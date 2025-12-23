Δείτε όσα είπε η Παυλίνα Βουλγαράκη στην εκπομπή του Mega

Η Παυλίνα Βουλγαράκη μίλησε στην εκπομπή Buongiorno για τη μητρότητα, την επιλόχειο κατάθλιψη, τον σύντροφό της αλλά και την απόφασή της να μετακομίσει στην Κρήτη.

«Δεν ήμουν ποτέ άνθρωπος των Χριστουγέννων, αλλά μετά τη γέννηση της κόρης μου ήθελα να τα ζήσω όλα», αποκάλυψε η τραγουδίστρια, από την οποία εμπνεύστηκε και το πρώτο χριστουγεννιάτικο της τραγούδι..

Παυλίνα Βουλγαράκη: «Ήμουν υποψήφια να βιώσω επιλόχειο κατάθλιψη»

Στη συνέχεια, η τραγουδίστρια αναφέρθηκε στην επιλόχειο κατάθλιψη, αλλά και το φως που έφερε στη ζωή της η κόρη της.

«Είμαι ασταθής ψυχολογικά, αλλά με το που γεννήθηκε η κόρη μου, μου δόθηκε ένα κίνητρο προς το φως, τη χαρά και τη ζωή. Αν κι ήμουν υποψήφια να βιώσω επιλόχειο κατάθλιψη, δε μου συνέβη τίποτα από όλα αυτά, με το που είδα την κόρη μου ένιωσα ένα δέσιμο», είπε.

Όσον αφορά στον σύντροφό της και στο κατά πόσο τη βοήθησε με το παιδί, απάντησε: «Ο σύντροφός μου δεν ήταν ιδιαίτερα βοηθητικός με εμένα, γιατί κανένας δεν μπορεί να βοηθήσει αρκετά μία γυναίκα μόλις γεννήσει. Ο σύντροφός μου είναι καλός με το μωρό».

Παλιότερη φωτογραφία της Παυλίνας Βουλγαράκη με τον σύντροφό της, Στέφανο /Φωτογραφία NDP Photo Agency

Η τραγουδίστρια θα περάσει την περίοδο των εορτών στην Κρήτη με την οικογένειά της.