Τραμπ – Ερντογάν: Οι συμφωνίες που υπέγραψαν - Τι είπαν για τα F-35

«Η Τουρκία πρέπει να κάνει κάτι για εμάς», η απάντηση Τραμπ

Πηγή: Φωτογραφία AP (Evan Vucci)
Περισσότερες από δύο ώρες κράτησε η συνάντηση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ με τον Τούρκο ομόλογό του, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στον Λευκό Οίκο, σε μια προσπάθεια να ομαλοποιηθούν οι τεταμένες σχέσεις ανάμεσα σε ΗΠΑ και Τουρκία.

Τραμπ σε Ερντογάν: Θα άρω τις κυρώσεις για F-35 αν πάει καλά η συζήτηση

Ο Αμερικανός πρόεδρος πίεσε τον Τούρκο ομόλογό του να περιορίσει τις ενεργειακές συναλλαγές με τη Μόσχα, ενώ παράλληλα άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο επιστροφής της Άγκυρας στο πρόγραμμα των μαχητικών F-35.  Ωστόσο, απέφυγε να δεσμευτεί, σημειώνοντας ότι η Τουρκία έχει συγκεκριμένα αιτήματα, αλλά και οι ΗΠΑ τις δικές τους απαιτήσεις.

«Η Τουρκία θέλει F-16, F-35 και περισσότερα. Θα το συζητήσουμε, αλλά πρέπει να κάνει κι εκείνη κάτι για εμάς», είπε χαρακτηριστικά ο Τραμπ, φορώντας μάλιστα στο πέτο του κονκάρδες με την αμερικανική σημαία και ένα F-35.

Τραμπ - Ερντογάν

«Δούναι και λαβείν» οι συζητήσεις Τραμπ - Ερντογάν για τα F-35 / Φωτογραφία AP (Evan Vucci)

Πέρα από τα εξοπλιστικά, στο τραπέζι έπεσε και το ζήτημα της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης, καθώς και μια σειρά ενεργειακών θεμάτων, με τις δύο πλευρές να καταλήγουν σε σημαντικές συμφωνίες.

Οι συμφωνίες που έκλεισαν Τραμπ - Ερντογάν

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες από τουρκικές πηγές:

  • Υπογράφηκε 20ετής συμφωνία, ύψους 43 δισ. δολαρίων, για την προμήθεια 4 δισ. κυβικών μέτρων αμερικανικού υγροποιημένου φυσικού αερίου ετησίως έως το 2045.
  • Η Τουρκία έκλεισε συμφωνία δισεκατομμυρίων με την Boeing για περισσότερα από 200 επιβατικά αεροσκάφη.
  • Υπογράφηκε Μνημόνιο Στρατηγικής Συνεργασίας στον τομέα της Πολιτικής Πυρηνικής Ενέργειας.
