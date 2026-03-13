Θεσσαλονίκη: Η αναφορά της εκπαιδευτικού μετά τις καταγγελίες σε βάρος της

Οι απαντήσεις που έδωσε στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση μετά την καταγγελία

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
Θεσσαλονίκη: Η αναφορά της εκπαιδευτικού μετά τις καταγγελίες σε βάρος της
Περισσότερα

VIDEOS

Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Νέα έγγραφα αποκαλύπτουν λεπτομέρειες για την υπόθεση θανάτου εκπαιδευτικού στη Θεσσαλονίκη, που είχε καταγγελθεί για απρεπή συμπεριφορά από μαθητές.
  • Η 57χρονη καθηγήτρια δήλωσε ότι την ημέρα των καταγγελιών δίδασκε σε άλλο σχολείο και αρνήθηκε τις κατηγορίες.
  • Ο θείος της εκπαιδευτικού καταγγέλλει ότι η παραπομπή της σε υγειονομική επιτροπή προκάλεσε εγκεφαλικό λόγω στεναχώριας.
  • Διαμαρτυρίες εκπαιδευτικών στη Θεσσαλονίκη για το φαινόμενο του bullying και την τραγική υπόθεση της καθηγήτριας.
  • Το σχολείο γνώριζε για προβλήματα με μαθητές που δημιουργούσαν συστηματικά προβλήματα και περιστατικά εκφοβισμού.

Νέα έγγραφα - ντοκουμέντα έρχονται στο φως της δημοσιότητας για την υπόθεση θανάτου της εκπαιδευτικού από τη Θεσσαλονίκη, ενώ σήμερα (13/3) εκπαιδευτικοί πραγματοποίησαν διαμαρτυρία με αφορμή τη συγκεκριμένη τραγική υπόθεση.

Η 57χρονη είχε καταγγελθεί τον περασμένο Νοέμβριο από κάποιους μαθητές της για απρεπή συμπεριφορά σε βάρος τους. Το Star παρουσιάζει τις απαντήσεις που κλήθηκε να δώσει στη διευθύντρια της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Θεσσαλονίκη: Οι προσπάθειες της καθηγήτριας να γλιτώσει το bullying

Η 57χρονη είχε καταγγελθεί τον περασμένο Νοέμβριο από κάποιους μαθητές της για απρεπή συμπεριφορά σε βάρος τους.

Είχε καταγγελθεί ότι στις 11 Νοεμβρίου 2025 πέταξε στυλό σε μαθήτρια και έσπρωξε καρέκλα σε άλλη μαθήτρια.

  • Η καθηγήτρια απάντησε ότι τη συγκεκριμένη ημέρα η ίδια δίδασκε σε άλλο σχολείο της Θεσσαλονίκης.

Οι μαθητές ανέφεραν ότι τους έλεγε «ηλίθιους» και «βλάκες».

  • «Δεν χρησιμοποιώ τέτοιες εκφράσεις», είπε η καθηγήτρια Αγγλικών. 

Θεσσαλονίκη: Η αναφορά της εκπαιδευτικού μετά τις καταγγελίες σε βάρος της - Ντοκουμέντο 

Από τις απαντήσεις που δίνει η εκπαιδευτικός φαίνεται πως και το σχολείο γνώριζε για τα προβλήματα που δημιουργούσαν κάποιοι μαθητές.

Όπως αναφέρεται και στο επίμαχο έγγραφο της κ. διευθύντριας, στο σχολείο υπάρχουν μαθητές που δημιουργούν συστηματικά προβλήματα, ενώ έχουν παρατηρηθεί περιστατικά σχολικού εκφοβισμού και προς μέλη του διδακτικού προσωπικού.

Εισαγγελική έρευνα για την καθηγήτρια που πέθανε στη Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: «Η ανιψιά μου έπαθε το εγκεφαλικό από στεναχώρια - Θέλουμε να δικαιωθεί η μνήμη της»

Όπως καταγγέλλει ο θείος της εκπαιδευτικού και συνταξιούχος εφέτης, η αρμόδια Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης την παρέπεμψε, κατά παράβαση καθήκοντος, σε υγειονομική επιτροπή με το ενδεχόμενο της απόλυσης λόγω πνευματικής ανικανότητας.

«Αντί να πάει στην επιτροπή των ψυχιάτρων, που εδρεύει κι αυτή στο Παπαγεωργίου, πήγε στην εντατική του Παπαγεωργίου. Υπάρχει αιτιώδης σύνδεσμος. Το εγκεφαλικό το έπαθε από στεναχώρια, από την παραπομπή της στην επιτροπή για απόλυση και από την επίσπευση. Εμείς θέλουμε να δικαιωθεί η μνήμη της», λέει στο Star ο θείος της άτυχης εκπαιδευτικού.

 

Θεσσαλονίκη: Σοκάρει η αναφορά της καθηγήτριας λίγες εβδομάδες πριν πεθάνει

Θεσσαλονίκη: Διαμαρτυρία για τον θάνατο της εκπαιδευτικού και το μπούλινγκ στα σχολεία

Ο θάνατος της 57χρονης καθηγήτριας δεν άφησε ανεπηρέαστη την εκπαιδευτική κοινότητα της Θεσσαλονίκης. Καθηγητές της Α’ και Δ’ ΕΛΜΕ συγκεντρώθηκαν έξω από τα γραφεία, διαμαρτυρόμενοι για το φαινόμενο του bullying.

 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ STAR
 |
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
 |
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
 |
ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟ
 |
BULLYING
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top