Ο αδελφός της Αλεξάνδρας Νίκα σε σχέση με την εγγονή του Ανδρέα Παπανδρέου

Μένουν μαζί στην Αμερική

Φαίδρα Παπανδρέου- Παναγιώτης Νίκας: O έρωτας του ζευγαριού/ βίντεο από Live news, Μάιος 2024
Σε διάφορες κοινωνικές εκδηλώσεις τελευταία είδαμε τον αδελφό της Αλεξάνδρας Νίκα, Παναγιώτη, να ποζάρει αγκαλιά με ένα εντυπωσιακό κορίτσι. Πρόκειται για την εγγονή του Ανδρέα Παπανδρέου, κόρη του Νίκου Παπανδρέου.

Αλεξάνδρα Νίκα: H μητέρα & τα αδέλφια της στην παρουσίαση της συλλογής της

Φαίδρα Παπανδρέου- Παναγιώτης Νίκας- Μιράντα Πατέρα- Αλεξάνδρα Νίκα στην α' προβολή της συναυλίας Αργυρού στο Royal Albert Hall/  NDP ΝΙΚΟΣ ΔΡΟΥΚΑΣ

Ο γιος του Γιώργου Νίκα και της Μιράντας Πατέρα διατηρεί εδώ και δύο χρόνια σχέση με την 20χρονη Φαίδρα Παπανδρέου, ενώ πλέον το ζευγάρι συγκατοικεί στην Αμερική, σύμφωνα με δημοσίευμα της Real News.

Νίκα: H μητέρα & ο αδελφός της στην Α' προβολή της συναυλίας του Κ. Αργυρού

Φαίδρα Παπανδρέου- Παναγιώτης Νίκας- Αλεξάνδρα Νίκα στην παρουσίαση συλλογής με pyjamas/ NDP ΝΙΚΟΣ ΔΡΟΥΚΑΣ

Η κόρη του Ευρωβουλευτή και της Αλεξίας Κληρονόμου είναι φοιτήτρια στην Αμερική, στον τομέα του marketing. Παράλληλα με τις σπουδές της, έχει κλίση και στην Τέχνη και πριν από λίγο καιρό είχε παρουσιάσει έργα της σε έκθεση ζωγραφικής. Το 2023, είχε συμμετάσχει και στην πασαρέλα του Madwalk.

Αλεξία Κληρονόμου- Νίκος Παπανδρέου-Φαίδρα Παπανδρέου, το 2022/ NDP

Ο Παναγιώτης Νίκας αποφοίτησε από το Πανεπιστήμιο του Μαϊάμι, όπου σπούδασε Οικονομικά και Φιλοσοφία, Μαθηματικά και Επιχειρηματική Τεχνολογία,  το 2020. Πλέον δραστηριοποιείται επιχειρηματικά στα συμπληρώματα διατροφής και μοιράζει τη ζωή του μεταξύ Ελλάδας και ΗΠΑ. 

Το ζευγάρι γενικά κρατά χαμηλούς τόνους στην προσωπική του ζωή. Παναγιώτης Νίκας και Φαίδρα Παπανδρέου γνωρίστηκαν μέσα από κοινή παρέα και στην πορεία έγιναν αχώριστοι.

Νίκος Παπανδρέου- Φαίδρα Παπανδρέου, το 2022/ NDP

Πληροφορίες λένε πως οι δυο τους ανεβάζουν κάποιες φορές κοινά τους στιγμιότυπα στους προσωπικούς τους λογαριασμούς στα social media, αλλά αυτοί είναι ιδιωτικοί. Αυτό το διάστημα βρίσκονται στην Ελλάδα, με αφορμή τις γιορτές των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς. 
 

