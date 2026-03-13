Θεσσαλονίκη: Η αναφορά της εκπαιδευτικού μετά τις καταγγελίες σε βάρος της

Νέα έγγραφα - ντοκουμέντα έρχονται στο φως της δημοσιότητας για την υπόθεση θανάτου της εκπαιδευτικού από τη Θεσσαλονίκη, ενώ σήμερα (13/3) εκπαιδευτικοί πραγματοποίησαν διαμαρτυρία με αφορμή τη συγκεκριμένη τραγική υπόθεση.

Η 57χρονη είχε καταγγελθεί τον περασμένο Νοέμβριο από κάποιους μαθητές της για απρεπή συμπεριφορά σε βάρος τους. Το Star παρουσιάζει τις απαντήσεις που κλήθηκε να δώσει στη διευθύντρια της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Είχε καταγγελθεί ότι στις 11 Νοεμβρίου 2025 πέταξε στυλό σε μαθήτρια και έσπρωξε καρέκλα σε άλλη μαθήτρια.

Η καθηγήτρια απάντησε ότι τη συγκεκριμένη ημέρα η ίδια δίδασκε σε άλλο σχολείο της Θεσσαλονίκης.

Οι μαθητές ανέφεραν ότι τους έλεγε «ηλίθιους» και «βλάκες».

«Δεν χρησιμοποιώ τέτοιες εκφράσεις», είπε η καθηγήτρια Αγγλικών.

Από τις απαντήσεις που δίνει η εκπαιδευτικός φαίνεται πως και το σχολείο γνώριζε για τα προβλήματα που δημιουργούσαν κάποιοι μαθητές.

Όπως αναφέρεται και στο επίμαχο έγγραφο της κ. διευθύντριας, στο σχολείο υπάρχουν μαθητές που δημιουργούν συστηματικά προβλήματα, ενώ έχουν παρατηρηθεί περιστατικά σχολικού εκφοβισμού και προς μέλη του διδακτικού προσωπικού.

Θεσσαλονίκη: «Η ανιψιά μου έπαθε το εγκεφαλικό από στεναχώρια - Θέλουμε να δικαιωθεί η μνήμη της»

Όπως καταγγέλλει ο θείος της εκπαιδευτικού και συνταξιούχος εφέτης, η αρμόδια Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης την παρέπεμψε, κατά παράβαση καθήκοντος, σε υγειονομική επιτροπή με το ενδεχόμενο της απόλυσης λόγω πνευματικής ανικανότητας.

«Αντί να πάει στην επιτροπή των ψυχιάτρων, που εδρεύει κι αυτή στο Παπαγεωργίου, πήγε στην εντατική του Παπαγεωργίου. Υπάρχει αιτιώδης σύνδεσμος. Το εγκεφαλικό το έπαθε από στεναχώρια, από την παραπομπή της στην επιτροπή για απόλυση και από την επίσπευση. Εμείς θέλουμε να δικαιωθεί η μνήμη της», λέει στο Star ο θείος της άτυχης εκπαιδευτικού.

Θεσσαλονίκη: Διαμαρτυρία για τον θάνατο της εκπαιδευτικού και το μπούλινγκ στα σχολεία

Ο θάνατος της 57χρονης καθηγήτριας δεν άφησε ανεπηρέαστη την εκπαιδευτική κοινότητα της Θεσσαλονίκης. Καθηγητές της Α’ και Δ’ ΕΛΜΕ συγκεντρώθηκαν έξω από τα γραφεία, διαμαρτυρόμενοι για το φαινόμενο του bullying.