Τραμπ σε Ερντογάν: Θα άρω τις κυρώσεις για F-35 αν πάει καλά η συζήτηση

Αλλά έθεσε το ζήτημα επαναλειτουργίας της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
25.09.25 , 19:54 PEUGEOT 3008: Η τεράστια επιτυχία του νέου μοντέλου με αποδείξεις
25.09.25 , 19:48 Τροχός της Τύχης: Ούτε 1'' δε χρειάστηκε για τη λύση του γρίφου
25.09.25 , 19:26 Ευγενία Μανωλίδου: Chic στο πλευρό του συζύγου της, Άδωνη Γεωργιάδη
25.09.25 , 19:21 Continental: Δίπλα στον οργανισμό «Το Χαμόγελο του Παιδιού»
25.09.25 , 19:13 Τραμπ σε Ερντογάν: Θα άρω τις κυρώσεις για F-35 αν πάει καλά η συζήτηση
25.09.25 , 18:57 Σεισμοί Σαντορίνη: Τι συνέβη πραγματικά με τις 28.000 δονήσεις στο νησί
25.09.25 , 18:54 Αγορές τροφίμων: Κόστος και ασφάλεια τα βασικά κριτήρια στην Ελλάδα
25.09.25 , 18:43 Ευγενία Σαμαρά: Με στιλάτο φθινοπωρινό look σε κινηματογραφική πρεμιέρα
25.09.25 , 18:42 Τσαγκρινού - DJ Stephan: Βάφτισαν τον γιο τους - Ο εντυπωσιακός στολισμός
25.09.25 , 18:30 Ένα εντυπωσιακό τσαγιερό δημοπρατήθηκε στο Cash or Trash
25.09.25 , 18:00 Cash or Trash: Ο Παγώνης έδωσε σκληρή μάχη για τις πολυθρόνες Cassina
25.09.25 , 17:56 Σαμπαντζί: Ο Τούρκος επιχειρηματίας δώρισε 115.000€ στο νοσοκομείο Λέρου
25.09.25 , 17:40 Δημοσκόπηση του Star και της GPO στο Κεντρικό Δελτίο με τη Μάρα Ζαχαρέα
25.09.25 , 17:37 «Σέρρες»: Οι πρωταγωνιστές της σειράς γιόρτασαν την πρεμιέρα του Β' κύκλου
25.09.25 , 17:32 Clean eating: Είναι τελικά σωστή μία διατροφή χωρίς ζάχαρη και γλουτένη;
Ηγουμενίτσα: «Ο 11χρονος σκοτώθηκε έξω από το μαγαζί των γονιών του»
Blue Star Chios: «Αντέχω, μπορώ» - Βίντεο από τη στιγμή του δυστυχήματος
Χρυσές λίρες: Πού πωλούνται στην Ελλάδα - Δείτε πώς μπορείτε να αγοράσετε
Καιρός: Έρχεται «φθινόπωρο διαρκείας» - Φόβοι για πλημμυρικά φαινόμενα
«Ο Νίκος Σεργιανόπουλος πέθανε στα 16 του, απλώς τον θάψαμε 40 χρόνια μετά»
Γιώργος Λιάγκας: Η on air εξομολόγηση για την εγκατάλειψη απ' τη μητέρα του
Ιωάννα Τούνη: «Χρειαζόταν δύο γυναίκες ταυτόχρονα για να νιώσει άνδρας»
Στα «ύψη» η χρυσή λίρα: Ξεπέρασε τα 850 ευρώ και αξίζει όσο ένας μισθός
Πωλείται το ξενοδοχείο του Γιάννη Πουλόπουλου: Τιμή που κόβει την ανάσα
Ετεοκλής: «Κοιμάμαι στον καναπέ, μία φορά την εβδομάδα πάω στο κρεβάτι»
Περισσότερα

