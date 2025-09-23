Αναβάλλεται η συνάντηση Μητσοτάκη - Ερντογάν στη Νέα Υόρκη

Ποιον λόγο επικαλέστηκε η τουρκική πλευρά

Αναβάλλεται μετά από αίτημα της τουρκικής πλευράς η συνάντηση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Πρόεδρο της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν που είχε προγραμματισθεί για σήμερα στη Νέα Υόρκη, όπου βρίσκονται και οι δύο ηγέτες για τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ.    

Μητσοτάκης - Ερντογάν: «Κλείδωσε» η συνάντηση στη Νέα Υόρκη

Όπως μετέδωσε η ΕΡΤ, ο Τούρκος πρόεδρος θα συναντηθεί με ηγέτες αραβικών και μουσουλμανικών χωρών που διοργανώνει την Τρίτη στη Νέα Υόρκη ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ.

Συνάντηση Τραμπ - Ερντογάν στις 25/9 στον Λευκό Οίκο

Φέρεται πάντως να αναζητείται διαθέσιμη ώρα για τις επόμενες μέρες στη Νέα Υόρκη.

