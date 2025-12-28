Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 28 Δεκεμβρίου

Σύμφωνα με το Εορτολόγιο, σήμερα, Κυριακή 28 Δεκεμβρίου, η εκκλησία τιμάει τη μνήμη των Αγίας Δόμνης μάρτυρος και Αγίων Θεοφίλου διακόνου και Μυγδονίου.

Μάρτυρας της Χριστιανικής Εκκλησίας, η μνήμη της οποίας τιμάται στις 28 Δεκεμβρίου. Την ημέρα αυτή γιορτάζουν όσες φέρουν το όνομα Δόμνα.

Η Δόμνα ήταν ιέρεια ειδωλολατρικού ναού στη Νικομήδεια της Μικράς Ασίας. Γνώρισε τον χριστιανισμό μέσα από τις επιστολές του Αποστόλου Παύλου και βαπτίστηκε χριστιανή από τον τοπικό επίσκοπο Κύριλλο. Συνελήφθη κατά τη διάρκεια των διωγμών του ρωμαίου αυτοκράτορα Μαξιμιανού (250-310) και θανατώθηκε δια αποκεφαλισμού.

Δείτε ποιοι γιορτάζουν σήμερα:

Δόμνα

Θεόφιλος*

Θεοφίλη, θεοφιλία, Θεοφιλίτσα, Φιλιώ, Φιλίτσα, Φίλια *

Μυγδόνιος, Μυγδόνης

Μυγδονία, Μιγδονία

* Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.

Ο ήλιος θα ανατείλει στις 07:40 και θα δύσει στις 18:13. Η σημερινή μέρα θα διαρκέσει 09 ώρες 33 λεπτά.

Σελήνη 8 ημερών