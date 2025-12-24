Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 24 Δεκεμβρίου

Σε ποιους θα ευχηθούμε σήμερα - Ποιους Αγίους τιμά η εκκλησία

Επιμέλεια STAR.GR
Σαν Σημερα
Πηγή: Φωτογραφία εξωφύλλου: Unsplash.com
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Σύμφωνα με το Εορτολόγιο, σήμερα, Τετάρτη 24 Δεκεμβρίου, η εκκλησία τιμάει τη μνήμη των Ευγενείας της οσιομάρτυρος και Αγίου Αχμέτ του νεομάρτυρος.

Οσιοπαρθενομάρτυς της Χριστιανικής Εκκλησίας, η μνήμη της οποίας τιμάται στις 24 Δεκεμβρίου. Την ημέρα αυτή γιορτάζουν όσες φέρουν το όνομα Ευγενία.

Η Ευγενία ήταν Ρωμαία ευγενής κι έζησε τον 2ο ή 3ο αιώνα. Όταν ο πατέρας της Φίλιππος, ο οποίος ήταν έπαρχος Ρώμης, μετατέθηκε στην Αλεξάνδρεια, τον ακολούθησε και η οικογένειά του, εκεί δε η Ευγενία εκπαιδεύτηκε στην ελληνική και ρωμαϊκή φιλολογία.

Η Αγία Ευγενία

Χριστιανή έγινε μετά από ανάγνωση των επιστολών τού αποστόλου Παύλου. Μετά τη βάπτισή της από τον επίσκοπο Έλενο, μεταμφιέστηκε σε άνδρα και κατέφυγε σε μονή, όπου έγινε «μοναχός» και «ηγούμενος» με το όνομα Ευγένιος. Αποκαλύφθηκε ότι ήταν γυναίκα μετά από συκοφαντία ότι βίασε τη συγκλητική Μελανθία και οδηγήθηκε στη Ρώμη, όπου και μαρτύρησε με αποκεφαλισμό.

Την ίδια μέρα, η Εκκλησία τιμά τη μνήμη του πατέρα της Φιλίππου, της μητέρας της Βασίλλας και των δύο υπηρετών τους Πρώτα και Υακίνθου, που είχαν μεταστραφεί στο Χριστιανισμό και μαρτύρησαν μαζί της.

 

Δείτε ποιοι γιορτάζουν σήμερα:

  • Ευγενία, Ευγενούλα, Ευγενίτσα, Τζένη, Τζενούλα, Ευγενίκη
  • Αχμέτ

 

Ο ήλιος θα ανατείλει στις 07:38 και θα δύσει στις 18:10. Η σημερινή μέρα θα διαρκέσει 09 ώρες 32 λεπτά.

Σελήνη 4 ημερών

