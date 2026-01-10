Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 10 Ιανουαρίου

Σε ποιους θα ευχηθούμε σήμερα - Ποιους Αγίους τιμά η εκκλησία

10.01.26 , 03:00
Σύμφωνα με το Εορτολόγιο, σήμερα, Σάββατο 10 Ιανουαρίου, η εκκλησία τιμάει τη μνήμη των Γρηγορίου επισκόπου Νύσσης, Δομετιανού επισκόπου Μελιτινής, Μαρκιανού πρεσβυτέρου και οικονόμου της Μεγάλης Εκκλησίας και Αμμωνίου.

Ο Άγιος Γρηγόριος ο Νύσσης (335-394 μ.Χ.) ήταν ένας σπουδαίος Μικρασιάτης επίσκοπος, θεολόγος και φιλόσοφος, νεότερος αδελφός του Μεγάλου Βασιλείου και μέλος της Καππαδοκικής Σχολής.

Άγιος Γρηγόριος ο Νύσσης

Άγιος Γρηγόριος ο Νύσσης

Ήταν γνωστός για τη βαθιά θεολογία του, την ενσωμάτωση αρχαίας ελληνικής φιλοσοφίας στον χριστιανισμό, την υπεράσπιση της Ορθοδοξίας στη Β' Οικουμενική Σύνοδο και για τα πολυάριθμα έργα του. Η μνήμη του Αγίου Γρηγορίου τιμάται στις 10 Ιανουαρίου. 

 

Δείτε ποιοι γιορτάζουν σήμερα:

  • Σήμερα δε γιορτάζει κάποιο γνωστό όνομα.

 

Ο ήλιος θα ανατείλει στις 07:41 και θα δύσει στις 18:24. Η σημερινή μέρα θα διαρκέσει 09 ώρες 43 λεπτά.

Σελήνη 21.9 ημερών

