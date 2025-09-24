Μητσοτάκης – Ερντογάν: Η προσπάθεια για νέο ραντεβού που δεν απέδωσε

Το «παράθυρο» για συνάντηση στην Κοπεγχάγη και τα «ήρεμα νερά»

Σήμερα έγινε ξανά μια προσπάθεια για ραντεβού Κυριάκου Μητσοτάκη –  Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στη Νέα Υόρκη αλλά δεν ευδοκίμησε λόγω των διαφορετικών προγραμμάτων.

Αναβάλλεται η συνάντηση Μητσοτάκη - Ερντογάν στη Νέα Υόρκη

Η ματαίωση του ραντεβού κορυφής επαναφέρει τα σύννεφα στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, που μπορεί και να πυκνώσουν το επόμενο διάστημα, αν το ραντεβού δεν επανα-προγραμματιστεί. 

Ερντογάν στον ΟΗΕ: Επέμεινε για το ψευδοκράτος, προειδοποίησε για Αιγαίο

Η εκκρεμότητα του ραντεβού και η προσπάθεια που έγινε σήμερα

Ο Γιώργος Ευγενίδης αναφέρθηκε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star στις τελευταίες πληροφορίες. Όπως τόνισε, είναι προφανές ότι η ελληνική πλευρά επιδιώκει τον διάλογο, αλλά δεν επισπεύδει. Σημειωτέον ότι στη Νέα Υόρκη σοβαρή ελληνική πηγή έλεγε ότι «δε θα κυνηγήσουμε κιόλας τον Ερντογάν για ραντεβού», εφόσον ήταν αυτός που ανέβαλε προγραμματισμένη συνάντηση. 

Το παρασκήνιο για την αναβολή της συνάντησης Μητσοτάκη – Ερντογάν

Σήμερα πάντως έγινε ξανά μια προσπάθεια, αλλά δεν ευδοκίμησε εν τέλει λόγω των διαφορετικών προγραμμάτων. 

Το παράθυρο για ραντεβού στην Κοπεγχάγη και τα «ήρεμα νερά» 

Στο ερώτημα «πού πάμε μετά» δύο είναι τα σενάρια. Στις 2 Οκτωβρίου, προγραμματίζεται στην Κοπεγχάγη η συνεδρίαση της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας. Εφόσον ο κ. Ερντογάν πάει, υπάρχει περιθώριο συνάντησης και τότε θα φανεί αν η αναβολή ήταν απλά ζήτημα προγράμματος. 
 

