σαρώνει» για παραβάσεις όπως:

  • Ανασφάλιστα οχήματα – χωρίς ενεργό ασφαλιστήριο στο τελευταίο εξάμηνο.
  • Απλήρωτα τέλη κυκλοφορίας – για τα τελευταία πέντε έτη.
  • Έλλειψη ΚΤΕΟ – χωρίς έγκυρο Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου.
  • Εικονική ακινησία – οχήματα δηλωμένα σε ακινησία που όμως κυκλοφορούν κανονικά.

Τα πρόστιμα – Πόσο θα πληρώνουν οι παραβάτες

Για ανασφάλιστα οχήματα:

  • 1.000 € για λεωφορεία και φορτηγά δημόσιας χρήσης
  • 500 € για επιβατηγά
  • 250 € για δίκυκλα

Για απλήρωτα τέλη κυκλοφορίας:

Καταλογίζονται όλα τα οφειλόμενα τέλη, συν προσαυξήσεις 25%, 50% ή 100% ανάλογα με το διάστημα καθυστέρησης.

Για έλλειψη ΚΤΕΟ:

Πρόστιμο 400 ευρώ, σύμφωνα με τον νέο Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (άρθρο 90).

Όλα τα παραπάνω ποσά επιβαρύνονται με ψηφιακό τέλος συναλλαγής 2,4%.

Αλλάζουν όλα στα ΚΤΕΟ: Ποια αυτοκίνητα θα ελέγχονται κάθε χρόνο

Πώς ειδοποιούνται οι ιδιοκτήτες

Οι παραβάτες θα λαμβάνουν ειδοποιήσεις μέσω email, SMS ή gov.gr wallet, με δυνατότητα ένστασης εντός 10 εργάσιμων ημερών.

Οι πράξεις επιβολής προστίμων θεωρούνται νομίμως κοινοποιημένες μετά από 10 ημέρες από την ηλεκτρονική ειδοποίηση.

Η ένσταση υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω gov.gr, και εφόσον αποδειχθεί συμμόρφωση (π.χ. πληρωμή τελών ή έκδοση ασφάλειας), γίνεται αυτοδίκαια αποδεκτή.

Επανέλεγχοι και υποτροπές

Μετά την επιβολή προστίμου, διενεργείται επανέλεγχος εντός τριών μηνών. Αν διαπιστωθεί ότι το όχημα παραμένει σε παράβαση, αφαιρούνται άμεσα οι πινακίδες και η άδεια κυκλοφορίας.

Σε περίπτωση υποτροπής μέσα σε τρία χρόνια, το πρόστιμο διπλασιάζεται (έως 2.000 ευρώ), ενώ η επαναφορά των στοιχείων κυκλοφορίας γίνεται μόνο με:

  • έγκυρη ασφάλεια,
  • δελτίο ΚΤΕΟ,
  • βεβαίωση μη οφειλής τελών,
  • και απόδειξη πληρωμής προστίμου.

Τι σημαίνει για τους οδηγούς

Το νέο ηλεκτρονικό σύστημα υπόσχεται τέλος στα ανασφάλιστα και ανεξέλεγκτα οχήματα στους ελληνικούς δρόμους, με στόχο τη δίκαιη και διαφανή επιβολή προστίμων.

Όσοι ιδιοκτήτες φροντίζουν να είναι συνεπείς σε τέλη, ασφάλεια και ΚΤΕΟ, δεν έχουν τίποτα να φοβηθούν, αντιθέτως, θα επωφεληθούν από περισσότερη ασφάλεια και λιγότερη γραφειοκρατία.


 

