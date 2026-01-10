Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 10 Ιανουαρίου

Σύμφωνα με το Εορτολόγιο, σήμερα, Σάββατο 10 Ιανουαρίου, η εκκλησία τιμάει τη μνήμη των Γρηγορίου επισκόπου Νύσσης, Δομετιανού επισκόπου Μελιτινής, Μαρκιανού πρεσβυτέρου και οικονόμου της Μεγάλης Εκκλησίας και Αμμωνίου.
Ο Άγιος Γρηγόριος ο Νύσσης (335-394 μ.Χ.) ήταν ένας σπουδαίος Μικρασιάτης επίσκοπος, θεολόγος και φιλόσοφος, νεότερος αδελφός του Μεγάλου Βασιλείου και μέλος της Καππαδοκικής Σχολής.
Ήταν γνωστός για τη βαθιά θεολογία του, την ενσωμάτωση αρχαίας ελληνικής φιλοσοφίας στον χριστιανισμό, την υπεράσπιση της Ορθοδοξίας στη Β' Οικουμενική Σύνοδο και για τα πολυάριθμα έργα του. Η μνήμη του Αγίου Γρηγορίου τιμάται στις 10 Ιανουαρίου.
Δείτε ποιοι γιορτάζουν σήμερα:
- Σήμερα δε γιορτάζει κάποιο γνωστό όνομα.
Ο ήλιος θα ανατείλει στις 07:41 και θα δύσει στις 18:24. Η σημερινή μέρα θα διαρκέσει 09 ώρες 43 λεπτά.
