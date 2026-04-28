Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 28 Aπριλίου

Σύμφωνα με το Εορτολόγιο, σήμερα, Τρίτη 28 Απριλίου, η εκκλησία τιμά τη μνήμη των Αγίων εννέα Μαρτύρων της Κυζίκου.

Οι εννέα μάρτυρες (Αντίπατρος, Αρτεμάς, Θαυμάσιος, Θέογνις, Θεόδουλος, Θεόστιχος, Μάγνος, Ρούφος και Φιλήμων) κατάγονταν από διάφορους τόπους, αλλά συνελήφθησαν όλοι στην Κύζικο της Μικράς Ασίας κατά την περίοδο κάποιου διωγμού.

Οι εν Κυζίκω Εννέα Μάρτυρες

Όταν οδηγήθηκαν μπροστά στον τοπικό άρχοντα επέδειξαν θαυμαστή γενναιότητα και υπερασπίσθηκαν με παρρησία και θάρρος τη χριστιανική τους πίστη. Για το λόγο αυτό και για να καμφθεί το σθένος τους ρίχθηκαν στη φυλακή. Όταν και πάλι αυτοί επαναβεβαίωσαν την πίστη τους ενώπιον του άρχοντα, αυτός διέταξε τον αποκεφαλισμό τους.

Η μνήμη των εν Κυζίκω εννέα μαρτύρων τιμάται από την Εκκλησία στις 28 Απριλίου.

Δείτε ποιοι γιορτάζουν σήμερα:

Μάγνος, Μαγνής

Μάγνα

Ο ήλιος θα ανατείλει στις 06:32 και θα δύσει στις 20:12. Η σημερινή μέρα θα διαρκέσει 13 ώρες 40 λεπτά.

Σελήνη 11.6 ημερών

Παγκόσμια Ημέρα για την Υγεία και την Ασφάλεια στην Εργασία / Διεθνής Ημέρα Μνήμης Εργατών

Η Διεθνής Οργάνωση Εργασίας (ΔΟΕ) έχει καθιερώσει την 28η Απριλίου ως «Παγκόσμια Ημέρα για την Υγεία και την Ασφάλεια στην Εργασία», με στόχο την επικέντρωση του διεθνούς ενδιαφέροντος στα θέματα πρόληψης ατυχημάτων και επαγγελματικών ασθενειών.

Σύμφωνα με στοιχεία της ΔΟΕ:

2.000.000 άνθρωποι χάνουν τη ζωή από εργατικά ατυχήματα και επαγγελματικές ασθένειες, κάθε χρόνο, σε όλο τον κόσμο.

Σε 270.000.000 υπολογίζονται τα εργατικά ατυχήματα και 160.000.000 τα περιστατικά επαγγελματικών ασθενειών.

440.000 εργαζόμενοι χάνουν τη ζωή τους από επικίνδυνες ουσίες (100.000 από άσβεστο).

Ένας εργαζόμενος πεθαίνει κάθε 15 δευτερόλεπτα, 6.000 κάθε ημέρα.

Το συνολικό κόστος των ατυχημάτων και ασθενειών ανέρχεται ετησίως στο 4% του ακαθάριστου παγκόσμιου προϊόντος.

Συμπέρασμα: Η Εργασία σκοτώνει πιο πολλούς ανθρώπους απ' ότι οι Πόλεμοι.

Η Παγκόσμια Ημέρα για την Υγεία και την Ασφάλεια στην Εργασία, έλκει την καταγωγή της από τη Διεθνή Ημέρα Μνήμης Εργατών, που εορτάζεται την ίδια ημερομηνία από το 1984. Η πρωτοβουλία ανήκε στο συνδικαλιστικό σωματείο των δημοσίων υπαλλήλων του Καναδά, οι οποίοι καθιέρωσαν την 28η Απριλίου ως Μέρα Μνήμης Εργατών (Worker's Memorial Day), για να τιμήσουν τους νεκρούς των εργατικών ατυχημάτων. Η 28η Απριλίου επελέγη συμβολικά, επειδή την ημερομηνία αυτή του 1914 ψηφίσθηκε από την Καναδική Βουλή ο νόμος για την αποζημίωση των εργαζομένων από εργατικά ατυχήματα.test

Σύντομα ο εορτασμός υιοθετήθηκε από τα συνδικάτα των ΗΠΑ και στη συνέχεια από τη Διεθνή Ένωση Ελεύθερων Συνδικάτων, με το σύνθημα «Να θυμάσαι τους πεθαμένους, να μάχεσαι για τους ζωντανούς». Η Διεθνής Οργάνωση Εργασίας (Οργανισμός του ΟΗΕ) υιοθέτησε με τη σειρά της την Ημέρα αυτή και από το 2001 την καθιέρωσε ως «Παγκόσμια Ημέρα για την Υγεία και την Ασφάλεια στην Εργασία», προκειμένου να διευρύνει το περιεχόμενό της με την ιδέα της αειφόρου εργασίας.