VIDEOS

Χριστούγεννα στον κόσμο: Tα ξωτικά, τα δώρα, το μενού & οι παραδόσεις
Χριστούγεννα στον κόσμο: Tα ξωτικά, τα δώρα, το μενού &
Εντάλματα Σύλληψης Για Νετανιάχου Και Γκάλαντ
Εντάλματα σύλληψης για Νετανιάχου και Γκάλαντ από το Διεθνές Δικαστήριο
Κύπρος: Πώς Έγινε Το Τροχαίο Που Σκοτώθηκε Η 20χρονη Ειρήνη
Κύπρος: Θρήνος για την 20χρονη Ειρήνη που σκοτώθηκε σε τροχαίο
Το παραμυθένιο χωριό του Άη Βασίλη στο Ροβάνιεμι
Ροβανιέμι: Το χωριό του Άη Βασίλη που ισοπέδωσαν οι Ναζί
Ο Τραμπ Έκανε Υπουργό Τον Έλον Μασκ
O Τραμπ έκανε τον Έλον Μασκ υπουργό Κυβερνητικής Αποτελεσματικότητας
Αμερικανικές Εκλογές: Κι Επίσημα Νικητής Ο Τραμπ
Αμερικανικές εκλογές: Ο Τραμπ και επίσημα πρόεδρος των ΗΠΑ
Αμερικανικές Εκλογές: Ποιοι Ελληνοαμερικανοί Είναι Υποψήφιοι
Αμερικανικές εκλογές 2024: Ποιοι είναι οι Ελληνοαμερικανοί υποψήφιοι
Ρατσιστικό Παραλήρημα Τραμπ Για Γιάννη Αντετοκούνμπο
Τραμπ για Αντετοκούνμπο: «Ποιος είναι πιο Ελληνας, εκείνος ή εγώ;»
Αμαλιάδα: Τι Είπε Η Μητέρα Του Μικρού Παναγιώτη
Αμαλιάδα: Η μητέρα του Παναγιωτάκη μιλά πρώτη φορά για τον
Ισραήλ: Φορτηγό Έπεσε Σε Στάση Λεωφορείου - Πολλοί Νεκροί
Τραγωδία στο Τελ Αβίβ: Φορτηγό έπεσε σε στάση λεωφορείου
Ισραήλ: Ημέρες Μετάνοιας - Οι 3 Φάσεις Της Επίθεσης Στο Ιράν
«Ημέρες Μετάνοιας»: Οι 3 φάσεις της επίθεσης του Ισραήλ κατά
Άγκυρα: Η Τραγική Ιστορία Της Μηχανολόγου Που Σκοτώθηκε
Άγκυρα: Η συγκινητική ιστορία της μηχανολόγου που σκοτώθηκε στην επίθεση
Γάζα: Κοριτσάκι Κουβαλά Στην Πλάτη Την Τραυματισμένη Αδελφή
Γάζα: Kοριτσάκι κουβαλά στην πλάτη τoυ την τραυματισμένη αδελφή του
Σκάνδαλο Αββακούμ Κύπρος: Θα Κυκλοφορήσουν Βιβλίο Οι Μοναχοί
Μονή Αββακούμ: Στην αντεπίθεση οι μοναχοί - Ετοιμάζονται να βγάλουν
Τυφώνας Μίλτον: Απρόοπτα Δημοσιογράφων Σε Live Mετάδοση
Τυφώνας Μίλτον: Απρόοπτα δημοσιογράφων σε live μετάδοση
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Κοσμος
Τραμπ Ερντογάν
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Ξεκίνησε πριν από λίγο η συνάντηση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ με τον  πρόεδρο της Τουρκίας  Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στον Λευκό Οίκο.  

Μητσοτάκης – Ερντογάν: Η προσπάθεια για νέο ραντεβού που δεν απέδωσε

Κατά την έναρξη της συνάντησης ο Ερντογάν έθεσε στον Αμερικανό πρόεδρο το  ζήτημα της άρσης των κυρώσεων κατά της  Τουρκίας και της απαγόρευσης απόκτησης μαχητικών αεροσκαφών F-35 λόγω της απόκτησης αντιαεροπορικών συστημάτων S – 400 από την Τουρκία.     

Τραμπ σε Ερντογάν: Θα άρω τις κυρώσεις για F-35 αν πάει καλά η συζήτηση

Συνάντηση Τραμπ - Ερντογάν στον Λευκό Οίκο 

«Είναι χαρά μου που είμαι εδώ. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα συζητήσουμε όλα.  Θέλουμε τα μαχητικά αεροσκάφη» τόνισε ο Ερντογάν. 

Να σημειωθεί επίσης ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ φοράει και καρφίτσα με F-35!

Ο Ντόναλντ Τραμπ με καρφίτσα των F - 35 στη συνάντηση με Ερντογάν

Ο Ντόναλντ Τραμπ με καρφίτσα των F - 35 στη συνάντηση με Ερντογάν

«Θα συζητήσουμε για τους Patriots, ο Ερντογάν νομίζω θα επιτύχει αυτό που θέλει να αγοράσει αυτά που θέλει, τα F – 35. Θα βρεθεί λύση στο τέλος της ημέρας» σχολίασε από την πλευρά του ο Τραμπ, ο οποίος συνδύασε όμως το ζήτημα με την έκβαση της συζήτησης.     

Στα θέματα της συζήτησης περιλαμβάνεται πάντως και το ζήτημα της επαναλειτουργίας της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης, στην Κωνσταντινούπολη,  με τον Τραμπ να λέει ότι συναντήθηκε με τον Βαρθολομαίο και ότι η  Ελληνορθόδοξη Εκκλησία θα ήθελε να δει  λύση σε αυτό το κομμάτι. 
 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΡΑΜΠ
 |
ΡΕΤΖΕΠ ΤΑΓΙΠ ΕΡΝΤΟΓΑΝ
 |
ΛΕΥΚΟΣ ΟΙΚΟΣ
 |
F - 35
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top