Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 28 Δεκεμβρίου

Σε ποιους θα ευχηθούμε σήμερα - Ποιους Αγίους τιμά η εκκλησία

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
28.12.25 , 03:00 Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 28 Δεκεμβρίου
28.12.25 , 00:06 Άγιος Δημήτριος: Kραυγή αγωνίας για τις καθιζήσεις
27.12.25 , 23:40 Στους δρόμους οι ηθοποιοί - Συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο κέντρο της Αθήνας
27.12.25 , 22:34 Αγγλία: Πελώρια κύματα παρέσυραν εκατοντάδες κολυμβητές - Δύο αγνοούμενοι
27.12.25 , 21:15 Αρτέμιδα: Ανατροπή με τον φαρμακοποιό - Μπήκε άδικα στη φυλακή για 17 μήνες
27.12.25 , 20:37 Ομόνοια: Οδηγός επιχείρησε να τραβήξει όπλο σε αστυνομικούς
27.12.25 , 20:10 Τι ερευνάται για τα αίτια της τραγωδίας στα Βαρδούσια Όρη
27.12.25 , 18:59 BMW Group: Άμεση ανακύκλωση μπαταριών
27.12.25 , 18:33 Σεισμός 7 Ρίχτερ ταρακούνησε την Ταϊβάν
27.12.25 , 17:29 Γερμανού: «Πρώτα τους μπιπ ασάλιωτα και μετά αναγκάστηκαν να μιλήσουν»
27.12.25 , 17:27 Βαρδούσια Όρη: Ανασύρθηκαν οι σοροί των τεσσάρων ορειβατών
27.12.25 , 16:46 Αγρότες: 18 μπλόκα ζητούν την έναρξη συζητήσεων με την κυβέρνηση
27.12.25 , 16:40 Συναγερμός στον Ολυμπιακό - Σειρήνες από το εξωτερικό για Στρεφέτσα
27.12.25 , 16:06 Οι γάμοι της χρονιάς 2025: Τα διάσημα ζευγάρια που παντρεύτηκαν φέτος
27.12.25 , 15:46 Ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης σε γιορτινές στιγμές με τα αδέλφια του
Ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης σε γιορτινές στιγμές με τα αδέλφια του
Γιώργος Λιάγκας - Μαρία Αντωνά: Χριστουγεννιάτικη απόδραση στο Ντουμπάι
Γερμανού: «Πρώτα τους μπιπ ασάλιωτα και μετά αναγκάστηκαν να μιλήσουν»
Καρύδη-Αθερίδης: Ο έρωτας, τα σπίτια στην Αίγινα κι η αποκάλυψη της σχέσης
Χρυσοχέρα η Στ. Τσιμτσιλή: Γέμισε γαλοπούλα για το οικογενειακό τραπέζι
Αργυρός: Mε τη Νίκα, τους γονείς και τον αδελφό του στο Παλλάς
Άγγελος Λάτσιος: Η σπάνια φωτογραφία με την αδελφή του, Λάουρα
Δανάη Μπάρκα: Στην Καλαμάτα με τον σύντροφό της - Η κοινή φωτογραφία
Αντώνης Μυριαγκός για Καλλιρρόη Μυριαγκού: «Έπρεπε να γίνουμε αποδεκτοί!»
Κολωνάκι: Ποια είναι η γνωστή επιχειρηματίας που συνελήφθη
Περισσότερα

VIDEOS

Leonard Cohen
Το ερωτικό τρίγωνο που έγινε ένα από τα πιο επιτυχημένα
Τζάκι Κένεντι γάμος
Ο γάμος της Τζάκι με τον Κένεντι και οι κρυφοί
Λάμπρος Κωνσταντάρας
Οι φλογεροί έρωτες του γυναικοκατακτητή Λάμπρου Κωνσταντάρα
πιλότοι Ωνάση
Θάνατος - θρίλερ για τους πιλότους της οικογένειας Ωνάση
Καλλιτέχνες που πέθαναν από δόση ναρκωτικών
Οι σταρ που τα είχαν όλα και πέθαναν βυθισμένοι στον
Άλμπερτ Αϊνστάιν
Άλμπερτ Αϊνστάιν: Από τι πέθανε και ποιος έκλεψε τον εγκέφαλό
Δημήτρης Μητροπάνος ζειμπέκικο
Δημήτρης Μητροπάνος: «Όλοι με είχαν ξεγραμμένο»
Στίβεν Χόκινγ: Οι δυο γάμοι και η κακοποίηση
Στίβεν Χόκινγκ: Οι δύο γάμοι, οι απιστίες και οι φήμες
Ελένη Τοπαλούδη
Ελένη Τοπαλούδη: Πριν από 5 χρόνια η δολοφονία της σόκαρε
Εξπρές Σάμινα
Εξπρές Σάμινα: Τα 25 δραματικά λεπτά του ναυαγίου
πριγκίπισσα Νταϊάνα
Όταν η βασίλισσα Ελισάβετ έσκυψε το κεφάλι στην πριγκίπισσα Νταϊάνα
Ανάσταση του Λαζάρου: Τι γιορτάζουμε σήμερα
Ανάσταση του Λαζάρου: Τι γιορτάζουμε σήμερα
25 Νοεμβρίου: Παγκόσμια Ημέρα Κατά της Βίας των Γυναικών
Στοιχεία σοκ: Μία στις πέντε γυναίκες θα πέσει θύμα βιασμού
Άλμπερτ Άινσταϊν
Αϊνστάιν: «Η λογική θα σε πάει από το Α στο
Γιώργος Σεφέρης: 41 χρόνια χωρίς τον σπουδαίο Έλληνα ποιητή
Γιώργος Σεφέρης: Τα ερωτικά γράμματα του ποιητή προς την αγαπημένη
Προβολή 5 από 15
Επιμέλεια STAR.GR
Σαν Σημερα
Πηγή: Φωτογραφία εξωφύλλου: Unsplash.com
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Σύμφωνα με το Εορτολόγιο, σήμερα, Κυριακή 28 Δεκεμβρίου, η εκκλησία τιμάει τη μνήμη των Αγίας Δόμνης μάρτυρος και Αγίων Θεοφίλου διακόνου και Μυγδονίου.

Μάρτυρας της Χριστιανικής Εκκλησίας, η μνήμη της οποίας τιμάται στις 28 Δεκεμβρίου. Την ημέρα αυτή γιορτάζουν όσες φέρουν το όνομα Δόμνα.

Η Δόμνα ήταν ιέρεια ειδωλολατρικού ναού στη Νικομήδεια της Μικράς Ασίας. Γνώρισε τον χριστιανισμό μέσα από τις επιστολές του Αποστόλου Παύλου και βαπτίστηκε χριστιανή από τον τοπικό επίσκοπο Κύριλλο. Συνελήφθη κατά τη διάρκεια των διωγμών του ρωμαίου αυτοκράτορα Μαξιμιανού (250-310) και θανατώθηκε δια αποκεφαλισμού.

 

Δείτε ποιοι γιορτάζουν σήμερα:

  • Δόμνα
  • Θεόφιλος*
  • Θεοφίλη, θεοφιλία, Θεοφιλίτσα, Φιλιώ, Φιλίτσα, Φίλια *
  • Μυγδόνιος, Μυγδόνης
  • Μυγδονία, Μιγδονία

* Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.

 

 

Ο ήλιος θα ανατείλει στις 07:40 και θα δύσει στις 18:13. Η σημερινή μέρα θα διαρκέσει 09 ώρες 33 λεπτά.

Σελήνη 8 ημερών

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
 |
ΓΙΟΡΤΗ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top