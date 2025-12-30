Τραμπ: «Σκέφτομαι να πουλήσουμε F-35 στην Τουρκία»

«Δε θα χρησιμοποιηθούν ποτέ εναντίον του Ισραήλ» διαβεβαίωσε

Πηγή: Ρεπορτάζ Κατερίνα Τσαμούρη, κεντρικό δελτίο ειδήσεων Star
«Το σκεφτόμαστε πολύ σοβαρά» δήλωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για την έγκριση πώλησης F-35 στην Τουρκία, απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφων, μετά τη συνάντηση με τον πρωθυπουργό του Ισραήλ. 

Τραμπ – Ερντογάν: Οι συμφωνίες που υπέγραψαν - Τι είπαν για τα F-35

Στη συνέχεια, οι δημοσιογράφοι ετοιμάστηκαν να ζητήσουν και την άποψη του Μπενιαμίν Νετανιάχου για το θέμα, με τον Αμερικανό πρόεδρο να παρεμβαίνει και να απαντά αντί του Ισραηλινού πρωθυπουργού: «Δε θα χρησιμοποιηθούν ποτέ εναντίον του Ισραήλ. Το υπόσχομαι»! 

Νετανιάχου στην τριμερή: Να ξεχάσει η Τουρκία την αυτοκρατορία σε εδάφη μας

Η συγκεκριμένη δήλωση του Ντόναλντ Τραμπ δεν άρεσε καθόλου στην Τουρκία. Γνωστός απόστρατος αξιωματικός, ο Ναΐμ Μπαμπούρογλου, εξέφρασε ανοιχτά την ενόχλησή του, θέτοντας σειρά ερωτημάτων.

Τραμπ για Χαμάς: Βαρύ τίμημα αν δεν προχωρήσει στον αφοπλισμό της

«Μας λένε ότι “θα σας δώσουμε F-35, αλλά δεν μπορείτε να τα χρησιμοποιήσετε κατά του Ισραήλ και της Ελλάδας”. Μα τότε γιατί τα παίρνουμε; Μήπως θα τα χρησιμοποιήσουμε κατά της Ρωσίας; Ενάντια σε ποιον;»

Τραμπ: «Ο  Ερντογάν είναι φίλος μου – τον σέβεται κι ο Μπίμπι»

«Λοιπόν, γνωρίζω τον πρόεδρο Ερντογάν πολύ καλά και, όπως όλοι γνωρίζετε, είναι πολύ καλός μου φίλος. Τον σέβομαι και πιστεύω ότι και ο Μπίμπι τον σέβεται. Δεν πρόκειται να υπάρξει κανένα πρόβλημα. Τον ξέρω πολύ καλά. Με έχετε δει να κάνω πράγματα με τον πρόεδρο Ερντογάν και την Τουρκία που κανείς άλλος δεν θα μπορούσε να κάνει. Δεν θα έχουμε πρόβλημα. Έχει κάνει φανταστική δουλειά. Είμαι μαζί του μέχρι τέλους. Είμαι με τον Μπίμπι μέχρι τέλους. Τίποτα δεν πρόκειται να συμβεί» δήλωσε επίσης ο πρόεδρος των ΗΠΑ. 

Παρά τις διαβεβαιώσεις αυτές, σύμφωνα με πληροφορίες, ο Ντόναλντ Τραμπ εμφανίζεται διατεθειμένος να επιτρέψει την ανάπτυξη τουρκικής δύναμης στη Γάζα, ένα ενδεχόμενο που μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει αποδεκτό από τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου.
 

