Τραμπ σε Ερντογάν: Θα άρω τις κυρώσεις για F-35 αν πάει καλά η συζήτηση

Ξεκίνησε πριν από λίγο η συνάντηση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ με τον πρόεδρο της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στον Λευκό Οίκο.

Κατά την έναρξη της συνάντησης ο Ερντογάν έθεσε στον Αμερικανό πρόεδρο το ζήτημα της άρσης των κυρώσεων κατά της Τουρκίας και της απαγόρευσης απόκτησης μαχητικών αεροσκαφών F-35 λόγω της απόκτησης αντιαεροπορικών συστημάτων S – 400 από την Τουρκία.

«Είναι χαρά μου που είμαι εδώ. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα συζητήσουμε όλα. Θέλουμε τα μαχητικά αεροσκάφη» τόνισε ο Ερντογάν.

Να σημειωθεί επίσης ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ φοράει και καρφίτσα με F-35!

«Θα συζητήσουμε για τους Patriots, ο Ερντογάν νομίζω θα επιτύχει αυτό που θέλει να αγοράσει αυτά που θέλει, τα F – 35. Θα βρεθεί λύση στο τέλος της ημέρας» σχολίασε από την πλευρά του ο Τραμπ, ο οποίος συνδύασε όμως το ζήτημα με την έκβαση της συζήτησης.

Στα θέματα της συζήτησης περιλαμβάνεται πάντως και το ζήτημα της επαναλειτουργίας της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης, στην Κωνσταντινούπολη, με τον Τραμπ να λέει ότι συναντήθηκε με τον Βαρθολομαίο και ότι η Ελληνορθόδοξη Εκκλησία θα ήθελε να δει λύση σε αυτό το κομμάτι.

